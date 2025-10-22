Ким Кардашиян се превърна в истинска гръцка богиня за 45-ия си рожден ден

Р иалити звездата порази всички с винтидж тоалет от висшата мода на Givenchy през вторник, докато отпразнуваше специалния си ден с елегантно вечерно излизане в Париж.

Роклята е показана за първи път от Наоми Кембъл по време на Седмицата на модата в Париж през 1997 г.

Това е от първата колекция на Александър Маккуин за френската модна къща, озаглавена „Търсене на златното руно“. Роклята впечатлява с изваяния метален златен корсет със структурирана, броняна визия, който контрастира с ефирната пола от драпирана бяла материя, падаща асиметрично около ханша. Същият плат е използван и за единия ръкав, драпиран грациозно около рамото на Кардашиян.

Съоснователката на Skims подчерта металните тонове на корсета със златни сандали на високи токчета. Косата ѝ беше събрана в елегантен пригладен кок, а бляскавият грим акцентираше впечатляващите ѝ очи.

Напоследък Кардашиян редовно се появява в забележителни винтидж тоалети. На пресконференцията си в Париж тя се появи в винтидж рокля на John Galliano for Dior. Асиметричната рокля в ментовозелен цвят беше изработена от релефна коприна и се отличаваше с ръкави с подгъви и заострена яка.

Към нея се присъедини майка ѝ Крис Дженър, която блестеше в черно-бяла рокля от копринена тафта на Оскар де ла Рента от 90-те години.

Дуетът майка и дъщеря избраха еднакви високи прически и завършиха бляскавите си тоалети с диамантени бижута. Ким привлече вниманието и със скулптурна рокля от висшата мода на Schiaparelli на премиерата на сериала ѝ в Hulu в Лос Анджелис на 16 октомври.

Изработена от телесен сатен, покрит с прозрачен черен тюл, тази визия включваше драпирана пола, корсетна талия и деколте тип „халтер“.

Нейните последни модни избори безспорно отразяват героя, който ѝ предстои да изиграе в предстоящата съдебна драма на Райън Мърфи – успешен адвокат по разводи, който основава собствена изцяло женска адвокатска кантора.

Визията ѝ е смела и женствена и спокойно може да се каже, че е облечена за отмъщение.