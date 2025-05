Румъния избира президент: Балотаж между националист и кмет

Р умъния избира президент. На балотажа един срещу друг се изправят лидерът на националистическата партия „Алианс за обединение на румънците“ Джордже Симион срещу Никушор Дан, независим кандидат и настоящ кмет на Букурещ. На първи тур Джордже Симион събра 41% от гласовете, а Никушор Дан – 21%, съобщава NOVA.

На втория тур се отчита висока избирателна активност, особено сред диаспората. Румънците зад граница гласуват вече трети ден. До тази сутрин бяха гласували над 750 000 от около 1,1 милиона имащи право на глас. Вчера в следобедните часове беше отчетен темпо на гласуване от 50 000 часа за час, а днес е двойно повече. Това според експертите в Румъния е рекорд. А към следобеда на 18 май 1,3 млн. са гласували - има почти двойно увеличение на активността.

Вотът от чужбина се определя, като решаваш за изхода от изборите. Дали тези очаквания ще се оправдаят, ще стане ясно по-късно.

На територията на Румъния изборният ден започна нормално. Секциите са отворени от 07:00 часа сутринта. В първата минута правото си на глас са упражнили над 12 500 души.

Към 16 часа избирателната активност е 47% - над 8 млн. избиратели са отишли до урните, от общо 18 млн., които имат право на глас.

