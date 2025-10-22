Свят

Bloomberg: Европа и Украйна договарят 12 точки за мир

Във вторник европейските лидери призоваха Вашингтон да остане твърд в призивите си за незабавно прекратяване на огъня в Украйна

22 октомври 2025, 07:18
Е вропейските страни работят заедно с Украйна по предложение в 12 точки за прекратяване на войната в Украйна по настоящите фронтови линии, пише Bloomberg News, като се позовава на информирани източници.

Съгласно предложението Съвет за мир, председателстван от президента на САЩ Доналд Тръмп, ще следи за прилагането на предложения план.

Във вторник европейските лидери призоваха Вашингтон да остане твърд в призивите си за незабавно прекратяване на огъня в Украйна по настоящите фронтови линии, като това да бъде основа за бъдещи преговори за мир.

Русия призовава Украйна да се съгласи да й отстъпи повече територии преди каквото и да е прекратяване на огъня.

Съгласно предложения план в 12 точки Украйна ще получи гаранции за сигурност, средства за възстановяване на страната от причинените от войната щети и пред нея ще бъде проправен път за бързо присъединяване към ЕС.

След като Русия се съгласи след Украйна на прекратяване на огъня и двете страни се съгласят да спрат териториалните настъпления, предложеният план предвижда връщането на всички депортирани украински деца обратно в Украйна и размяна на военнопленници.

Двете страни ще трябва да започнат преговори относно управлението на окупираните територии, въпреки че нито Европа, нито Украйна ще признаят която и да е окупирана украинска земя за руска, се казва още в информацията на Bloomberg News.

Според информацията в изданието санкциите, наложени на Русия, поетапно ще бъдат вдигнати, въпреки че около 300 милиарда долара замразени авоари на руската централна банка ще бъдат върнати на Русия едва когато Москва се съгласи да допринесе за поствоенното възстановяване на Украйна. Ограничителните мерки ще бъдат върнати обратно срещу Русия, ако тя атакува Украйна отново, се казва още в информацията на Bloomberg News.

Украйна и Европа подкрепят призива на Тръмп, Русия - не

Вчера Ройтерс и други новинарски агенции съобщиха, че по време на срещата на Тръмп с президента на Украйна Володимир Зеленски, протекла във Вашингтон при закрити врата миналата седмица двамата са спорили, а президентът на САЩ многократно е използвал нецензурни думи и е притискал Зеленски да приеме някои руски искания. Но украинският лидер обяви срещата като успешна, тъй като тя приключи с публичната подкрепа на Тръмп за спиране на огъня по сегашните фронтови линии – което е отдавнашната позиция на Киев.

По-късно през седмицата Зеленски ще посети няколко европейски столици за разговори с европейските лидери. Първо той ще бъде на срещата на върха на ЕС, а след това ще присъства на срещата на страните от "Коалицията на желаещите".

По време на тези разговори ще се обсъжда изпращането на сили, които да гарантират сигурността в Украйна след края на войната. Русия вече отхвърли разполагането на подобни международни сили за сигурност.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Европа Украйна Русия САЩ Тръмп мир предложение
