България

Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

Все повече шофьори предпочитат стария път Е-79, за да избегнат глобите за средна скорост на автомагистрала „Струма“, но това повишава риска за селата по трасето

22 октомври 2025, 12:02
Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото
Борисов: Ще предложим Рая Назарян за председател на парламента

Борисов: Ще предложим Рая Назарян за председател на парламента
Регистрирани са 16 401 заболели от варицела от началото на годината, МЗ въвежда задължителна ваксинация

Регистрирани са 16 401 заболели от варицела от началото на годината, МЗ въвежда задължителна ваксинация
Митов за нападението срещу прокурор Иво Илиев: Работи се по всички версии

Митов за нападението срещу прокурор Иво Илиев: Работи се по всички версии
15-годишният, задържан за намушкване на връстник в мол, не е останал в

15-годишният, задържан за намушкване на връстник в мол, не е останал в "Пирогов"
Детето с нож и учителят без защита: Как България и светът търсят формулата за безопасно училище

Детето с нож и учителят без защита: Как България и светът търсят формулата за безопасно училище
Собствениците на имоти в Елените обсъждат колективен иск срещу държавата

Собствениците на имоти в Елените обсъждат колективен иск срещу държавата

Ш офьори започнаха да използват главен път Е-79 в отсечката от Кресна до Сандански, за да избегнат тол камерите, които засичат средната скорост на автомагистрала „Струма“. Това води до значително увеличение на трафика през селата по стария път.

(Във видеото: Тол камери започват да следят за претоварени тежкотоварни автомобили)

Според местни жители, включително Гергана и Стоян Станоев, трафикът през Кресна и съседните села се е увеличил значително. Особено забележимо е присъствието на тежкотоварни камиони, които преминават през селата, за да избегнат тол камерите на магистралата, съобщава БНТ.

Георги Бързаков, пътен експерт, посочва, че заобикалянето през стария път не е оправдано, тъй като ако шофьорите спазват ограниченията на скоростта по магистралата, те ще стигнат по-бързо до крайната си дестинация.

Тол камерите на АМ „Струма“ в участъка Дамяница – Сандански засичат времето за преминаване на превозните средства и изчисляват средната им скорост. При установено нарушение автоматично се издава глоба за превишена скорост.

Увеличеният трафик през селата води до повишен риск от пътнотранспортни произшествия, особено в райони с ограничена видимост и тесни пътни участъци. Местните жители изразяват загриженост за безопасността на децата и пешеходците.

Въпреки че тол камерите на АМ „Струма“ са ефективни в контрола на скоростта, заобикалянето им през стария път Е-79 води до увеличен трафик и потенциални рискове за безопасността. Необходимо е да се предприемат мерки за подобряване на инфраструктурата и безопасността както на магистралата, така и на стария път.

Препоръки: 

Подобряване на пътната инфраструктура по Е-79, включително разширяване на пътя и подобряване на видимостта.

Усилване на контрола и мониторинга на трафика през стария път, включително поставяне на допълнителни камери за наблюдение.

Образователни кампании за шофьорите относно важността на спазването на ограниченията на скоростта и безопасното шофиране.

Създаване на алтернативни маршрути за тежкотоварни превозни средства, за да се намали натоварването на селските пътища.

Над 37 хиляди глобени за месец 

Само чрез комплексен подход може да се гарантира безопасността на всички участници в движението и да се предотвратят потенциални инциденти.

От началото на прилагането на секционния контрол за средна скорост - 00:00 часа на 7 септември само за месец в МВР са постъпили 37 900 файла със заснети данни за нарушения от камерите на БГ ТОЛ в рамките на 12 сертифицирани отсечки от републиканската пътна мрежа.

Предстои да бъдат наложени съответните санкции и глоби.

Над 33 000 са регистрираните от камерите на Националното тол управление превишения над допустимата средна скорост след прилагането на секционния контрол на скоростта.

Най-сериозните превишения на скоростта, установени от БГ ТОЛ за периода, са както следва: 223 км/ч - в отсечката Радиново - Цалапица, 222 км/ч - в отсечката Цалапица - Радиново, 219 км/ч - в отсечката Ихтиман - Вакарел.

В масивите на МВР за периода са документирани и над 4 200 записа, свързани с неизползване на обезопасителни колани и нарушаване на забраната за движение в лентата за принудително спиране.

Процедурата за връчване на санкциите за средна и моментна скорост с електронен фиш е една и съща. Процедурата по връчване на електронни фишове за нарушения на скоростта се извършва по електронен път или физически - при полицейски проверки, при административно обслужване на гражданите или чрез поща, като нарушителите получават фиша и информация за сроковете за обжалване и плащане.

Когато нарушението предвижда наказание лишаване от правоуправление, се образува административно наказателно производство и собственикът или ползвателят на превозното средство се призовава в структурите на МВР.

Източник: БНТ/Фокус    
толкамери АМ Струма път Е-79 Кресна заобикаляне на толкамери увеличен трафик пътна безопасност превишена скорост глоби секционен контрол
Последвайте ни

По темата

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Любимата храна на звезда от

Любимата храна на звезда от "Клюкарката" - българско кисело мляко

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Китай в атака: MG изпревари Volvo, BYD превари Fiat, Chery с ръст от почти 600%

Китай в атака: MG изпревари Volvo, BYD превари Fiat, Chery с ръст от почти 600%

carmarket.bg
<p>Шокоращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 5 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 4 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 6 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 6 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

България Преди 7 минути

Едното животно е било намушкано, а другото простреляно

<p>Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за &quot;ремонт&quot; на покрив</p>

Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за несъществуващ ремонт на покрив

България Преди 14 минути

Случаят е от Дупница

<p>Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия</p>

ТЕЛК: Пенсията спира, ако пропуснете важния срок за преосвидетелстване

България Преди 41 минути

От срока за преосвидетелстване на ТЕЛК зависи дали пенсията ще спре

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Свят Преди 50 минути

От "Сикрет Сървис" съобщиха, че шофьорът е арестуван, а автомобилът е проверен

Обявяват присъдата на изнасилвача Йохан Стелингверф

Обявяват присъдата на изнасилвача Йохан Стелингверф

България Преди 50 минути

Подсъдимият е бил издирван за изнасилване и в Малта

<p>Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписани&nbsp;преференции</p>

Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписаните преференции на Христо Вълков от "Възраждане"

България Преди 55 минути

“Страшни” премиери по KINO NOVA

“Страшни” премиери по KINO NOVA

Любопитно Преди 1 час

Шест интригуващи заглавия ще направят дебюта си за Хелоун

„Едната е никой, другата е Първа дама“: Защо Ивана Тръмп ненавиждаше Марла Мейпъл

„Едната е никой, другата е Първа дама“: Защо Ивана Тръмп ненавиждаше Марла Мейпъл

Любопитно Преди 1 час

Ивана и Тръмп поддържаха позитивни отношения чак до смъртта ѝ през 2022 г.

Мъж и жена загинаха при катастрофа в Ямболско

Мъж и жена загинаха при катастрофа в Ямболско

България Преди 1 час

Инцидентът е станал между селата Недялско и Иречеково в община Стралджа

Комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата

Комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата

България Преди 1 час

В състава ѝ са включени представители от всички парламентарни групи, както и двама регистрирани одитори

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Любопитно Преди 1 час

Това не е първият път, когато Ханкс е забелязан да се вози в метрото през последните седмици

Разкриха как принц Андрю живее в разкош без месечен наем и доходи

Разкриха как принц Андрю живее в разкош без месечен наем и доходи

Свят Преди 2 часа

Кралят прекрати всякаква финансова подкрепа за брат си, и все още остава неясно как Андрю покрива разходи като тези за сигурност и изискването за поддръжка на имота

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Свят Преди 2 часа

Обикновен кръвен тест открива над 50 вида рак – възможна революция в ранната диагностика

Обикновен кръвен тест открива над 50 вида рак – възможна революция в ранната диагностика

Технологии Преди 2 часа

Тестът Galleri, разработен от американската компания Grail, открива над 50 вида рак чрез анализ на ДНК фрагменти в кръвта и може да промени начина, по който се прави скрининг в бъдеще

Кой плаща милиони за огромната бална зала на Тръмп?

Кой плаща милиони за огромната бална зала на Тръмп?

Свят Преди 2 часа

„Виждам тази огромна бална зала като етичен кошмар“

Ким Кардашиян се превърна в истинска гръцка богиня за 45-ия си рожден ден

Ким Кардашиян се превърна в истинска гръцка богиня за 45-ия си рожден ден

Любопитно Преди 2 часа

Роклята е показана за първи път от Наоми Кембъл по време на Седмицата на модата в Париж през 1997 г.

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новата Тейлър Суифт: идолът, който вече не прилича на нас

Edna.bg

Смайващото определение на принцеса Даяна за кралския живот, което говори за стреса в семейството

Edna.bg

Трагедия разтърси Манчестър Сити

Gong.bg

Карлос Насар обяви новина, която всички българи чакаха

Gong.bg

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Nova.bg

ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС

Nova.bg