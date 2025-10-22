Свят

Кой плаща милиони за огромната бална зала на Тръмп?

„Виждам тази огромна бална зала като етичен кошмар“

22 октомври 2025, 10:37
Кой плаща милиони за огромната бална зала на Тръмп?
Източник: gettyimages

З апочна строителството на новата бална зала в Белия дом на стойност 250 милиона долара, поръчана от президента на САЩ Доналд Тръмп, но мистерията около самоличността на богатите дарители и корпорации, които я финансират, продължава да се задълбочава, предаде ВВС

Първата копка за пищния проект с площ от 8360 кв. м беше направена в понеделник, като багери и строителни работници започнаха да разрушават части от Източното крило.

Президентът на САЩ заяви, че лично ще покрие значителна част от разходите за строителството и намекна, че някои все още анонимни дарители са готови да похарчат над 20 милиона долара, за да завършат проекта.

Моделът на финансиране предизвика безпокойство сред някои правни експерти, които смятат, че това може да се равнява на плащане за достъп до администрацията.

„Виждам тази огромна бална зала като етичен кошмар“, каза Ричард Пейнтър, бивш главен етичен адвокат в Белия дом по време на администрацията на Буш между 2005 и 2007 г., в интервю за BBC. „Това е използване на достъпа до Белия дом за набиране на средства. Не ми харесва“, добави той. „Тези корпорации всички искат нещо от правителството.“

На вечеря за потенциални дарители, проведена в Белия дом на 15 октомври, присъстваха висши ръководители на водещи американски компании, включително Blackstone, OpenAI, Microsoft, Coinbase, Palantir, Lockheed Martin, Amazon и Google. Сред присъстващите бяха също Уди Джонсън, собственик на отбора от НФЛ Ню Йорк Джетс, както и Шари и Едуард Глейзър, които заедно със своите братя и сестри притежават отбора Тампа Бей Бъканиърс и Манчестър Юнайтед.

Документ за обещание за дарение, видян от CBS News, американския партньор на BBC, предполага, че дарителите могат да получат „признание“ за своите вноски. Въпреки че плановете все още се уточняват, това признание може потенциално да включва изписване на имената им върху самата сграда.

Белият дом първоначално обяви, че огромната зала ще има капацитет за 650 седящи места. Тази седмица Тръмп заяви, че тя ще може да побере 999 души.

Засега е разкрит само един дарител. Съдебни документи показват, че YouTube ще плати 22 милиона долара за проекта като част от споразумение с Тръмп относно съдебно дело за временното спиране на акаунта му след бунта в Капитолия на 6 януари 2021 г.

Не е ясно колко от останалите присъствали са се ангажирали да дарят или каква сума. Официален списък все още не е публикуван, въпреки че служители на Белия дом твърдят, че планират да го направят.

Документи, получени от CBS, показват, че даренията ще бъдат управлявани от Тръста за Националния мол, неправителствена организация, която работи с Националната паркова служба и набира средства за проекти на Националния мол и в Белия дом.

По време на събитието за потенциални дарители Тръмп заяви, че много от присъстващите са били „наистина много щедри“ и отбеляза, че някои са питали дали дарение от 25 милиона долара е подходящо. „Казах: Ще го приема“, отбеляза Тръмп.

Белият дом настоява, че няма нищо нередно в набирането на дарения и че балната зала ще бъде използвана от бъдещи администрации. Реновацията няма да струва нито цент на американските данъкоплатци, твърдят оттам.

Мартин Монджело, бивш изпълнителен готвач в Белия дом и генерален мениджър на Кемп Дейвид, работил при седем администрации, каза пред BBC, че средствата, вложени в балната зала, „в крайна сметка ще се изплатят сами и ще спестят разходи“. Шатрите, които понякога се поставят навън за събития, които той описа като „рамо до рамо“ и „неудобни“, често струват 1 милион долара или повече, без да се включват други допълнителни разходи, свързани с организирането на мащабни събития.

Но Пейнтър предположи, че това може да се разглежда като „схема за плащане за участие“, която е преследвала предишни администрации на Белия дом от двете политически партии. Например, през 90-те години тогавашният президент Бил Клинтън беше подложен на критика за предполагаема продажба на нощувки в спалнята на Линкълн в замяна на дарения за кампанията му.

По-скоро Тръмп потърси корпоративни спонсори за ежегодното търкаляне на великденски яйца в Белия дом през април, което според някои може да се равнява на опит на компании да привлекат вниманието на президента.

Тръмп и служители на администрацията заявиха, че новата бална зала е необходима реновация, предвид липсата на големи съществуващи съоръжения за провеждане на държавни вечери и други събития. Белият дом често използва шатра на Южната морава, за да посреща чуждестранни лидери и по-голям брой гости за държавни вечери.

Но мащабът на новата бална зала, добави Пейнтър, представлява „огромно изкушение“ за използването на съоръжението за политическо набиране на средства, което не беше случай преди, дори когато президенти от двете партии са канели свои поддръжници на събития.

„Ограниченото пространство [сега] означава, че не всеки получава покана за Белия дом“, каза той. „Според мен това е добре... [Текущият] размер ограничава играта на "плащане за участие", поне на територията на Белия дом.“

Доказването на каквото и да било нарушение обаче е малко вероятно. „Не можете да докажете quid pro quo“, каза Пейнтър. „Но мисля, че администрацията на Тръмп тук прекрачва границите.“

Източник: BBC    
Бална зала Белия дом Доналд Тръмп Дарители Етични притеснения Плащане за достъп Строителство Бели дом Източно крило Финансиране YouTube дарение 250 милиона долара
