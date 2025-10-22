Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Т ом Ханкс се вози инкогнито в метрото заедно с други пътници в Ню Йорк във вторник.

69-годишната звезда беше забелязана да пътува по линия 6 през Голямата ябълка. Докато Ханкс носеше зелено яке, зелена плетена шапка, черни дънки и ботуши за пътуването си, холивудската суперзвезда също се погрижи да запази супер нисък профил, като скри лицето си зад бяла защитна маска. В един момент носителят на „Оскар“ изпусна чантата, която стискаше близо до гърдите си, тъй като забеляза, че почти е пропуснал спирката на метрото.

Oscar winner rides NYC subway completely incognito https://t.co/rj1TfxHLP7 pic.twitter.com/NCfBnCIhFU — New York Post (@nypost) October 21, 2025

Но това не е първият път, когато Ханкс е забелязан да се вози в метрото през последните седмици. Звездата от „Имаш поща“ вече изненада минувачи по линията Пелъм по-рано този месец. Въпреки че за пореден път скри лицето си зад медицинска маска, носителят на „Златен глобус“ беше заснет да пътува по линия 6 със зелена шапка на Янките на 7 октомври.

След като се качи обратно на тротоара след пътуването с влака, Ханкс взе кафе от близката количка и се отпусна на пейка в парка, преди да даде няколко долара на уличен музикант.

След това той се отправи към репетиции за предстоящата си пиеса извън Бродуей „Този свят на утрешния ден“, чието начало е планирано за The Shed на 30 октомври. Базирана на сборника с разкази „Необикновен тип“ на актьора от „Зелената миля“ от 2017 г., продукцията проследява ученото Бърт Аленбери (Ханкс), докато той се връща назад във времето отново и отново до един ден на Световното изложение в Куинс, Ню Йорк, през 1939 г., в търсене на истинска любов.

Two-time Oscar winner Tom Hanks was spotted in a low-profile appearance on a New York City Subway. 🚆 📸: BACKGRID pic.twitter.com/Uws1BADSiE — Page Six (@PageSix) October 21, 2025

„Да изследвам темите за любовта и копнежа, както и борбите на днешния ден, докато носим със себе си вечните спомени от миналото, на такова място като „Бараката“, ми се струва уникално преживяване, подобно на Световното изложение през 1939 г.“, каза Ханкс в изявление за пиесата, според Playbill. Междувременно Ханкс не е единствената холивудска легенда, която се отказва от лимузината за пътуване с влак за 3 долара, защото Харисън Форд и съпругата му Калиста Флокхарт попаднаха в заглавията, след като се возиха заедно в метрото през април.

Harrison Ford kisses wife Calista Flockhart as he rides the NYC subway solo in rare outing https://t.co/bmqEjZpIhb pic.twitter.com/aZjrTt1qv1 — New York Post (@nypost) April 1, 2025

Двойката, която се ожени през юни 2010 г., беше видяна да се разхожда в Горен Уест Сайд, преди да се отправи към една от гарите.

83-годишният Форд и 60-годишната Флокхарт си размениха сладка целувка за сбогом, преди актрисата да се втурне да хване експресния си влак 2 до центъра на града за „Проклятието на гладуващия клас“ – пиесата извън Бродуей, в която тя участваше в Pershing Square Signature Center по това време. След това звездата от „Индиана Джоунс“ последва инструкциите на съпругата си и се качи на влак номер 1 за центъра, преди да слезе на 59-та улица. Докато все още бяха в метрото, актьорът от „Междузвездни войни“ седна до жена в розово и двамата завързаха разговор по време на пътуването.

Според съобщенията Форд е казал на щастливия пътник, че не е ползвал метрото от години.