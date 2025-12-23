България

Министерството на туризма засилва мерките срещу нелегалните екскурзоводи

От екскурзоводските организации изразиха тревога от начина, по който България се представя пред чуждестранните туристи

23 декември 2025, 11:38
Министерството на туризма засилва мерките срещу нелегалните екскурзоводи
Източник: iStock

М инистерството на туризма започва координирани действия за ограничаване на нерегламентираната екскурзоводска дейност в страната. Това стана ясно по време на работна среща в Министерството на туризма между представители на институцията, ангажирани с контрола в туристическия сектор, главния директор на ГД „Контрол на пазара“ в КЗП, Игнат Арсенов и професионални организации на екскурзоводите, сред които Съюз на екскурзоводите в България, Асоциация на екскурзоводите в България и Югоизточен съюз на екскурзоводите „Ваня Райкова”.

По време на срещата страните се обединиха около тезата, че са необходими законодателни промени, които да позволят актовете и глобите за нелоялни екскурзоводски практики да се налагат и събират на място, в тази връзка - и за разширяване правомощията на контролните органи на МВР по Закона за туризма. Беше обсъдена възможността за засилване на съвместната работа между Министерство на туризма и екскурзоводските организации с КЗП.

В резултат на проведената среща беше постигнато съгласие за изпращане на писма до дипломатически мисии у нас с информация за изискванията на българското законодателство при упражняване на екскурзоводска дейност - като превантивна мярка. Обсъдена беше и възможността за поставяне на информационни табели на граничните пунктове, както и идеята за провеждане на информационна кампания за това как да ползваме екскурзовод в България, включително чрез разпространение на материали в туристическите информационни центрове и знакови туристически обекти.

В дискусията по време на срещата от КЗП подчертаха, че проверки от тяхна страна се извършват както по сигнали, така и сезонно, като се санкционират лица без необходимата екскурзоводска карта, включително чужденци, които практикуват тази професия нелегално. От институцията предложиха разширяването на контролните функции да обхваща и самите туристически обекти, които да носят отговорност при допускане на нелоялни практики.

Представителите на екскурзоводските организации изразиха тревога от начина, по който България се представя пред чуждестранните туристи от нелицензирани водачи и настояха всяка група да бъде водена от местен, регистриран екскурзовод като гаранция за качество и контрол.

След Нова година предстои нова среща за уточняване на конкретните механизми за взаимодействие между държавата, представените на срещата институции и бранша за изготвяне на график за регулярни проверки.

Министерството на туризма заявява готовност за продължаване на диалога с бранша и контролните институциите с цел по-добра защита на туристите, на туристическия бизнес и утвърждаване на качеството на туристическите услуги в България.

Източник: Министерството на туризма    
Нерегламентирана екскурзоводска дейност Министерство на туризма Законодателни промени Екскурзоводи Контрол на туризма Защита на туристите Нелоялни практики КЗП Информационна кампания Качество на туристическите услуги
Последвайте ни
МРРБ: ВиК операторите с държавно участие няма да вдигат цената на водата от 1 януари

МРРБ: ВиК операторите с държавно участие няма да вдигат цената на водата от 1 януари

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

"В рамките на 2 часа от пълно здраве те сваля на легло": Проф. Кантарджиев за грипа

Енрике Иглесиас и Анна Курникова посрещнаха четвъртото си дете

Енрике Иглесиас и Анна Курникова посрещнаха четвъртото си дете

БНБ предупреди: Има риск от ръст на задлъжнялостта на кредитополучателите

БНБ предупреди: Има риск от ръст на задлъжнялостта на кредитополучателите

pariteni.bg
Jaguar произведе последния си автомобил с ДВГ

Jaguar произведе последния си автомобил с ДВГ

carmarket.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 1 ден
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 ден
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 1 ден
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж и жена били гаджета дълги години и живеели на семейни начала. Един ден жената не издържала и сериозно попитала своя приятел: - Добре де,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

България Преди 26 минути

В нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

България Преди 26 минути

В нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг

о

Тръмп осъди публикуването на неудобни снимки на Бил Клинтън с Джефри Епстийн

Свят Преди 49 минути

Докато администрацията на Тръмп публикува хиляди страници с досиета, много други остават запечатани, а висши служители заявиха, че те ще бъдат публикувани постепенно

НСО дари рекордна сума на Българската Коледа

НСО дари рекордна сума на Българската Коледа

България Преди 1 час

Това е най-голямата сума, събирана досега от служителите на НСО в полза на кампанията и е с 9 000 лева повече спрямо предходното издание на инициативата

,

„Уолстрийт Джърнал“: Пробойните в икономиката на Китай

Свят Преди 1 час

Страната бързо наваксва изоставането си от САЩ в надпреварата за глобално технологично лидерство

Дрогиран и с превишена скорост: Шофьор, ранил тежко пешеходец, отива на съд

Дрогиран и с превишена скорост: Шофьор, ранил тежко пешеходец, отива на съд

България Преди 1 час

Инцидентът е от 1 август

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Свят Преди 1 час

"Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират сигурността на въздушното пространство"

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

България Преди 1 час

Повод за коментара му са нейните искания за прекратяване на мандата на варненския кмет Благомир Коцев

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Малките неща Преди 1 час

Днес ви срещам с Васил Арнаудов - човек, който живее на толкова бързи обороти, че както сподели: “Дори не успявам да си среша брадата тези дни”:)

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

Свят Преди 1 час

Възможно ли е САЩ да се опитват да свалят президента на Венецуела Николас Мадуро?

Зеленски предупреди: Украйна ще бъде подложена на тежки руски атаки по Коледа

Зеленски предупреди: Украйна ще бъде подложена на тежки руски атаки по Коледа

Свят Преди 1 час

Той уточни, че обстановката е трудна, тъй като има недостиг на противовъздушни системи

Димитър Радев: Не бих приел да бъда служебен премиер

Димитър Радев: Не бих приел да бъда служебен премиер

България Преди 2 часа

"Това би поставило под съмнение независимостта на БНБ", заявява управителят на институцията

Тръмп отново настоя за Гренландия, „заради националната си сигурност"

Тръмп отново настоя за Гренландия, „заради националната си сигурност"

Свят Преди 2 часа

След завръщането си на поста през януари Тръмп възроди идея от първия си мандат за установяване на контрол над острова

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Свят Преди 2 часа

Очаква се украинският президент да бъде информиран днес за резултатите от дипломатическите усилия в Маями

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

България Преди 2 часа

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

Свят Преди 2 часа

Трима са загинали, сред които и 4-годишно дете

Всичко от днес

От мрежата

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Как да празнуваме Коледа без излишен стрес

Edna.bg

Жената на Брус Уилис: Коледа вече не е същата, но в нея има място за радост

Edna.bg

Байерн прави отстъпка, за да финализира преговорите с Упамекано

Gong.bg

Ето как Любо Пенев приема подкрепата на футболна България

Gong.bg

МРРБ спря поскъпването на водата в градовете с държавни ВиК оператори

Nova.bg

Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано, тя не трябва да съществува

Nova.bg