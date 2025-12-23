Енрике Иглесиас и Анна Курникова посрещнаха четвъртото си дете

С емейството на Енрике Иглесиас и Анна Курникова се увеличи.

50-годишният певец и 44-годишната бивша тенис звезда са посрещнали четвъртото си дете в сряда, 17 декември. Радостната новина беше обявена с обща публикация в Instagram в понеделник, 22 декември. Новото попълнение в семейството се присъединява към близнаците Луси и Никълъс, които са на 8 години, както и към дъщеря им Мери, на 5 години.

Към съобщението беше публикувана снимка на новороденото, увито в одеяло и с болнична шапчица, сгушено до плюшена играчка ленивец.

„Моето слънчице, 17.12.2025“, написаха Иглесиас и Курникова под кадъра, като засега не разкриват допълнителни подробности за пола или името на бебето.

Още през август източник разкри пред PEOPLE, че Иглесиас и Курникова, които са заедно от 2001 г., очакват четвъртото си дете.

„Ана и Енрике са много щастливи да станат отново родители“, сподели източникът пред PEOPLE по това време. „Те доказаха, че са страхотни родители на трите си деца и двамата обичат процеса. Те се наслаждават на заниманията и всичко, което е свързано с отглеждането на деца.“

Enrique Iglesias and Anna Kournikova Welcome Baby No. 4 https://t.co/27X6Ho43t0 — People (@people) December 22, 2025

Източникът допълни, че решението на Иглесиас да намали броя на турнетата си е било продиктувано от желанието му да прекарва повече време у дома с Курникова и децата им. Макар че обича живота на турне, според източника певецът е осъзнал, че „му е по-трудно да напусне“ семейството си. „Да бъде баща е много важно за него“, добавя още източникът.

На 18 октомври Анна Курникова сподели рядка снимка с децата си в Instagram. Тя и трите ѝ деца бяха облечени в тематични костюми за Хелоуин – двете ѝ дъщери бяха с еднакви костюми на тикви, самата Курникова носеше яркожълт костюм на пате, а синът ѝ беше облечен с жълта тениска с омбре ефект. Към публикацията тя добави поредица от емоджита, сред които футболна топка, пате и две тикви.

Иглесиас и Курникова се запознават по време на снимките на музикалния видеоклип към хита на певеца „Escape“ през декември 2001 г. През август следващата година двамата се появяват заедно на червения килим на наградите MTV Video Music Awards, като по този начин на практика потвърждават връзката си публично.

Двамата отдавна споделят желанието си да станат родители. Още през 2011 г. – шест години преди да посрещнат близнаците си – Курникова разказа пред Women’s Health, че „абсолютно“ иска да има деца, тъй като обича да се грижи за другите.

Енрике Иглесиас и Анна Курникова посрещнаха близнаците Никълъс и Луси на 16 декември 2017 г., а дъщеря им Мери се роди малко повече от две години по-късно – на 30 януари 2020 г.