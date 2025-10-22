България

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото

Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад и ще го предадат на Европейската комисия

22 октомври 2025, 11:41
Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен
Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански
Борисов: Ще предложим Рая Назарян за председател на парламента

Борисов: Ще предложим Рая Назарян за председател на парламента
Регистрирани са 16 401 заболели от варицела от началото на годината, МЗ въвежда задължителна ваксинация

Регистрирани са 16 401 заболели от варицела от началото на годината, МЗ въвежда задължителна ваксинация
Митов за нападението срещу прокурор Иво Илиев: Работи се по всички версии

Митов за нападението срещу прокурор Иво Илиев: Работи се по всички версии
15-годишният, задържан за намушкване на връстник в мол, не е останал в

15-годишният, задържан за намушкване на връстник в мол, не е останал в "Пирогов"
Детето с нож и учителят без защита: Как България и светът търсят формулата за безопасно училище

Детето с нож и учителят без защита: Как България и светът търсят формулата за безопасно училище
Собствениците на имоти в Елените обсъждат колективен иск срещу държавата

Собствениците на имоти в Елените обсъждат колективен иск срещу държавата

Е вропейският парламент обсъди състоянието на върховенството на закона в България. Дебатът бе включен в дневния ред по искане на „Обнови Европа“. 

Евродепутатите от групата обявиха намерението си да предизвикат такъв дебат още през юли заради задържането на кмета на Варна Благомир Коцев. На този етап той остава в ареста въпреки протестите на защитата му.

На дебата стана ясно, че "Обнови Европа" е решила да изпрати в България проучвателна мисия, свързана с върховенството на закона у нас. Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад и ще го предадат на Европейската комисия, предаде NOVA.

Решението е по повод съобщенията за политическо преследване, злоупотреба с прокурорски правомощия и системно възпрепятстване на съдебната реформа, отбелязват от парламентарната група. Това решение идва на фона на нарастващите опасения около задържането на кмета на Варна Благомир Коцев на 8 юли 2025 г. - случай, показателен за ерозията на съдебната независимост в България, се допълва в текста. Работната група ще се състои от петима евродепутати и предвижда срещи у нас с магистрати, журналисти и организации на гражданското общество. Окончателен доклад с препоръки ще бъде представен до май догодина, преди годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона в ЕС, се допълва в съобщението.

Източник: NOVA    
Обнови Европа България мисия ЕК
Последвайте ни

По темата

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Любимата храна на звезда от

Любимата храна на звезда от "Клюкарката" - българско кисело мляко

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

pariteni.bg
Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
<p>Шокоращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 5 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 4 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 6 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 6 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

България Преди 6 минути

Едното животно е било намушкано, а другото простреляно

<p>Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за &quot;ремонт&quot; на покрив</p>

Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за несъществуващ ремонт на покрив

България Преди 13 минути

Случаят е от Дупница

Президентът Радев удостои почетен консул с орден за принос към България

Президентът Радев удостои почетен консул с орден за принос към България

България Преди 32 минути

Румен Радев връчи орден „Мадарски конник“ първа степен на почетния консул на България в Хесен д-р Инго-Ендрик Ланкау

<p>Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия</p>

ТЕЛК: Пенсията спира, ако пропуснете важния срок за преосвидетелстване

България Преди 40 минути

От срока за преосвидетелстване на ТЕЛК зависи дали пенсията ще спре

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Свят Преди 49 минути

От "Сикрет Сървис" съобщиха, че шофьорът е арестуван, а автомобилът е проверен

Обявяват присъдата на изнасилвача Йохан Стелингверф

Обявяват присъдата на изнасилвача Йохан Стелингверф

България Преди 49 минути

Подсъдимият е бил издирван за изнасилване и в Малта

<p>Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписани&nbsp;преференции</p>

Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписаните преференции на Христо Вълков от "Възраждане"

България Преди 54 минути

“Страшни” премиери по KINO NOVA

“Страшни” премиери по KINO NOVA

Любопитно Преди 1 час

Шест интригуващи заглавия ще направят дебюта си за Хелоун

„Едната е никой, другата е Първа дама“: Защо Ивана Тръмп ненавиждаше Марла Мейпъл

„Едната е никой, другата е Първа дама“: Защо Ивана Тръмп ненавиждаше Марла Мейпъл

Любопитно Преди 1 час

Ивана и Тръмп поддържаха позитивни отношения чак до смъртта ѝ през 2022 г.

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Любопитно Преди 1 час

Това не е първият път, когато Ханкс е забелязан да се вози в метрото през последните седмици

Разкриха как принц Андрю живее в разкош без месечен наем и доходи

Разкриха как принц Андрю живее в разкош без месечен наем и доходи

Свят Преди 1 час

Кралят прекрати всякаква финансова подкрепа за брат си, и все още остава неясно как Андрю покрива разходи като тези за сигурност и изискването за поддръжка на имота

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Свят Преди 2 часа

Обикновен кръвен тест открива над 50 вида рак – възможна революция в ранната диагностика

Обикновен кръвен тест открива над 50 вида рак – възможна революция в ранната диагностика

Технологии Преди 2 часа

Тестът Galleri, разработен от американската компания Grail, открива над 50 вида рак чрез анализ на ДНК фрагменти в кръвта и може да промени начина, по който се прави скрининг в бъдеще

Кой плаща милиони за огромната бална зала на Тръмп?

Кой плаща милиони за огромната бална зала на Тръмп?

Свят Преди 2 часа

„Виждам тази огромна бална зала като етичен кошмар“

Ким Кардашиян се превърна в истинска гръцка богиня за 45-ия си рожден ден

Ким Кардашиян се превърна в истинска гръцка богиня за 45-ия си рожден ден

Любопитно Преди 2 часа

Роклята е показана за първи път от Наоми Кембъл по време на Седмицата на модата в Париж през 1997 г.

Тежка катастрофа край Враца, загина мъж

Тежка катастрофа край Враца, загина мъж

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал между селата Девене и Борован

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новата Тейлър Суифт: идолът, който вече не прилича на нас

Edna.bg

Смайващото определение на принцеса Даяна за кралския живот, което говори за стреса в семейството

Edna.bg

Трагедия разтърси Манчестър Сити

Gong.bg

Карлос Насар обяви новина, която всички българи чакаха

Gong.bg

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Nova.bg

ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС

Nova.bg