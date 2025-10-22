Любимата храна на звезда от "Клюкарката" - българско кисело мляко

А мериканският актьор Пен Баджли, известен с ролята си на Дан Хъмфри в емблематичния сериал „Клюкарката“, съобщи коя е любимата му храна в интервю.

Лайвстайл TikTok акаунтът Are You Okay? публикува интервю с Баджли на 22 октомври, проведено на улиците на Ню Йорк. Всяко видео следва един и същ формат, независимо дали гостът е звезда, или случаен минувач - задават се странни въпроси и накрая се решава дали човекът е "Окей или Не окей".

Интервюиращата Бриана Моралес попита актьорът коя е любимата му странна комбинация за ядене.

"Просто йогурт и фурми - това е любимата ми комбинация", отговори Баджли.

На въпрос какъв вид йогурт е любимия на звездата, той добави:

"Може би български. Веднъж видях лого, което казваше „Оставете философията на гърците, нека ние правим кисело мляко.“

По време на интервюто Баджли сподели и за най-странното си нараняване. Актьорът от "You" е чупил едно и също кутре на крака си два пъти.

"Първият път кучето ми преследваше плъх. Вторият път сложих детето си в седалка, три седмици преди да играя в благотворително футболно събитие"

Моралес заключи, че Баджли не е окей.

"Не, хич не съм окей", пошегува се той.

Пен Баджли е американски актьор и музикант, роден на 1 ноември 1986 г. Той е най-известен с ролите си в телевизионни сериали. Баджли придоби широка известност с образа си на Дан Хъмфри в популярната тийн драма „Клюкарката“ (2007-2012). По-късно той получи признание за ролята си на Джо Голдбърг в психологическия трилър „Ти“ (от 2018 г. досега). Освен актьорската си кариера, Пен Баджли е и вокалист на инди поп групата MOTHXR.