Тежка катастрофа край Враца, загина мъж

М ъж е загинал в сряда сутрин при катастрофа на пътя между врачанските села Девене и Борован, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Враца.

Инцидентът е станал малко преди 7:00 часа. Ударили са се два леки автомобила.

Загиналият водач е на 55 години, от град Враца. Пробите за алкохол и наркотични вещества на другия водач са отрицателни.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ информират на сайта си, че заради катастрофата движението по пътя се осъществява двупосочно в една лента, затова шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.