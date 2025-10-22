Обявяват присъдата на изнасилвача Йохан Стелингверф

С офийски градски съд ще се произнесе с присъда в сряда по делото срещу Йохан Стелингверф, известен като „валиумния изнасилвач“.

Йохан Стелингверф бе обвинен през 2020 г. по две дела за изнасилване, като едната от жертвите му е бита с електрошокова палка и поливана с узо.

"Валиумният изнасилвач" остава зад решетките

Той бе оставен за постоянно в ареста.

Подсъдимият е бил издирван за изнасилване и в Малта. Разследващите там са издали европейска заповед за арест за пет престъпления. Прокуратурата у нас е съгласна за екстрадицията му, но след като приключи делото му у нас.