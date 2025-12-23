Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

С лужители на Главна дирекция „Национална полиция“ разкриха две незаконни автоморги, в които са открити множество части от крадени автомобили, обявени за издирване в държави от Европейския съюз. Разследването тече от около два месеца и обхваща територията на София и област Видин.

По думите на началника на отдел „Криминална полиция“ Владислав Мишев, става въпрос за престъпна дейност, развивана в по-продължителен период от време. При оперативните действия са установени два обекта, независими един от друг, в които са открити голямо количество разглобени автомобили и авточасти.

Автомобилите са произведени в периода от 2021 до 2025 година, като частите от тях били успешно реализирани на нелегалния пазар от лица от престъпния контингент. По първоначални данни засегнатите превозни средства са около 200.

Иззети са двигатели, скоростни кутии, хибридни батерии и части от купета. Само от едната автоморга в рамките на две седмици са иззети 276 авточасти, а от другата – 28 двигателя, предава NOVA.

В автоморгата в община Елин Пелин имало обособено специално помещение с професионални инструменти за разглобяване на автомобили, както и подземно помещение, в което били укривани най-скъпите части – хибридните батерии.

По случая има едно задържано лице, на което е повдигнато обвинение. Първоначално то е било задържано за 72 часа, след което му е наложена мярка за неотклонение „домашен арест“. Лицето е познато на органите на реда. От втория обект към момента няма задържани.

Работата по случая продължава.