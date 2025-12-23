Свят

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

Манилоу, който е на 82 години, каза, че докторите са му открили рак, след като прекарал шест седмици с бронхит

23 декември 2025, 11:56
Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция
Източник: Getty Images

А мериканският певец Бари Манилоу ще се подложи на операция за отстраняване на раково образование в белия си дроб и ще пренасрочи януарските си концерти, съобщи Асошиейтед прес.

Манилоу, който е на 82 години, каза, че докторите са му открили рак, след като прекарал шест седмици с бронхит, последван от рецидив в рамките на пет седмици.

„Чудесният ми лекар ми назначи ядрено-магнитен резонанс, за да е сигурен, че всичко е наред“, написа Манилоу в Инстаграм. „Така бе открито раково петно в левия ми бял дроб, което трябва да бъде отстранено. Чист късмет е (и отличен лекар), че го открихме толкова рано“, добавя певецът.

Манилоу каза, че докторите не вярват, че ракът се е разпространил, така че засега той не очаква химиотерапия и лъчетерапия, а „само топла пилешка супа“.

Операцията му ще е в края на този месец, като Манилоу ще се възстановява през януари и планира да се завърне на сцената с концерти по случай Свети Валентин, които започват на 12 февруари в Лас Вегас. Той планира да пее и на 28 февруари в Тампа, щата Флорида.

Манилоу трябваше да изнесе 10 концерта през януари в щатите Флорида, Северна Каролина, Южна Каролина, Джорджия и Охайо. Те ще се проведат през февруари.

Източник: Теодора Йорданова/БТА    
