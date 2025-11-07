Румъния иска своя дял от европейската отбрана

Задържан за обира на века: Не знаех, че това е Лувърът

Р умъния настоява усилията на Европа за превъоръжаване да облагодетелстват всички страни членки на Европейския съюз, а не само най-големите.

Очакваното през следващите години мащабно увеличаване на разходите за отбрана и на поръчките за оръжия трябва да се превърне в нови фабрики и работни места в страната, заяви министърът на отбраната на Румъния Ливиу-Йоан Моштеану.

"Ако харчим парите на хората за отбрана, важно е те да виждат, че част от тези средства се връщат в тяхната страна - например чрез фабрики. Не става въпрос само за това да купуваме ракети от чужбина", каза той в интервю в щаб-квартирата на НАТО.

"Нашата цел е част от производството да бъде в страната. Искаме да сме част от производствената верига", добави той. "Всяка страна иска голям дял, но засега това се случва само за няколко."

Западни държави като Франция, Германия, Италия и Швеция разполагат с най-развитите оръжейни индустрии в Европейския съюз и поемат по-голямата част от печелившите оръжейни договори. Бившите източноблокови страни като Румъния обикновено имат по-малки отбранителни компании без необходимите технологични знания, за да произвеждат пълната гама оръжия, нужни за превъоръжаване, което ги прави по-зависими от външни доставчици.

Инвазията на Русия в Украйна отвори "крановете" на финансирането за отбрана. Това лято страните от НАТО се споразумяха да увеличат целта си за разходи за отбрана от 2 процента от брутния вътрешен продукт на 5 процента до 2035 година. Според Европейската комисия, за да бъде достигната тази цел, ще са нужни допълнителни 288 милиарда евро годишно за отбрана.

Румъния харчи 2,3 процента от своя БВП за военни цели тази година и планира да увеличи дела до 3,5 процента до 2030 година.

Едно от основните ѝ предизвикателства е модернизацията на въоръжените сили, които десетилетия наред използваха остаряло съветско оборудване.

Страната, която граничи с Украйна, Молдова и Черно море, както и с държави от ЕС, играе ключова роля за регионалната сигурност в Югоизточна Европа. Тя е домакин на бойна група на НАТО, водена от Франция, в която участват и американски войски.

Кредити за оръжия

Букурещ се очаква да бъде вторият по големина ползвател на европейската програма SAFE, чийто бюджет възлиза на 150 милиарда евро. Румъния е поискала 16,7 милиарда евро под формата на нисколихвени заеми за отбрана. Моштеану уточни, че две трети от сумата ще бъдат насочени към военно оборудване, а останалата част към инфраструктура. Средствата включват и военна помощ за Украйна и Молдова.

Условието за всяка обществена поръчка по програмата SAFE, която е предназначена основно за европейски компании, е да има индустриална възвръщаемост за Румъния, заяви министърът.

Пример за това е текущата поръчка на стойност 6,5 милиарда евро за над 200 танка, при която се поставя изискване крайната сглобка да се извършва в страната.

"Много е важно през следващите години, когато говорим за разходи, да разпределяме индустриалните ползи равномерно в целия континент", подчерта министърът, визирайки и държави, които са по-далеч от фронтовата линия, като Португалия.

"Това е въпрос на преговори с производителите", каза той и допълни, че ако европейските компании не приемат изискванията за местно производство, Букурещ ще насочи средствата си към компании извън ЕС, които са готови да го направят.

"Ако някои програми не се вписват добре в рамките на SAFE, ще ги преместим под националния бюджет", подчерта Моштеану.

Румънското правителство вече е сред основните клиенти на чуждестранни производители на оръжия, особено от Съединените щати, Израел и Южна Корея. Наскоро страната закупи американски системи за противовъздушна отбрана Patriot и изтребители F-35, както и самоходни гаубици K9 от южнокорейската компания Hanwha Aerospace.

Миналата година ръководители на Hanwha Aerospace заявиха пред Politico , че Румъния може да се превърне в производствен център на оръжия за Европа, Близкия изток и Африка.

Какво предлага Румъния

Румъния, една от най-индустриализираните страни в Европа, има какво да предложи на производителите на оръжия, твърди Моштеану.

Страната вече привлича някои от най-големите европейски отбранителни компании: Букурещ и германският гигант Rheinmetall подписаха по-рано тази година споразумение за изграждането на завод за производство на барут, който ще бъде частично финансиран с европейски средства по схемата "Акт в подкрепа на производството на боеприпаси".

В близко бъдеще производителите ще трябва да откриват нови фабрики, за да отговорят на растящото търсене, и Румъния може лесно да бъде домакин на някои от тях, заяви министърът: "Имаме производствени мощности за отбрана с всички необходими разрешения. Те не са модерни, но представляват добра отправна точка."

Друго предимство на страната е силният ѝ автомобилен сектор, който може да помогне на производителите на оръжия бързо да увеличат производството. В цяла Европа отбранителните компании си сътрудничат с автомобилната индустрия, за да се възползват от нейния опит в масовото производство.

"Имаме много силна автомобилна индустрия в Румъния, която може да се пренасочи към отбранителната", каза Моштеану, като добави, че машините, производствените линии, експертизата и снабдителните вериги вече съществуват.

Румъния също така се стреми да намали бюрокрацията.

"Искаме да променим законодателството, за да ускорим инвестициите в отбранителната индустрия. Знам, че в Брюксел се обсъжда пакетът за опростяване на процедурите в сферата на отбраната, но не знам кога ще бъде приет. Аз предпочитам да имаме нещо по-бързо", каза министърът.