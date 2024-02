По време на митинг: 27 души задържани в Москва (ВИДЕО)

П олицията в Русия е задържала днес най-малко 27 души, повечето от които журналисти, по време на митинг, организиран на Червения площад от съпруги на руски военнослужещи, сражаващи се в Украйна, които искат техните мъже да се приберат от фронта, предадоха световните агенции.

Видеооператор на Франс прес е бил сред задържаните журналисти. Той разказа, че 20-25 журналисти, сред които и чужденци, са били задържани заедно с него и сега са в полицейски микробус, който ги отвежда към полицейски участък в Москва.

Освен пред стените на Кремъл арести е имало и в други райони на центъра на Москва, съобщи неправителствената организация "ОВД-инфо", която е специализирана в проследяване на арести в Русия.

Relatives of mobilised men who want them sent home brought flowers to the eternal flame in Moscow. At least 27 people were subsequently detained. https://t.co/c64hdF2Nhg