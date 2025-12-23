Свят

Трима души, сред които 4-годишно дете, загинаха при руска атака срещу Украйна

При нападението Русия е използвала над 600 дрона и десетки ракети

Обновена преди 1 час / 23 декември 2025, 09:46
Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Тръмп отново настоя за Гренландия, „заради националната си сигурност

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Огромна дупка се отвори под плавателен канал в Англия, погълна лодки (ВИДЕО)

Русия обяви, че разузнаването на САЩ греши

Масов бой в парламента в Турция при спор за бюджета

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

След многохилядните протести в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите

Т рима души, включително четиригодишно дете, бяха убити при масирана руска атака срещу Украйна през нощта, обяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

„Този руски удар изпраща изключително ясен сигнал за приоритетите на Русия. Атаката беше проведена по същество в разгара на преговорите, целящи да сложат край на тази война“, написа той в публикация в Telegram.

Нови руски удари предизвикаха прекъсвания на тока в няколко украински области

Зеленски призова западните партньори на Украйна да увеличат натиска върху Москва.

При комбинираната атака Русия е използвала над 600 дрона и десетки ракети, съобщи украинската министър-председателка Юлия Свириденко, цитирана от Укринформ.

Тя отбеляза, че е била засегната най-тежко енергийна инфраструктура в Западна Украйна.

Детето, за което съобщи Зеленски, е било убито в Житомирска област, където освен това са били ранени петима души, съобщиха властите в северния украински регион, който граничи с Беларус.

Прекъсвания на тока в няколко украински области след нови руски атаки

Възрастен човек е загинал в Хмелницка област, където освен това на места токът е спрял, каза военната администрация в западния украински регион.

 

Източник: Николай Станоев, Елена Инджева - БТА    
Русия Украйна електрозахранване удари
Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС

Топ 10 на коледните базари по света: магия, традиции и аромат на празник

България ще получи 1,465 млрд. евро от ЕК по ПВУ

Тези 4 зодии са ненадминати в избора на подаръци за Коледа и Нова година

БНБ предупреди: Има риск от ръст на задлъжнялостта на кредитополучателите

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Виц на деня

Мъж и жена били гаджета дълги години и живеели на семейни начала. Един ден жената не издържала и сериозно попитала своя приятел: - Добре де,…
Прочети целия
Омбудсманът предлага теглене от банкомат на несеквестируеми средства

Подобна възможност би могла значително да улесни работещите, възрастните и трудноподвижните хора, каза Велислава Делчева

То беше отделено от родителите си, за да му бъдат направени медицински преглед и ваксинация

Витамин С е известен антиоксидант, поради което изследователите са искали да тестват защитните му ефекти срещу замърсителите на въздуха

ОИК - Варна не събра кворум за заседанието по отстраняването на Благомир Коцев от длъжност

В края на ноември Комисията отложи заседанието си, и изиска допълнителни документи по казуса с кмета

Гуцанов: Средства за програмата "Топъл обяд" са осигурени до края на септември 2026 г.

226 общини предлагат тази услуга, заяви социалният министър в оставка

Православен календар за 2026 година - специален ПОДАРЪК с броя на в. „Телеграф“ на 24 декември

Жена от Флорида застреля двамата си бивши съпрузи в един и същи ден

Властите не разкриха конкретен мотив, но отбелязаха, че жената дължи над 4000 долара за издръжка на деца на първия си бивш съпруг

Държавен вестник обнародва удължителния закон за бюджета

Той влиза в сила от 1 януари 2026 г.

Създателят на Call of Duty загина в тежка автомобилна катастрофа

Едно от най-големите постижения на Зампела е създаването на франчайза Call of Duty, който е продал над половин милиард игри по целия свят

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

Манилоу, който е на 82 години, каза, че докторите са му открили рак, след като прекарал шест седмици с бронхит

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

В нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа край Добрич

При инцидента са пострадали още трима

От екскурзоводските организации изразиха тревога от начина, по който България се представя пред чуждестранните туристи

<p>Ванс тренира с &quot;Тюлените&quot;: Чувствам се като ударен от&nbsp;влак</p>

Тренировката включваше бягане, катерене по въже и упражнения с носене на трупи

Докато администрацията на Тръмп публикува хиляди страници с досиета, много други остават запечатани, а висши служители заявиха, че те ще бъдат публикувани постепенно

