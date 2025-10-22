Любопитно

Любимата храна на звезда от "Клюкарката" - българско кисело мляко

„Оставете философията на гърците, нека ние правим кисело мляко.“

22 октомври 2025, 12:00
Любимата храна на звезда от "Клюкарката" - българско кисело мляко
Източник: Getty Images

А мериканският актьор Пен Баджли, известен с ролята си на Дан Хъмфри в емблематичния сериал „Клюкарката“, съобщи коя е любимата му храна в интервю. 

Лайвстайл TikTok акаунтът Are You Okay? публикува интервю с Баджли на 22 октомври, проведено на улиците на Ню Йорк. Всяко видео следва един и същ формат, независимо дали гостът е звезда, или случаен минувач - задават се странни въпроси и накрая се решава дали човекът е "Окей или Не окей".

Интервюиращата Бриана Моралес попита актьорът коя е любимата му странна комбинация за ядене.

"Просто йогурт и фурми - това е любимата ми комбинация", отговори Баджли. 

На въпрос какъв вид йогурт е любимия на звездата, той добави:

"Може би български. Веднъж видях лого, което казваше „Оставете философията на гърците, нека ние правим кисело мляко.“

По време на интервюто Баджли сподели и за най-странното си нараняване. Актьорът от "You" е чупил едно и също кутре на крака си два пъти. 

"Първият път кучето ми преследваше плъх.  Вторият път сложих детето си в седалка, три седмици преди да играя в благотворително футболно събитие"

@areyouokayshow @Penn Badgley does NOT want to touch you (he does want a date) (with @briannamoralesx) 📖 read more about why penn isn't okay in his new book 'CRUSHMORE,' available now wherever books are sold! #areyouokay #pennbadgley #you #gossipgirl #crushmore ♬ original sound - Are You Okay?

Моралес заключи, че Баджли не е окей.

"Не, хич не съм окей", пошегува се той. 

Пен Баджли е американски актьор и музикант, роден на 1 ноември 1986 г. Той е най-известен с ролите си в телевизионни сериали. Баджли придоби широка известност с образа си на Дан Хъмфри в популярната тийн драма „Клюкарката“ (2007-2012). По-късно той получи признание за ролята си на Джо Голдбърг в психологическия трилър „Ти“ (от 2018 г. досега). Освен актьорската си кариера, Пен Баджли е и вокалист на инди поп групата MOTHXR.

Последвайте ни

По темата

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Любимата храна на звезда от

Любимата храна на звезда от "Клюкарката" - българско кисело мляко

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Карлос Насар: Треньорът ми загина, идвайки към мен

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

pariteni.bg
Китай в атака: MG изпревари Volvo, BYD превари Fiat, Chery с ръст от почти 600%

Китай в атака: MG изпревари Volvo, BYD превари Fiat, Chery с ръст от почти 600%

carmarket.bg
<p>Шокоращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 5 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 4 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 6 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 6 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

България Преди 8 минути

Едното животно е било намушкано, а другото простреляно

<p>Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за &quot;ремонт&quot; на покрив</p>

Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за несъществуващ ремонт на покрив

България Преди 15 минути

Случаят е от Дупница

Президентът Радев удостои почетен консул с орден за принос към България

Президентът Радев удостои почетен консул с орден за принос към България

България Преди 34 минути

Румен Радев връчи орден „Мадарски конник“ първа степен на почетния консул на България в Хесен д-р Инго-Ендрик Ланкау

<p>Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия</p>

ТЕЛК: Пенсията спира, ако пропуснете важния срок за преосвидетелстване

България Преди 42 минути

От срока за преосвидетелстване на ТЕЛК зависи дали пенсията ще спре

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Свят Преди 51 минути

От "Сикрет Сървис" съобщиха, че шофьорът е арестуван, а автомобилът е проверен

Обявяват присъдата на изнасилвача Йохан Стелингверф

Обявяват присъдата на изнасилвача Йохан Стелингверф

България Преди 51 минути

Подсъдимият е бил издирван за изнасилване и в Малта

<p>Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписани&nbsp;преференции</p>

Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписаните преференции на Христо Вълков от "Възраждане"

България Преди 56 минути

Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

Шофьорите с хитрост измислиха как да избегнат тол камерите от Кресна до Сандански

България Преди 1 час

Все повече шофьори предпочитат стария път Е-79, за да избегнат глобите за средна скорост на автомагистрала „Струма“, но това повишава риска за селата по трасето

“Страшни” премиери по KINO NOVA

“Страшни” премиери по KINO NOVA

Любопитно Преди 1 час

Шест интригуващи заглавия ще направят дебюта си за Хелоун

„Едната е никой, другата е Първа дама“: Защо Ивана Тръмп ненавиждаше Марла Мейпъл

„Едната е никой, другата е Първа дама“: Защо Ивана Тръмп ненавиждаше Марла Мейпъл

Любопитно Преди 1 час

Ивана и Тръмп поддържаха позитивни отношения чак до смъртта ѝ през 2022 г.

Мъж и жена загинаха при катастрофа в Ямболско

Мъж и жена загинаха при катастрофа в Ямболско

България Преди 1 час

Инцидентът е станал между селата Недялско и Иречеково в община Стралджа

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото

"Обнови Европа" изпраща в България мисия за върховенството на правото

България Преди 1 час

Евродепутатите ще посетят София и Варна, а след това ще изготвят доклад и ще го предадат на Европейската комисия

Комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата

Комисия ще одитира годишните финансови отчети на Сметната палата

България Преди 1 час

В състава ѝ са включени представители от всички парламентарни групи, както и двама регистрирани одитори

<p>ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС</p>

Борисов: Ще предложим Рая Назарян за председател на парламента

България Преди 1 час

За нас е задължителна ротацията на този пост, отбеляза той

<p>16 401 случая на варицела от началото на годината, въвеждат задължителна ваксинация</p>

Регистрирани са 16 401 заболели от варицела от началото на годината, МЗ въвежда задължителна ваксинация

България Преди 1 час

Най-засегнати са децата от 5 до 9-годишна възраст, които представляват над 80% от заболелите

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Том Ханкс се вози инкогнито в нюйоркското метро

Любопитно Преди 1 час

Това не е първият път, когато Ханкс е забелязан да се вози в метрото през последните седмици

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новата Тейлър Суифт: идолът, който вече не прилича на нас

Edna.bg

Смайващото определение на принцеса Даяна за кралския живот, което говори за стреса в семейството

Edna.bg

Трагедия разтърси Манчестър Сити

Gong.bg

Карлос Насар обяви новина, която всички българи чакаха

Gong.bg

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Nova.bg

ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС

Nova.bg