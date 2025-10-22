Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

Л увърът отново отвори врати за посетители днес, 22 октомври, три дни след като беше затворен заради кражбата на скъпоценни кралски бижута.

Това съобщи журналист на АФП.

От 9:00 ч. (10 ч. българско време), обичайното работно време на музея, първите посетители започнаха да влизат в световноизвестната институция. Музеят обаче обяви, че галерията „Аполон“, където се случи кражбата на 19 октомври, остава затворена.

Десетки следователи търсят виновниците за обира. Те работят по теорията, че това е била организирана престъпна група, която се е качила по стълба на камион, за да проникне в музея, а след това е изпуснала диамантена корона, докато е бягала.

Групата е откраднала осем безценни предмети, включително колие от смарагди и диаманти, което Наполеон I е подарил на съпругата си императрица Мария-Луиза, и диадема, която някога е принадлежала на императрица Евгения и е обсипана с близо 2000 диаманта.

Разочаровани туристи бяха върнати от входа на Лувъра в центъра на Париж ден след кражбата, а музеят остана затворен и на 21 октомври, съгласно обичайния си график.

Най-посещаваният музей в света, миналата година посрещна 9 милиона души в обширните си коридори и галерии.

Кражбата поднови спора за липсата на сигурност във френските музеи, след като миналия месец бяха ограбени още две институции.

Инцидентът, случил се на 19 октомври, шокира световната културна общност и постави под въпрос мерките за сигурност във френските музеи.

Обирът е бил извършен в галерия „Аполон“, където са изложени френските кралски бижута. Според разследващите, организирана престъпна група е проникнала в музея рано сутринта, малко след отварянето му. Използвайки стълба, поставена на камион или подемна платформа, крадците са се качили до прозорец на втория етаж, пробили са вход с малки верижни триони и са откраднали осем безценни предмета. Сред тях са били огърлица от смарагди и диаманти, подарена от Наполеон I на съпругата му императрица Мария-Луиза, както и диадема на императрица Евгения, инкрустирана с близо 2000 диаманта. Една от откраднатите корони, принадлежала на императрица Евгения и украсена с 1354 диаманта и 56 изумруда, е била изпусната и открита повредена наблизо.

Целият обир е продължил по-малко от десет минути, като извършителите са избягали със скутери. Френският министър на културата Рашида Дати и президентът Еманюел Макрон осъдиха категорично кражбата, определяйки я като "атака срещу културното богатство и история на Франция".

Парижката прокуратура работи по теорията, че обирът може да е бил поръчан от колекционер, а стойността на откраднатото е оценена на 88 милиона евро, без да се включва историческата стойност. Десетки следователи продължават да издирват виновниците за "кражбата на десетилетието", която остави Лувъра затворен за три дни, преди да посрещне отново посетители, макар и с оставаща затворена галерия „Аполон“.