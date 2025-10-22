"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото

Е вропейският парламент обсъди състоянието на върховенството на закона в България. Дебатът бе включен в дневния ред по искане на „Обнови Европа“.

Евродепутатите от групата обявиха намерението си да предизвикат такъв дебат още през юли заради задържането на кмета на Варна Благомир Коцев. На този етап той остава в ареста въпреки протестите на защитата му.

На дебата стана ясно, че "Обнови Европа" е решила да изпрати в България проучвателна мисия, свързана с върховенството на закона у нас. Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад и ще го предадат на Европейската комисия, предаде NOVA.

Решението е по повод съобщенията за политическо преследване, злоупотреба с прокурорски правомощия и системно възпрепятстване на съдебната реформа, отбелязват от парламентарната група. Това решение идва на фона на нарастващите опасения около задържането на кмета на Варна Благомир Коцев на 8 юли 2025 г. - случай, показателен за ерозията на съдебната независимост в България, се допълва в текста. Работната група ще се състои от петима евродепутати и предвижда срещи у нас с магистрати, журналисти и организации на гражданското общество. Окончателен доклад с препоръки ще бъде представен до май догодина, преди годишния доклад на Европейската комисия за върховенството на закона в ЕС, се допълва в съобщението.