Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

А втомобил се вряза в портата пред Белия дом на 21 октомври вечерта, съобщи „Сикрет Сървис".
„Около 22:37 ч. лице се вряза с автомобил в портата за автомобили на „Сикрет Сървис", намираща се на 17-та улица и E St, NW“, написаха от службата в X.
At approximately 10:37 p.m., an individual drove a vehicle into the Secret Service vehicle gate located at 17th & E St, NW, in Washington, DC. The individual was arrested & the vehicle was assessed and deemed safe. Our investigation into the cause of this collision is ongoing.— U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) October 22, 2025
Правоохранителната агенция, която отговаря за охраната на президента, заяви, че шофьорът е „арестуван, а автомобилът е проверен и счетен за безопасен“, пише „Политико“.
„Разследването ни за причината за тази катастрофа продължава“, казаха от „Сикрет Сървис", без да дават повече подробности.
По време на инцидента президентът Доналд Тръмп е бил в Белия дом, съобщи вестник „Ню Йорк Таймс“.
