15-годишният, задържан за намушкване на връстник в мол, не е останал в "Пирогов"

15-годишното момче, което намушка друг младеж в столичен мол, не е останало за лечение в болница „Н. И. Пирогов” вчера, съобщиха от пресцентъра на здравното заведение.

Прекъснаха заседанието за момчето, задържано за намушкване на връстник в мол

Два пъти вчера беше прекъсвано заседанието на Софийски градски съд, на което трябваше да се реши дали момчето да остане в ареста. Екип на Спешна помощ беше извикан на място и 15-годишният бе откаран в болница „Н. И. Пирогов”. Лекарите излязоха с общо мнение, че са необходими изследвания на обвиняемия.

Момчето, намушкано в софийски мол, е прободено в сърцето

От „Пирогов“ съобщиха днес, че медиците са преценили, че няма нужда 15-годишният да остане в болницата, след което е бил отведен.

Очаква се да стане ясно кога съдът ще продължи заседанието си по мярката му.

На 19 октомври момче на 15 години беше намушкано в столичен търговски център. То бе транспортирано до болница "Н. И. Пирогов", но по-късно от лечебното заведение съобщиха, че е починало. Задържано по случая беше друго 15-годишно момче.