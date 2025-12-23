Вицепрезидентът Джей Ди Ванс тренира с "Тюлените": Чувствам се като ударен от влак

В ицепрезидентът Джей Ди Ванс се присъедини към "Тюлените" на ВМС за интензивна 90-минутна тренировка на плажа в понеделник, 22 декември, включваща бягане, катерене по въже и упражнения с носене на трупи, които накараха вицепрезидента да се чувства "като ударен от товарен влак".

Ветерана от морската пехота призна, че "Тюлените" са били снизходителни към него по време на тренировката си във Военноморската амфибийна база Коронадо в Калифорния и изрази благодарност към въоръжените сили, предаде New York Post.

„Току-що приключих физическа подготовка с морските "Тюлени" за 90 минути“, написа Ванс в личния си профил в X.

„Те бяха снизходителни към мен и все още се чувствам като ударен от товарен влак. Толкова съм благодарен на всички наши воини, които ни пазят и поддържат най-високите стандарти навсякъде по света!“

JD Vance trains with Navy SEALs in California: ‘Feel like I got hit by a freight train’ https://t.co/Ai7ZpUWV2C pic.twitter.com/jL72ju8BC4 — New York Post (@nypost) December 23, 2025

"Тюлените" са елитните специални части на ВМС. В Коронадо се провежда прочутото им брутално обучение за основно подводно разрушаване/"Тюлени" (BUD/S), известно с „Адската си седмица“, която само около 20% от кандидатите издържат.

Завръщането на Ванс към военно обучение напомня за подобни усилия на военния министър Пийт Хегсет, който периодично публикува кадри в социалните медии, на които тренира с войските.

Хегсет подписа през август политика, ограничаваща повечето военнослужещи да носят бради, по-късно заявявайки: „без повече брадати“. Военният министър също призова всички членове на армията да бъдат „във форма, а не дебели“.

Вицепрезидентът, който похвали Хегсет за опита му да въведе „много високи стандарти“, беше единственият човек, заснет с брада по време на тренировъчните упражнения.

🔥 BREAKING: Photos were just released of JD Vance training with U.S. NAVY SEALS at Naval Amphibious Base Coronado



BAD*SS! That's 48 🇺🇸 pic.twitter.com/2eCmzQ0ibR — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 23, 2025

„Когато бях млад морски пехотинец на Съединените щати, нямах брада. Сега съм вицепрезидент. Така че мога да правя каквото си поискам“, каза Ванс пред репортери през октомври относно политиката на Хегсет.

Тренировката се провежда и на фона на усилията на администрацията на Тръмп „Да направим Америка отново здрава“ (MAHA).

Ванс служи в морската пехота от 2003 до 2007 г. и е разположен в Ирак през 2005 г. Вицепрезидентът често цитира времето си в морската пехота като формиращо за неговите външнополитически възгледи „Америка на първо място“.