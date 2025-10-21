Свят

Саркози в затвора: 9 кв. метра с душ, тоалетна, телевизор и „Граф Монте Кристо“

Условията за бившия президент Саркози не се различават от тези за останалите затворници – 9 кв.метра, с душ и тоалетна. От днес Никола Саркози е най-известният затворник на Франция. Мненията за това са противоположни.

21 октомври 2025, 15:15
Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо
CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна
Никола Саркози влезе в затвора, адвокатът му подаде молба за освобождаване

Никола Саркози влезе в затвора, адвокатът му подаде молба за освобождаване
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
САЩ търсят конкуренти на SpaceX за мисията до Луната

САЩ търсят конкуренти на SpaceX за мисията до Луната

"Незаконен нарколидер": Колумбия отзова посланика си в САЩ
11-годишно момиче ранено от руски дронове в Украйна

11-годишно момиче ранено от руски дронове в Украйна
Аятолах Хаменей отрече твърденията на Тръмп за унищожен ядрен капацитет

Аятолах Хаменей отрече твърденията на Тръмп за унищожен ядрен капацитет

И зборът на четива, направен от Саркози за престоя му в затвора, едва ли е случаен - наред с биографията на Исус, той си взима и „Граф Монте Кристо“, както е уведомил френските медии. В романа на Александър Дюма става дума за несправедливо осъден моряк, който отмъщава на своите предатели, но и за прошката, припомня АРД, с цитат от Deutsche Welle.

Да отидеш в затвора, разбира се, е изпитание – казва Саркози във видео, разпространено дни след присъдата. В него той благодари за хилядите свидетелства на подкрепа от различни места във Франция. Думите на Саркози би трябвало да са проява на достойнство, но издават и гнева му, допълва германската обществена медия.

„Бих искал да ви благодаря, но същевременно искам всеки от вас да знае – няма да допусна тази разправа с мен“, заявява бившият президент. „Ние ще победим, тъй като истината и невинността трябва да триумфират.“

Присъда за „Либийската афера“

В края на септември Саркози бе осъден по т.нар. „Либийска афера“ на пет години затвор - за „създаването на престъпна група“. Съдиите на първа инстанция сметнаха за доказано това, че бившият президент е накарал свои близки сътрудници да търсят финансова подкрепа от либийския режим и бившия диктатор Муамар Кадафи за президентската кампания на Саркози във Франция през 2007 година. Освен това съдиите наложиха и т.нар. предварително изпълнение: Саркози да влезе в затвора, макар че адвокатите му още обжалват, така че юридически той все още се смята за невинен.

„За всички, които отиват за първи път в затвора, това е шок“, подчертава пред АРД френският политик Жоакин Пуйо. Той е бил депутат на Социалистическата партия в парламента до 2020 година и е бивш директор на затвор. Саркози ще излежава наказанието си в затвор в южната част на Париж, където от съображения за сигурност ще бъде в изолационния тракт, обяснява Пуйо.

„Тази част на затвора наистина е отделена от останалите. Той ще бъде сам в килията, няма да  се  среща с други затворници. И по време на разходките в двора на затвора ще бъде сам. Естествено постоянно ще бъде придружаван и надзираван“, казва още Пуйо пред германската обществена медия.

Душ, тоалетна, телевизор

Условията за бившия президент няма да се различават от тези за останалите затворници, изтъква Пуйо. „Това са килии с размер девет квадратни метра, с доста скромно обзавеждане: легло, шкафче, душ и тоалетна.“ Обитателите на изолационното отделение имат и права: например на информация или посещения – в рамките, определени от прокуратурата, със строг регламент. Веднъж на ден затворниците могат за час да излизат на разходка в двора.

По сведения на вестник „Фигаро“, Саркози има телевизор в килията си, както и право на две посещения седмично, включително от членове на семейството. Един известен бъдещ посетител вече е дал заявка – министърът на правосъдието Жералд Дарманен, който бил много тъжен за случилото се със Саркози, както той заяви пред RFI. „Бях негов служител и като частно лице не мога да бъда безчувствен на фона на неговото отчаяние“, посочва Дарманен.

Затварянето на Саркози „може и да е гаф“?

Присъдата срещу Саркози предизвика противоположни реакции и допринесе за увеличаването на атаките на някои френски политици срещу правосъдието. В една отслабена и разединена страна затварянето на Саркози под стража е „свързано с недоволство, а може би дори е гаф“, написаха коментатори от някои консервативни вестници, отбелязва АРД.

Президентът Еманюел Макрон прие в Елисейския дворец своя предшественик преди влизането му в затвора. От човешка гледна точка това е „нормално“, коментира лаконично Саркози.

Засега не е ясно колко дълго ще трябва да остане зад решетките бившият френски президент. Неговите адвокати потвърдиха, че непосредствено след влизането му в затвора ще внесат молба за условна присъда. Решението по нея трябва да се вземе в срок от два месеца. Саркози от своя страна каза, че смята да използва времето си в затвора - не само, за да чете „Граф Монте Кристо“, а и за да напише собствена книга.

Никола Саркози влезе в затвора
7 снимки
Бившият президент на Франция Никола Саркози влезе в парижкия затвор
Бившият президент на Франция Никола Саркози влезе в парижкия затвор
Бившият президент на Франция Никола Саркози влезе в парижкия затвор
Бившият президент на Франция Никола Саркози влезе в парижкия затвор
Никола Саркози затвор присъда Либийска афера бивш президент Франция Муамар Кадафи предизборна кампания правосъдие обжалване
Последвайте ни

По темата

"Само не доживотен затвор": Убиецът на Ангел от Пазарджик моли за по-ниска присъда

„Вярвах, че ще умра като секс робиня“: Шокиращите разкрития на Вирджиния Джуфре за принц Андрю

„Вярвах, че ще умра като секс робиня“: Шокиращите разкрития на Вирджиния Джуфре за принц Андрю

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

Пазарът на имоти продължава да расте

Пазарът на имоти продължава да расте

pariteni.bg
Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 9 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 9 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 7 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 8 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изненадващите ползи от 1000 крачки след вечеря

Изненадващите ползи от 1000 крачки след вечеря

Любопитно Преди 19 минути

Открий как кратката вечерна разходка подобрява храносмилането, сърдечното здраве, психическото благополучие и качеството на съня

Радев: С еврото България ще бъде по-устойчива

Радев: С еврото България ще бъде по-устойчива

Свят Преди 39 минути

Радев: Присъединяването към еврозоната не е край на процеса, а начало

Назначиха охрана на нападнатия в София прокурор и семейството му

Назначиха охрана на нападнатия в София прокурор и семейството му

България Преди 1 час

ГДО ще пази още един магистрат, работил с него, обяви правосъдният министър Георги Георгиев

„Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“

„Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“

България Преди 1 час

Не желаем да участваме, нито пряко, нито косвено, в преформатирано управление на България, съобщиха от формацията

Въпреки обещанията за равенство: Санае Такаичи назначи само две жени за министри

Въпреки обещанията за равенство: Санае Такаичи назначи само две жени за министри

Свят Преди 1 час

Преди месец тя заяви, че балансът между мъжете и жените в правителството ѝ и в изпълнителния комитет на управляващата ѝ партия "ще бъде сравним с този в скандинавските страни"

Дъг Мартин

Бившият спортист Дъг Мартин почина след сбиване с полицаи

Свят Преди 2 часа

Мартин загубил съзнание след арестуването си на 18 октомври и починал в болница

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Свят Преди 2 часа

В рамките на пленарната сесия, лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа от НАТО

Петя Димитрова бе избрана за председател на УС на Фондация „Буров“

Петя Димитрова бе избрана за председател на УС на Фондация „Буров“

Любопитно Преди 2 часа

Тя се ангажира организацията да бъде двигател на образователни и финансови иновации

Бахрейн се включи в битката за Карлос Насар

Бахрейн се включи в битката за Карлос Насар

България Преди 2 часа

Олимпийският и трикратен световен шампион е обект на постоянен интерес от страна на богатите арабски държави

След убийството на 15-годишно момче: Митов се среща с ръководствата на моловете в София

След убийството на 15-годишно момче: Митов се среща с ръководствата на моловете в София

България Преди 2 часа

Ще бъдат обсъдени възможностите за оптимизиране на мерките за сигурност

<p>Как Мелони засенчва Макрон на световната сцена</p>

Италия изпреварва Франция: Мелони засенчва Макрон на световната сцена

Свят Преди 2 часа

Докато Франция се бори с политическа нестабилност и обществени протести, Италия демонстрира стабилност и нарастващо международно влияние под ръководството на Джорджа Мелони

<p>Абсурдната диета на Vogue с вино и яйца от 70-те години</p>

Диетата „Вино и яйца": Налудничавият план за отслабване на списание Vogue от 1977 г.

Любопитно Преди 2 часа

Тридневният режим обещава загуба на около 2,5 кг.

Жена подпали жилищна сграда заради хлебарка, има жертва

Жена подпали жилищна сграда заради хлебарка, има жертва

Свят Преди 2 часа

Жертвата спасила двумесечното си бебе, но паднала от прозореца в опит да се евакуира

Близки на загинали в катастрофи излязоха на протест в Плевен

Близки на загинали в катастрофи излязоха на протест в Плевен

България Преди 2 часа

Повод за демонстрацията е съдебно заседание за катастрофа, станала преди две години на мястото, където загина и Сияна

Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство

Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство

България Преди 3 часа

До 30 г. лишаване от свобода е най-тежкото наказание, което се предвижда по законите на Франция

Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

България Преди 3 часа

Майката на жертвата настоява за доживотен затвор за убиецът

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg
1

Арсенал – Атлетико Мадрид: европейски дуел със заряд (Шампионска лига, 21 октомври)

sinoptik.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg

Братът на Марая Кери я съди за „лъжи и предателство“: Какво стои зад семейните им войни

Edna.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Левски се скри преди Добруджа

Gong.bg

Собственикът на Ботев Пловдив подаде ръка на Спартак Варна

Gong.bg

Назначиха охрана на бития прокурор и семейството му

Nova.bg

12-годишно дете е ранено с нож в столично училище

Nova.bg