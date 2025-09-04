Свят

"Фалшиви твърдения": Русия коментира заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя фон дер Лайен

Захарова повтори, че Русия смята за "абсолютно неприемливи" исканията на Зеленски, които трябва да бъдат обсъдени днес на среща на Коалицията на желаещите

4 септември 2025, 07:17
Съдия: Тръмп спря незаконно средствата за Харвард

Съдия: Тръмп спря незаконно средствата за Харвард
Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на Аржентина

Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на Аржентина

"Хамас" е готов за всеобхватна сделка за Газа
Ден на траур в Португалия след дерайлирането на атракцион в Лисабон

Ден на траур в Португалия след дерайлирането на атракцион в Лисабон
Путин: Зеленски да дойде в Москва

Путин: Зеленски да дойде в Москва
Включен микрофон улови как Путин и Си обсъждат безсмъртие чрез трансплантации на органи

Включен микрофон улови как Путин и Си обсъждат безсмъртие чрез трансплантации на органи

"Ясно послание към Тръмп": Кореспондентите на BBC с коментар за военния парад в Китай
Исторически момент: Северна и Южна Корея се ръкуваха на парада в Пекин

Исторически момент: Северна и Южна Корея се ръкуваха на парада в Пекин

Р усия осъди исканите от Киев гаранции за сигурност за уреждане на конфликта в Украйна и ги нарече "гаранции за опасност за европейския континент", предадоха световните агенции.

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

Говорителката на руската дипломация Мария Захарова повтори, че Русия смята за "абсолютно неприемливи" исканията на украинския президент Володимир Зеленски, които трябва да бъдат обсъдени днес на среща на Коалицията на желаещите.

"Това не са гаранции за сигурност за Украйна, това са гаранции за опасност за европейския континент", каза тя днес пред журналисти по време на икономическа конференция във Владивосток.

Вицепрезидентът за инцидента със самолета на Урсула: Сериозен удар по образа на България

Тя отхвърли като фалшиви твърденията, че Русия стои зад заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в неделя до България.

Премиерът Желязков и Урсула фон дер Лайен посетиха ВМЗ - Сопот
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Почина световноизвестният българин Тед Попов
Почина световноизвестният българин Тед Попов

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

