Свят

Разкриха как принц Андрю живее в разкош без месечен наем и доходи

Кралят прекрати всякаква финансова подкрепа за брат си, и все още остава неясно как Андрю покрива разходи като тези за сигурност и изискването за поддръжка на имота

22 октомври 2025, 11:07
Разкриха как принц Андрю живее в разкош без месечен наем и доходи
Източник: iStock

П оявиха се нови подробности за това как принц Андрю може да си позволи просторния си имот с 30 стаи в Уиндзор, благодарение на разкрито споразумение за наем, предаде ВВС

Споразумението показва, че той е плащал само символичен годишен наем за Royal Lodge, като дори това може да не е било задължително съгласно сделката му с Crown Estate, потвърждава документ, видян от BBC News.

Условията означават, че вместо да плаща годишен наем, принц Андрю е направил големи еднократни плащания предварително, включително за ремонти. Тези плащания, възлизащи на около 8 милиона паунда, на практика означават, че той се е освободил от бъдещи наемни задължения за целия период на 75-годишния лизинг.

Подробностите за жилищните договорености на принц Андрю са подложени на внимателно разглеждане на фона на продължаващия скандал около връзките му със сексуалния престъпник Джефри Епщайн, подновен от нови обвинения в сексуално насилие, съдържащи се в публикуваните посмъртно мемоари на Вирджиния Джуфре.

Въпреки че принц Андрю винаги категорично е отричал да е малтретирал г-жа Джуфре, през последните дни се появиха нови въпроси относно това как той успява да финансира начина си на живот, след като вече не е действащ член на кралското семейство.

Принц Андрю, който се отказа от титли, включително херцог на Йорк, миналата седмица, подписа договора за наем на дома си през 2003 г. с наемодателя си, Crown Estate, който функционира като независима компания за недвижими имоти.

Имението Royal Lodge разполага с градинарска къща, Chapel Lodge, с шест спални и помещения за охрана.

Наемът на принц Андрю е описан като „символичен“, което означава малка сума, например 1 паунд, която може да се плаща ежегодно при дългосрочен лизинг като част от правно споразумение между наемател и наемодател. В неговия случай изобщо не е имало плащане.

Тази продължаваща договореност създава проблем за кралското семейство: на фона на скандала около принц Андрю, изглежда неподходящо той да живее сред тях в Уиндзор в очевиден разкош.

Документът за наема също така показва, че принц Андрю трябва да продължи да плаща за поддръжката на Royal Lodge, като осигурява добро състояние на външната каменна зидария на всеки пет години и боядисване на интериора на всеки седем години. Той трябва да „боядисва, тапицира, полира, декорира“, за да поддържа къщата в добро състояние и да поддържа озеленените терени и градини в ред. Като наемател, принц Андрю също трябва да позволява на наемодателите си да инспектират и да се уверят, че той спазва условията на лизинга.

Други разкрити подробности в договора включват клаузи, според които хеликоптери не могат да кацат на територията.

Според отделно публикувана информация от Националната одитна служба, принц Андрю е трябвало да плати 5 милиона паунда за ремонти, 2,5 милиона паунда за опцията да се освободи от бъдещи наемни задължения и допълнително 1 милион паунда премия към Crown Estate.

Сега може да възникнат въпроси откъде Андрю е намерил средствата през 2003 г., за да плати ефективно над 8 милиона паунда за лизинг за цял живот. Тази договореност за предварително плащане обяснява как той може да си позволи да живее там в момента, тъй като не трябва да извършва месечни плащания.

Сделката се основаваше на номинален наем от 260 000 паунда годишно, въпреки че беше признато, че имотът трудно би могъл да бъде отдаден под наем комерсиално поради ограниченията за сигурност. Националната одитна служба отбеляза, че ремонтите са стрували на Андрю над 7,5 милиона паунда, вместо първоначално предвидените 5 милиона.

Не е тайна, че Бъкингамският дворец иска той да се изнесе от толкова величествено място, но също така се признава, че той има непревземаем, независимо държан лизинг за Royal Lodge.

Преди повече от 20 години, когато принц Андрю беше по-малко противоречива фигура, сделката за Royal Lodge се смяташе за финансово по-изгодна за данъкоплатците, отколкото използването на къщата като резиденция по „благоволение“, където някой би могъл да живее без търговско плащане.

По онова време имотът, някога обитаван от Кралицата-майка, беше занемарен и се нуждаеше от модернизация, а ангажирането на принц Андрю да плати за строителните работи се разглеждаше като начин да се избегнат обществени разходи. Поради изискванията за сигурност на местоположението на къщата в Уиндзорското имение, Crown Estate предпочиташе да задържи там кралски член, плащащ в брой, когато имотът трудно би могъл да бъде пуснат на свободния пазар.

Доклад на Националната одитна служба посочи, че договореността отговаря на задължението на Crown Estate да осигурява „стойност за парите“ и че е била „достойна за парите“.

Миналата година кралят прекрати всякаква финансова подкрепа за брат си, и все още остава неясно как Андрю покрива разходи като тези за сигурност и изискването за поддръжка на имота.

Договореността, при която той плати в брой предварително вместо месечен наем, както и ангажиментът му да извърши значителни ремонти, обяснява защо той не желае да се откаже от мястото си в Royal Lodge, което споделя с бившата си съпруга Сара Фъргюсън.

Част от сделката беше, че ако напусне предсрочно лизинга, той може да възстанови част от платените предварително суми, като тази сума намалява с времето, докато гаранцията изцяло не изтече след 25 години. Сега, повече от 22 години след подписването на лизинга, сумата, която би могъл да възстанови, продължава да намалява. В момента тя е около 186 000 паунда за всяка оставаща година до 2028 г.

Лизингът е с краен срок юни 2078 г., което надхвърля очакваната продължителност на живота му, а договореността включва клауза, че бившата му съпруга и дъщерите му, принцеса Беатрис и принцеса Юджини, могат да го продължат.

Във вторник от Даунинг стрийт 10 заявиха, че зависи от Националната одитна служба дали да преразгледа договореностите за лизинга на принц Андрю за сградата.

Дейм Мег Хилиър, председател на комисията по финанси на Камарата на общините, каза, че „трябва да имаме отговори“, за да се гарантира, че парите на данъкоплатците не се изразходват неправилно.

Запитана за жилищните договорености на принц Андрю, канцлерът Рейчъл Рийвс каза: „Не съм видяла подробностите по този въпрос... но смятам, че хората трябва да плащат своя дял и да допринасят справедливо.“

Робърт Дженрик, сянка-министър на правосъдието, по-рано заяви: „Време е принц Андрю да се премести да живее частно и да се справя сам в живота.“

Либералдемократът и говорител на кабинета Лиза Смарт каза, че Андрю „трябва да покаже разкаяние, като върне всяка стотинка от наема, който не е платил, докато е позорил поста си“.

Източник: BBC    
Последвайте ни
Борисов: Ще предложим Рая Назарян за председател на парламента

Борисов: Ще предложим Рая Назарян за председател на парламента

Регистрирани са 16 401 заболели от варицела от началото на годината, МЗ въвежда задължителна ваксинация

Регистрирани са 16 401 заболели от варицела от началото на годината, МЗ въвежда задължителна ваксинация

Тежка катастрофа край Враца, загина мъж

Тежка катастрофа край Враца, загина мъж

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Alfa има нови планове за Giulia и Stelvio, за щастие

Alfa има нови планове за Giulia и Stelvio, за щастие

carmarket.bg
<p>Нови разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Нови разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 4 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 3 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 4 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 5 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото

България Преди 11 минути

Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад и ще го предадат на Европейската комисия

Комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата

Комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата

България Преди 19 минути

В състава ѝ са включени представители от всички парламентарни групи, както и двама регистрирани одитори

Кой плаща милиони за огромната бална зала на Тръмп?

Кой плаща милиони за огромната бална зала на Тръмп?

Свят Преди 1 час

„Виждам тази огромна бална зала като етичен кошмар“

Ким Кардашиян се превърна в истинска гръцка богиня за 45-ия си рожден ден

Ким Кардашиян се превърна в истинска гръцка богиня за 45-ия си рожден ден

Любопитно Преди 1 час

Роклята е показана за първи път от Наоми Кембъл по време на Седмицата на модата в Париж през 1997 г.

<p>От &quot;Пирогов&quot; с информация за 15-годишния,&nbsp;задържан за намушкване на връстник в мол</p>

15-годишният, задържан за намушкване на връстник в мол, не е останал в "Пирогов"

България Преди 1 час

Два пъти вчера беше прекъсвано заседанието на Софийски градски съд, на което трябваше да се реши дали момчето да остане в ареста

Детето с нож и учителят без защита: Как България и светът търсят формулата за безопасно училище

Детето с нож и учителят без защита: Как България и светът търсят формулата за безопасно училище

България Преди 1 час

Красимир Вълчев: Без металдетектори във всички училища

Мъж пострада тежко в цех за пелети край Доспат, медицински хеликоптер го транспортира до София

Мъж пострада тежко в цех за пелети край Доспат, медицински хеликоптер го транспортира до София

България Преди 1 час

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Свят Преди 1 час

Евентуална среща между двамата президенти едва ли ще доведе до прекратяването на войната в Украйна, коментират експерти

Европейската комисия под натиск заради обвинения в унгарски шпионаж

Европейската комисия под натиск заради обвинения в унгарски шпионаж

Свят Преди 1 час

Евродепутатите искат да знаят дали Брюксел е знаел за шпионската мрежа. Някои настояват за оставката на комисаря Оливер Вархеи, ако се окаже замесен

Собствениците на имоти в Елените обсъждат колективен иск срещу държавата

Собствениците на имоти в Елените обсъждат колективен иск срещу държавата

България Преди 2 часа

Важна информация за пътуващите по "Тракия", "Хемус" и "Струма"

Важна информация за пътуващите по "Тракия", "Хемус" и "Струма"

България Преди 2 часа

Гафът на „Мис Панама“: Неловкият момент на участничката в конкурс за красота (ВИДЕО)

Гафът на „Мис Панама“: Неловкият момент на участничката в конкурс за красота (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Гафът на Исамар Ерера предизвика вълна от подкрепа в социалните мрежи

Президентът Радев благодари за отмените визи за краткосрочно пребиваване за български граждани в РЮА

Президентът Радев благодари за отмените визи за краткосрочно пребиваване за български граждани в РЮА

България Преди 2 часа

Държавният глава подновява и поканата си към президента Рамафоса да направи официално посещение в България

Извънземни или феи: Странната мистерия на зелените деца от Улпит

Извънземни или феи: Странната мистерия на зелените деца от Улпит

Свят Преди 2 часа

През 12-и век две деца изпълзяват от яма и се появяват в тихо английско градче, а зелената им кожа продължава да обърква историците

Израел идентифицира телата на двама заложници, върнати от "Хамас"

Израел идентифицира телата на двама заложници, върнати от "Хамас"

Свят Преди 2 часа

Това са 38-годишният Тамир Адар, който е бил убит при атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., и Арие Залманович, на 85 години

Убиецът на кандидат за президент на Колумбия получи 21 години затвор

Убиецът на кандидат за президент на Колумбия получи 21 години затвор

Свят Преди 2 часа

Смятан за фаворит в надпреварата, 39-годишният Урибе почина на 11 август, след като бе прострелян на предизборен митинг в столицата Богота на 7 юни

Всичко от днес

От мрежата

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
1

Къде тече река, носеща името на България

sinoptik.bg
1

Откриха потънал параход край Созопол

sinoptik.bg

Новата Тейлър Суифт: идолът, който вече не прилича на нас

Edna.bg

Смайващото определение на принцеса Даяна за кралския живот, което говори за стреса в семейството

Edna.bg

Насар: Идваше към мен, беше близо, но загина

Gong.bg

Невероятна асистенция в ШЛ: вратар хвърли топката на 59 метра (видео)

Gong.bg

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Nova.bg

ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС

Nova.bg