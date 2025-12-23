Тръмп осъди публикуването на неудобни снимки на Бил Клинтън с Джефри Епстийн

П резидентът Тръмп разкри, че не харесва публикуването от Министерството на правосъдието на неудобни снимки на полуголия Бил Клинтън, плуващ с мадам Гислен Максуел, партньорката на покойния сексуален хищник Джефри Епстийн, пише New York Post.

„Не, не харесвам снимките на Бил Клинтън, които се показват. Но вероятно имате снимки, на които са заснети други хора, които невинно са се срещнали с Джефри Епстийн преди години. Мисля, че това е ужасно“, каза той пред репортери в понеделник.

Министерството на правосъдието беше принудено да публикува досиетата на Епстийн поради закон, който Тръмп подписа миналия месец на фона на нарастващ политически натиск. Законът за прозрачност на досиетата на Епстийн беше одобрен от Камарата на представителите и Сената почти единодушно, само с един глас против.

Законът даде на Министерството на правосъдието краен срок до 19 декември - миналия петък - да публикува всички файлове с редакции, за да защити жертвите на известния педофил.

Докато администрацията на Тръмп публикува хиляди страници с досиета, много други остават запечатани, а висши служители заявиха, че те ще бъдат публикувани постепенно.

Едно от разкритията, които привлякоха вниманието на медиите, беше снимката на Клинтън в джакузи с Максуел. Друга снимка го показваше до Епстийн и фронтмена на Ролинг Стоунс Мик Джагър.

Забележително е, че разкритията съдържаха малко нови изображения на Тръмп. В петък имаше една негова снимка от поредица, която Министерството на правосъдието премахна от уебсайта си поради опасения от няколко жертви на Епстийн, според заместник-главния прокурор на САЩ Тод Бланш.

Екипът на Клинтън отвърна на удара на администрацията на Тръмп, като подчерта, че все още има потоп от документи, които не са разгледани.

„Това, което Министерството на правосъдието е публикувало досега, и начинът, по който го е направило, ясно показва едно нещо: някой или нещо е защитено“, подразни Тръмп в изявление представителят на Клинтън Анхел Уреня.

„Не знаем кой, какво или защо. Но знаем следното: Не се нуждаем от такава защита.“

Тръмп, който е заснет на няколко публично публикувани снимки с Епстийн, подчерта, че „можеш да съсипеш репутацията на някого“, като разкриеш файлове, показващи, че е имало връзка с покойния секс-чудовище.

„Вярвам, че са предоставили над 100 000 страници документи“, каза Тръмп за разкритията. „И има огромна негативна реакция, това е интересен въпрос, защото много хора са много ядосани, че се публикуват снимки на други хора, които всъщност нямат нищо общо с Епстийн.“

„Много хора са много ядосани, че това продължава.“

Конгресмените Томас Маси (републиканец от Кентъки) и Ро Кана (демократ от Калифорния), които ръководеха Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн, разкриха, че обмислят дали да импийчмънтират главния прокурор на САЩ Пам Бонди заради неспазването на крайния срок от 19 декември от страна на Министерството на правосъдието.