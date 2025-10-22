Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

Детето с нож и учителят без защита: Как България и светът търсят формулата за безопасно училище

Ш офьори започнаха да използват главен път Е-79 в отсечката от Кресна до Сандански, за да избегнат тол камерите, които засичат средната скорост на автомагистрала „Струма“. Това води до значително увеличение на трафика през селата по стария път.

(Във видеото: Тол камери започват да следят за претоварени тежкотоварни автомобили)

Според местни жители, включително Гергана и Стоян Станоев, трафикът през Кресна и съседните села се е увеличил значително. Особено забележимо е присъствието на тежкотоварни камиони, които преминават през селата, за да избегнат тол камерите на магистралата, съобщава БНТ .

Георги Бързаков, пътен експерт, посочва, че заобикалянето през стария път не е оправдано, тъй като ако шофьорите спазват ограниченията на скоростта по магистралата, те ще стигнат по-бързо до крайната си дестинация.

Тол камерите на АМ „Струма“ в участъка Дамяница – Сандански засичат времето за преминаване на превозните средства и изчисляват средната им скорост. При установено нарушение автоматично се издава глоба за превишена скорост.

Увеличеният трафик през селата води до повишен риск от пътнотранспортни произшествия, особено в райони с ограничена видимост и тесни пътни участъци. Местните жители изразяват загриженост за безопасността на децата и пешеходците.

Въпреки че тол камерите на АМ „Струма“ са ефективни в контрола на скоростта, заобикалянето им през стария път Е-79 води до увеличен трафик и потенциални рискове за безопасността. Необходимо е да се предприемат мерки за подобряване на инфраструктурата и безопасността както на магистралата, така и на стария път.

Препоръки:

Подобряване на пътната инфраструктура по Е-79, включително разширяване на пътя и подобряване на видимостта.

Усилване на контрола и мониторинга на трафика през стария път, включително поставяне на допълнителни камери за наблюдение.

Образователни кампании за шофьорите относно важността на спазването на ограниченията на скоростта и безопасното шофиране.

Създаване на алтернативни маршрути за тежкотоварни превозни средства, за да се намали натоварването на селските пътища.

Над 37 хиляди глобени за месец

Само чрез комплексен подход може да се гарантира безопасността на всички участници в движението и да се предотвратят потенциални инциденти.

От началото на прилагането на секционния контрол за средна скорост - 00:00 часа на 7 септември само за месец в МВР са постъпили 37 900 файла със заснети данни за нарушения от камерите на БГ ТОЛ в рамките на 12 сертифицирани отсечки от републиканската пътна мрежа.

Предстои да бъдат наложени съответните санкции и глоби.

Над 33 000 са регистрираните от камерите на Националното тол управление превишения над допустимата средна скорост след прилагането на секционния контрол на скоростта.

Най-сериозните превишения на скоростта, установени от БГ ТОЛ за периода, са както следва: 223 км/ч - в отсечката Радиново - Цалапица, 222 км/ч - в отсечката Цалапица - Радиново, 219 км/ч - в отсечката Ихтиман - Вакарел.

В масивите на МВР за периода са документирани и над 4 200 записа, свързани с неизползване на обезопасителни колани и нарушаване на забраната за движение в лентата за принудително спиране.

Процедурата за връчване на санкциите за средна и моментна скорост с електронен фиш е една и съща. Процедурата по връчване на електронни фишове за нарушения на скоростта се извършва по електронен път или физически - при полицейски проверки, при административно обслужване на гражданите или чрез поща, като нарушителите получават фиша и информация за сроковете за обжалване и плащане.

Когато нарушението предвижда наказание лишаване от правоуправление, се образува административно наказателно производство и собственикът или ползвателят на превозното средство се призовава в структурите на МВР.