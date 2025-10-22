Детето с нож и учителят без защита: Как България и светът търсят формулата за безопасно училище

Н яма да слагаме металдетектори във всички училища, каза министърът на образованието Красимир Вълчев на брифинг в Русе, предаде NOVA.

“След случая в столичните мол и училище разбрах, че голям процент ученици от тези общности ходят ежедневно с ножове и учителите всеки ден им ги изземват. Явно е въпрос на култура, в случая “локална”, и има нужда от помощ”, коментира министърът.

Той обясни, че конференцията е за популяризиране на кампанията за въвеждане на еврото, но използва случая да посети възможно най-много области и да направи срещи с педагогическата общност и регионалното управление.

“Ние разчитаме на образователната система да възпита децата и да формира отношения и нагласи в децата. По този начин тя може да помогне да се преборим с агресията”, обясни Вълчев.

По думите му е факт, че през последните десетилетия имаме отслабена възпитателна функция на българската образователна система. “Затова с промените в учебните програми и насоките опитваме да кажем на учителите, че е важно да възпитават”.

“Учителят има трудна задача в неравна конкуренция с мощни информационни среди. Бях изненадан да видя видеоигра, в която целта е да убиеш най-много хора по най-жесток начин. Като добавим филмите и съдържанието, което гледат младите хора, това води до създаването на нагласи за насилие”, обясни министърът.

Според него има голям проблем с младежите и с това, че учителите не успяват да въдворят ред в класната стая. “Затова със закона за предучилищното и училищното образование сме предложили допълнителни мерки по отношение на учениците. Подкрепата ще остане, те срещнаха критика, че децата само ще бъдат наказвани, но когато един учител не може да въдвори ред в класната стая, страда правото на качествено образование на всички останали ученици”, коментира Вълчев.

Какви мерки за сигурност се взимат в българските училища

След поредния инцидент с насилие между ученици въпросът за сигурността в българските училища отново излезе на преден план. Въпреки че министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че няма да бъдат поставяни металдетектори във всички училища, в последните години държавата и местните власти постепенно засилват контрола и въвеждат различни превантивни програми.

Една от тях е програмата „Стъпки заедно“, съвместна инициатива на UNICEF България и Министерството на образованието и науката. Тя цели създаването на безопасна и приобщаваща училищна среда, като набляга на превенцията на насилието и тормоза между деца. В рамките на проекта се обучават ментори, които работят както с учениците, така и с учителите и родителите. Основен акцент е развитието на социално-емоционални умения – способността на децата да разпознават и управляват емоциите си и да общуват без агресия. От 2025 г. програмата се разширява с модул за онлайн безопасност и включва 22 области в страната.

На практика почти всички училища вече имат някаква форма на физическа защита. В столицата над 95% от учебните заведения са с охрана, а повече от половината са оборудвани с видеонаблюдение и паник-бутони. В последните години се въвеждат и мерки за контрол на достъпа – заключени входове, пропускателен режим и обособени приемни зони за родители и външни лица.

Паралелно с това Министерството на образованието подготвя законодателни промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които целят да дадат повече възможности на учителите да въдворяват ред в класните стаи и да предотвратяват агресивно поведение. През юли 2025 г. Министерският съвет одобри и проект, който предвижда възможна забрана на мобилните телефони по време на учебните часове – с изключение на образователни или медицински цели.

Сигурността около училищата също се засилва. При откриването на учебната година в София полицията традиционно подсилва присъствието си около учебните заведения – както за охрана на входовете, така и за регулиране на движението. След серия от бомбени заплахи през 2023 г. в над 30 училища в София, Варна и Бургас, органите на реда разработиха нови протоколи за бърза реакция при подобни сигнали.

Като цяло мерките в България са насочени към превенция, контрол на достъпа и социално обучение, а не към масови физически проверки. Страната залага повече на възпитателни подходи и партньорство между институциите, отколкото на „летищен тип“ сигурност. Самият министър Вълчев подчерта, че фокусът трябва да остане върху формирането на ценности и нагласи у децата, а не само върху технически средства.

Как действат другите: трите държави с най-засилени проверки в училищата

Докато България избягва идеята за масови металдетектори и физически проверки в училищата, редица държави вече са въвели далеч по-строги мерки за сигурност. Сред тях се открояват Франция, Съединените щати и Япония, където контролните практики в училищна среда се развиват активно през последните години.

Франция е сред страните, които най-бързо реагират на зачестилите случаи на насилие сред ученици. Френското правителство въведе случайни проверки на ученически раници и чанти при влизане в училище, с цел откриване на ножове и други забранени предмети. В някои региони, като Оверн-Роналп, се провеждат и експерименти с металдетектори – в няколко училища в Лион вече са инсталирани входни портали за засичане на метални предмети. Наред с това училищата въвеждат електронни системи за достъп и постоянен мониторинг на входовете. При засечено оръжие учениците се изправят пред дисциплинарен съвет, а случаят се докладва незабавно на прокуратурата.

В Съединените щати мерките са още по-мащабни и варират според щата и риска. По данни на Националния център за образователна статистика (NCES) около 10% от училищата извършват случайни проверки с металдетектори, а близо 5% имат постоянни, ежедневни проверки. Камери за наблюдение, заключени врати и идентификационни карти за персонала са част от стандартната система за сигурност. В някои райони, като училищния окръг в Хюстън, след серия от инциденти с оръжие всички гимназии вече са оборудвани с металдетектори.

Съвсем различен подход прилага Япония, където акцентът е върху иновативни и технологични решения. След нападение с нож в град Тода властите решиха да снабдят класните стаи със специални устройства за хвърляне на мрежа – т.нар. нет-лаунчъри, които могат да обезвредят нападател. Частни училища в Токио пък експериментират с RFID тагове, които регистрират кога ученик влиза или напуска училището. Обсъжда се и въвеждането на видеонаблюдение в класните стаи след серия случаи на злоупотреби от страна на преподаватели.

И трите държави показват различни подходи – от физически проверки и металдетектори до високи технологии и електронен контрол. Общото между тях е, че не разглеждат сигурността единствено като реакция на инцидент, а като постоянна превантивна система, която цели да гарантира безопасна среда за децата и учителите.