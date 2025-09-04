"Фалшиви твърдения": Русия коментира заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя фон дер Лайен

Р усия осъди исканите от Киев гаранции за сигурност за уреждане на конфликта в Украйна и ги нарече "гаранции за опасност за европейския континент", предадоха световните агенции.
Говорителката на руската дипломация Мария Захарова повтори, че Русия смята за "абсолютно неприемливи" исканията на украинския президент Володимир Зеленски, които трябва да бъдат обсъдени днес на среща на Коалицията на желаещите.
"Това не са гаранции за сигурност за Украйна, това са гаранции за опасност за европейския континент", каза тя днес пред журналисти по време на икономическа конференция във Владивосток.
Тя отхвърли като фалшиви твърденията, че Русия стои зад заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в неделя до България.