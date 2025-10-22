Регистрирани са 16 401 заболели от варицела от началото на годината, МЗ въвежда задължителна ваксинация

Тройното убийство в Бургаско: Заподозреният и баща му били с ограничителни заповеди

Д о дни Министерството на здравеопазването (МЗ) на Република България ще обяви намерението си да включи ваксината срещу варицела в Националния имунизационен календар.

(Във видеото: Ваксината срещу варицела – какво трябва да знаем?)

В момента ваксината срещу варицела в България е с препоръчителен характер, не е задължителна.

Според съобщения от МЗ, планът е от 2026 г. ваксината срещу варицела да стане задължителна за деца.

Прeдвижда се ваксината да се прилага така: първа доза между 12 и 15 месеца, а втора – при навършване на около 3 или 4 години. Това обяви министърът на здравеопазването д-р Силви Кирилов през септември. По думите на министъра въвеждането ѝ е сериозна крачка в посока ограничаване на заболяването.​

Според данните, вписани в Националната здравно-информационна система (НЗИС),

през 2022 г. са приложени 1 605 дози от ваксината срещу варицела ,

, през 2023 г. – 5 345 дози, през 2024 г. – 8 025 дози, а към момента за 2025 г. броят на приложените ваксини достига 8 215.

Справка, изготвена за Vesti.bg от МЗ, показва осезаемо нарастване на интереса към имунизацията срещу заболяването.

По данни за първите девет месеца на 2025 г. са регистрирани 16 401 заболели от варицела, от които 278 са били хоспитализирани. Няма починали случаи вследствие на заболяването.

Ще стане ли ваксината срещу варицела задължителна и у нас

Какво представлява заболяването?

Варицела е едно от най-честите инфекциозни вирусни заболявания в детска възраст. Причинява се от варицела-зостер вирус.

Варицела е едно от най-заразните заболявания – заразяват се около 90% от контактните на болен с варицела, които нямат изграден специфичен имунитет към причинителя.

Най-засегнати са децата от 5 до 9-годишна възраст, които представляват над 80% от заболелите.

Източник: iStock/Getty Images

Кога се разпространява заболяването?

Варицела-зостер вирусът циркулира широко в човешкото общество, но повишена заболяемост и епидемични взривове се регистрират през студените месеци на годината. Варицела се предава от човек на човек при директен контакт или при вдишване на аерозоли от инфектирани респираторни секрети на болни или на аерозоли от течност от кожните обриви.

За първи път в България – ваксина срещу варицела

Какви са симптомите?

Инкубационният период е от 1 до 3 седмици. Заразният период започва 1-2 дни преди появата на обрива и завършва когато всички кожни лезии се покрият с корички. Заболяването протича по-тежко и с повече усложнения при възрастни.

Характерният обрив започва внезапно и се съпровожда с рязко повишаване на температурата. Обривите се появяват най-често по корема, но бързо обхващат мишниците и бедрата и се съпровождат от упорит сърбеж. В тези случаи се наблюдават мехурчета по лигавиците на устата, езика, мекото небце. Възможни са усложнения в резултат на вторични бактериални инфекции. Не са редки и усложнения в дихателната система на болните от варицела. При вторична бактериална инфекция заболяването може да завърши дори със смърт, ако не се предприеме своевременно лечение.

Източник: iStock Photos/Getty Images

Кога и как се прилага ваксината срещу варицела?

Ваксината се прилага в двудозова схема, като при деца на възраст 12 месеца - 12 години интервалът между двете дози трябва да е поне 1 месец, а при по-големите деца и при възрастни – 1-2 месеца.

Наличните данни от проведени проучвания при деца на възраст 12 м. - 12 г. сочат, че ефикасността на 1 доза ваксина след 2 години наблюдение е 95-100%, а след 9 години наблюдение – 83-94%, което позволява втората доза да се приложи и по-късно през живота на детето. Предвид възможността от възникване на заболяване от варицела при имунизирани, поставяне на втора доза е необходимо.

При поява на варицела в детска ясла, детска градина или училище в засегнатата група/паралелка могат да се приемат деца, които са имунизирани с поне един прием ваксина срещу варицела преди повече от 30 дни от датата на посещение в засегнатата група/паралелка.

Ваксината срещу варицела може да се постави и след контакт с болен от варицела, като това трябва да се случи в рамките на до 72 ч. от датата на контакта.

Деца, ваксинирани срещу варицела преди повече от 30 дни от контакт с болен от варицела или с болен от херпес зостер не се ограничават от посещение на организиран детски колектив – детска ясла, детска градина или училище, т.е не подлежат на карантина.

Бум на болни с варицела деца във Варна

Коя ваксина срещу варицела се прилага у нас?

Разрешена за употреба и налична в аптечната мрежа в страната е ваксината Varivax – атенюирана (жива) ваксина срещу варицела.

Източник: iStock/Getty Images

Кои са най-честите нежелани реакции?