Трима души, сред които 4-годишно дете, загинаха при руска атака срещу Украйна

Т рима души, включително четиригодишно дете, бяха убити при масирана руска атака срещу Украйна през нощта, обяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

„Този руски удар изпраща изключително ясен сигнал за приоритетите на Русия. Атаката беше проведена по същество в разгара на преговорите, целящи да сложат край на тази война“, написа той в публикация в Telegram.

Зеленски призова западните партньори на Украйна да увеличат натиска върху Москва.

При комбинираната атака Русия е използвала над 600 дрона и десетки ракети, съобщи украинската министър-председателка Юлия Свириденко, цитирана от Укринформ.

Тя отбеляза, че е била засегната най-тежко енергийна инфраструктура в Западна Украйна.

Детето, за което съобщи Зеленски, е било убито в Житомирска област, където освен това са били ранени петима души, съобщиха властите в северния украински регион, който граничи с Беларус.

Възрастен човек е загинал в Хмелницка област, където освен това на места токът е спрял, каза военната администрация в западния украински регион.