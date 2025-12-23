Православен календар за 2026 година - специален ПОДАРЪК с броя на в. „Телеграф“ на 24 декември

В сяка година в навечерието на Бъдни вечер, вестник „Телеграф“ подарява на читатели си голям, православен църковен календар за следващата година.

Календарът е вложен в броя, който ще излезе на пазара на 24 декември, сряда и няма да се продава отделно от всекидневника. На лицевата част са 12 месеца от годината, с празници, обичаи и църковните имени дни. В горната част е отпечатано изображение на Света Богородица от втората половина на 16 век, от църквата „Света София“ в гр. Несебър. На гърба има втора, уникална икона на Св. Георги - убива дракона, с житний сцени, с молитва, нарисувана през 1838 година. Иконата е изработена от свещеник Димитър Кънчов от град Трявна.

Календарът се издава с благословията на Светия Синод.

Църковният календар ще бъде ПОДАРЪК за читателите на изданието и ще бъде вложен в средата на вестника в навечерието на Бъдни вечер.

И още в броя тази сряда: последни новини от България, Европа и света. На 40 пълноцветни страници – темата на броя, интервюта, анализи, спорт, специални приложение - „Чудеса и вяра" и едно от най-четените „Здраве с Телеграф".

Вестник „Телеграф“ може да закупите от местата за продажба на преса в цялата страна. Цената на „Телеграф“ и църковния календар остава непроменена – 1.50 лв / 0.77 €.