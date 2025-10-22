Разкриха как принц Андрю живее в разкош без месечен наем и доходи

П оявиха се нови подробности за това как принц Андрю може да си позволи просторния си имот с 30 стаи в Уиндзор, благодарение на разкрито споразумение за наем, предаде ВВС.

Споразумението показва, че той е плащал само символичен годишен наем за Royal Lodge, като дори това може да не е било задължително съгласно сделката му с Crown Estate, потвърждава документ, видян от BBC News.

Условията означават, че вместо да плаща годишен наем, принц Андрю е направил големи еднократни плащания предварително, включително за ремонти. Тези плащания, възлизащи на около 8 милиона паунда, на практика означават, че той се е освободил от бъдещи наемни задължения за целия период на 75-годишния лизинг.

Подробностите за жилищните договорености на принц Андрю са подложени на внимателно разглеждане на фона на продължаващия скандал около връзките му със сексуалния престъпник Джефри Епщайн, подновен от нови обвинения в сексуално насилие, съдържащи се в публикуваните посмъртно мемоари на Вирджиния Джуфре.

Въпреки че принц Андрю винаги категорично е отричал да е малтретирал г-жа Джуфре, през последните дни се появиха нови въпроси относно това как той успява да финансира начина си на живот, след като вече не е действащ член на кралското семейство.

Принц Андрю, който се отказа от титли, включително херцог на Йорк, миналата седмица, подписа договора за наем на дома си през 2003 г. с наемодателя си, Crown Estate, който функционира като независима компания за недвижими имоти.

Имението Royal Lodge разполага с градинарска къща, Chapel Lodge, с шест спални и помещения за охрана.

Наемът на принц Андрю е описан като „символичен“, което означава малка сума, например 1 паунд, която може да се плаща ежегодно при дългосрочен лизинг като част от правно споразумение между наемател и наемодател. В неговия случай изобщо не е имало плащане.

Тази продължаваща договореност създава проблем за кралското семейство: на фона на скандала около принц Андрю, изглежда неподходящо той да живее сред тях в Уиндзор в очевиден разкош.

Документът за наема също така показва, че принц Андрю трябва да продължи да плаща за поддръжката на Royal Lodge, като осигурява добро състояние на външната каменна зидария на всеки пет години и боядисване на интериора на всеки седем години. Той трябва да „боядисва, тапицира, полира, декорира“, за да поддържа къщата в добро състояние и да поддържа озеленените терени и градини в ред. Като наемател, принц Андрю също трябва да позволява на наемодателите си да инспектират и да се уверят, че той спазва условията на лизинга.

Други разкрити подробности в договора включват клаузи, според които хеликоптери не могат да кацат на територията.

Според отделно публикувана информация от Националната одитна служба, принц Андрю е трябвало да плати 5 милиона паунда за ремонти, 2,5 милиона паунда за опцията да се освободи от бъдещи наемни задължения и допълнително 1 милион паунда премия към Crown Estate.

Сега може да възникнат въпроси откъде Андрю е намерил средствата през 2003 г., за да плати ефективно над 8 милиона паунда за лизинг за цял живот. Тази договореност за предварително плащане обяснява как той може да си позволи да живее там в момента, тъй като не трябва да извършва месечни плащания.

Сделката се основаваше на номинален наем от 260 000 паунда годишно, въпреки че беше признато, че имотът трудно би могъл да бъде отдаден под наем комерсиално поради ограниченията за сигурност. Националната одитна служба отбеляза, че ремонтите са стрували на Андрю над 7,5 милиона паунда, вместо първоначално предвидените 5 милиона.

Не е тайна, че Бъкингамският дворец иска той да се изнесе от толкова величествено място, но също така се признава, че той има непревземаем, независимо държан лизинг за Royal Lodge.

Преди повече от 20 години, когато принц Андрю беше по-малко противоречива фигура, сделката за Royal Lodge се смяташе за финансово по-изгодна за данъкоплатците, отколкото използването на къщата като резиденция по „благоволение“, където някой би могъл да живее без търговско плащане.

По онова време имотът, някога обитаван от Кралицата-майка, беше занемарен и се нуждаеше от модернизация, а ангажирането на принц Андрю да плати за строителните работи се разглеждаше като начин да се избегнат обществени разходи. Поради изискванията за сигурност на местоположението на къщата в Уиндзорското имение, Crown Estate предпочиташе да задържи там кралски член, плащащ в брой, когато имотът трудно би могъл да бъде пуснат на свободния пазар.

Доклад на Националната одитна служба посочи, че договореността отговаря на задължението на Crown Estate да осигурява „стойност за парите“ и че е била „достойна за парите“.

Миналата година кралят прекрати всякаква финансова подкрепа за брат си, и все още остава неясно как Андрю покрива разходи като тези за сигурност и изискването за поддръжка на имота.

Договореността, при която той плати в брой предварително вместо месечен наем, както и ангажиментът му да извърши значителни ремонти, обяснява защо той не желае да се откаже от мястото си в Royal Lodge, което споделя с бившата си съпруга Сара Фъргюсън.

Част от сделката беше, че ако напусне предсрочно лизинга, той може да възстанови част от платените предварително суми, като тази сума намалява с времето, докато гаранцията изцяло не изтече след 25 години. Сега, повече от 22 години след подписването на лизинга, сумата, която би могъл да възстанови, продължава да намалява. В момента тя е около 186 000 паунда за всяка оставаща година до 2028 г.

Лизингът е с краен срок юни 2078 г., което надхвърля очакваната продължителност на живота му, а договореността включва клауза, че бившата му съпруга и дъщерите му, принцеса Беатрис и принцеса Юджини, могат да го продължат.

Във вторник от Даунинг стрийт 10 заявиха, че зависи от Националната одитна служба дали да преразгледа договореностите за лизинга на принц Андрю за сградата.

Дейм Мег Хилиър, председател на комисията по финанси на Камарата на общините, каза, че „трябва да имаме отговори“, за да се гарантира, че парите на данъкоплатците не се изразходват неправилно.

Запитана за жилищните договорености на принц Андрю, канцлерът Рейчъл Рийвс каза: „Не съм видяла подробностите по този въпрос... но смятам, че хората трябва да плащат своя дял и да допринасят справедливо.“

Робърт Дженрик, сянка-министър на правосъдието, по-рано заяви: „Време е принц Андрю да се премести да живее частно и да се справя сам в живота.“

Либералдемократът и говорител на кабинета Лиза Смарт каза, че Андрю „трябва да покаже разкаяние, като върне всяка стотинка от наема, който не е платил, докато е позорил поста си“.