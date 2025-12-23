Огромна дупка се отвори под плавателен канал в Англия, погълна лодки (ВИДЕО)

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

И звънредна ситуация беше обявена в английското графство Шропшър, след като в участък от канала Ланголен край град Уитчърч се образува огромна дупка, в която потънаха лодки, а други останаха опасно наклонени на ръба ѝ.

Инженери посочват като причина т.нар. „срутване на насип“ (embankment failure) – изкуствено съоръжение, което в продължение на повече от 200 години е поддържало нивото на канала. След срутването водата се е изляла в съседно поле, а дъното на канала буквално е пропаднало, образувайки дълбок ров, предаде BBC.

Major incident declared as sinkhole drains canal and swallows narrowboats



Read more⬇️https://t.co/VnIykLIIzs — Sky News (@SkyNews) December 22, 2025

Две тесни лодки са били засмукани в образувалата се кухина малко след 04:00 ч. по Гринуич. По данни на очевидци дупката е с дълбочина около 4 метра. На място са изпратени около 50 пожарникари. Полицията съобщава, че няма пострадали.

От Canal and River Trust – организацията, която отговаря за каналите в Англия – уточниха, че първоначалните описания на инцидента като „пропадане на земята“ (sinkhole) не са напълно точни.

Мениджърът на пожарната служба в Шропшър Скот Хърфорд заяви, че първите сигнали са получени около 04:20 ч.

„Водата изтече от канала в околните полета. Около 15 души бяха евакуирани превантивно, а няколко лодки са засегнати – част от тях са попаднали в полето, други са на дъното на канала“, обясни той.

Хората, живеещи на лодки в района, разказват, че първоначално са били събудени от странни шумове, като някои дори помислили, че става дума за земетресение. Звуците обаче бързо станали толкова силни, че обитателите разбрали, че трябва незабавно да напуснат плавателните съдове.

Полицията на Западна Мерсия призова гражданите да избягват района, известен като „Chemistry“ в Уитчърч.

Главният инженер на Canal and River Trust Марк Дърам подчерта, че най-точното описание на случилото се е „срутване на насип“. По думите му все още е твърде рано да се каже какво точно е довело до компрометирането на съоръжението.

„След като лодките бъдат извадени, ще започнем детайлен оглед и възстановяване, но на този етап не може да се каже колко време ще отнеме“, добави той.

Местният общински съветник Шо Абдул определи гледката като „шокираща“:

„Не изглежда като обикновено пропадане – сякаш е избухнала бомба. Огромен кратер.“

Друг съветник – Анди Хол – съобщи, че две лодки вече са на дъното на дупката, а още две са опасно наклонени и могат да паднат всеки момент. Пожарната е поставила временна преграда, за да спре изтичането на още вода, тъй като е имало сериозни опасения от допълнително наводнение на града.

Очевидци разказват за силен тътен, скърцане на въжета и лодки, които буквално били отнесени от водата. По оценки в засегнатото поле са се излели около един милион галона вода.

От Canal and River Trust отрекоха спекулации в социалните мрежи за срутване на мост и подчертаха, че районът е бил редовно инспектиран, без да са установени проблеми.

„Имаме много строга система за проверки. Към момента на последната инспекция не е имало основания за тревога, но ще разследваме случая в детайли“, заяви Дърам.

Организацията увери, че ще окаже пълна подкрепа на засегнатите хора и ще се опита възможно най-скоро да възстанови водните нива от двете страни на пробива.