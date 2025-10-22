Любопитно

„Едната е никой, другата е Първа дама“: Защо Ивана Тръмп ненавиждаше Марла Мейпъл

Ивана и Тръмп поддържаха позитивни отношения чак до смъртта ѝ през 2022 г.

22 октомври 2025, 11:56
„Едната е никой, другата е Първа дама“: Защо Ивана Тръмп ненавиждаше Марла Мейпъл
И вана Тръмп беше първата съпруга на Доналд Тръмп. Двойката беше женена от 1977 до 1990 г. Тя изигра ключова роля в живота и известността му – участваше активно в бизнеса му, заемаше важна позиция в Trump Organization и накрая стана изпълнителен директор и президент на хотел Trump Castle в Атлантик Сити. Двамата имаха три деца: Доналд-младши, Иванка и Ерик.

Ивана и Тръмп поддържаха позитивни отношения чак до смъртта ѝ през 2022 г. В миналото тя споделяше открито мислите си за по-късните бракове на Тръмп – с Марла Мейпълс и Мелания Тръмп. Ивана имаше ясни предпочитания между двете жени. В интервю за предаването „Sunday Morning“ по CBS я попитаха директно за Мейпълс и Мелания. „Едната е никой, другата е Първа дама“, каза тя.

Напрегнатата връзка между Ивана и Марла датира от 80-те години, когато Тръмп все още беше женен за Ивана и за първи път се запозна с Мейпълс. Двамата започнаха афера, която силно се отрази медиите. В мемоарите си „Отглеждането на Тръмп“ Ивана описва връзката си с Мейпълс, включително разгорещен разговор по време на ски пътуване до Аспен през 1989 г. „Една млада блондинка се приближи до мен изневиделица и каза: „Аз съм Марла и обичам съпруга ти. Ти също ли?“, пише Ивана. „Казах: „Махай се. Обичам съпруга си.“ Беше неподходящо за дама, но бях шокирана.“

Embed from Getty Images

Тръмп също обсъжда изневярата и тази конкретна среща. „Нямаше викове, но очевидно можеше да се види, че е имало известно напрежение“, казва той в интервю от 1994 г. Инцидентът се оказа фатален за брака им – Ивана подаде молба за развод на следващата година. След това Тръмп се ожени за Мейпълс, а връзката им продължи от 1993 до 1999 г. Двамата имаха една дъщеря – Тифани Тръмп.

Embed from Getty Images

В същото интервю Тръмп споделя известна форма на съжаление за аферата, хвалейки Ивана и живота, който двамата бяха споделили. „Възможно е тя все още да продължава“, казва той за връзката си с Ивана и аферата си с Мейпълс. „Животът ми беше толкова прекрасен в толкова много отношения... красива приятелка, красива съпруга, красиво всичко. Животът беше просто купа с череши.“

Тръмп се запозна с Мелания през 1998 г., докато все още се развеждаше с Мейпълс. Двамата преживяха моменти на възход и падане, раздели и повторни събирания, но през 2004 г. Тръмп ѝ предложи брак на Met Gala. Женят се в Палм Бийч, Флорида, на церемония, на която присъстват известни личности като Руди Джулиани, Барбара Уолтърс и президентът Бил Клинтън.

Embed from Getty Images

След като Тръмп стана президент през 2017 г., Мелания се превърна в първата първа дама, родена в чужбина, от 1829 г. насам – от времето на Луиза Адамс, съпруга на президента Джон Куинси Адамс.

Източник: www.hola.com    
