Тройното убийство в Бургаско: Заподозреният и баща му били с ограничителни заповеди

Те нямали право да посещават семейството си и били с психически заболявания

22 октомври 2025, 07:39
З аподозреният за тройното убийство в бургаското село Люляково и баща му били с ограничителни заповеди. Те нямали право да посещават семейството си и били с психически заболявания.

Ужас в Бургаско: Млад мъж застреля три жени от семейството си, оцелялo е само малко дете

По първоначална информация 25-годишният Фахри Салим уби собствените си майка, леля и 13-годишна сестра с незаконна ловна пушка и ги запали. Прострелян беше и 7-годишният му брат, който оцеля. Момчето потърсило помощ от съседи, въпреки че бил ранен в седалищната област. Сетил се, че не трябва да влезе в къщата до дома му, защото брат му може да убие и съседите, и отишъл да подаде сигнал през няколко къщи.

По думите на бившия кмет на Община Руен Хюсеин Ахмед семейството има още една дъщеря, която в момента на убийството била в Германия.

От април във фамилията имало много проблеми.

„Майката често идваше при мен и питаше какво да прави. Казваше, че повече не може да стои в къщата си. Много често отиваше в Айтос с двете си деца при своите родители”, каза Хюсеин Ахмед пред NOVA.

Смразяващи детайли за тройното убийство в Бургаско

Според него съпругът на жертвата я тормозел повече от сина ѝ. Бащата имал и ТЕЛК решение заради психическото си заболяване.  

Бившият кмет на Община Руен подозира, че Фахри е откраднал пушката на чичо си. Семейният дом, който беше запален, продължава да е под полицейска охрана.

Междувременно се очаква прокуратурата да даде информация по разследването.

Изпратеният на място полицейски екип установил, че къщата гори. След потушаването на пожара са открити три овъглени тела. Мотивите тепърва ще се изясняват.

