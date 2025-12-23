Свят

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс тренира с "Тюлените": Чувствам се като ударен от влак

Тренировката включваше бягане, катерене по въже и упражнения с носене на трупи

23 декември 2025, 11:31
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс тренира с "Тюлените": Чувствам се като ударен от влак
Източник: getty images

В ицепрезидентът Джей Ди Ванс се присъедини към "Тюлените" на ВМС за интензивна 90-минутна тренировка на плажа в понеделник, 22 декември, включваща бягане, катерене по въже и упражнения с носене на трупи, които накараха вицепрезидента да се чувства "като ударен от товарен влак".

Ветерана от морската пехота призна, че "Тюлените" са били снизходителни към него по време на тренировката си във Военноморската амфибийна база Коронадо в Калифорния и изрази благодарност към въоръжените сили, предаде New York Post. 

„Току-що приключих физическа подготовка с морските "Тюлени" за 90 минути“, написа Ванс в личния си профил в X.

„Те бяха снизходителни към мен и все още се чувствам като ударен от товарен влак. Толкова съм благодарен на всички наши воини, които ни пазят и поддържат най-високите стандарти навсякъде по света!“

"Тюлените" са елитните специални части на ВМС. В Коронадо се провежда прочутото им брутално обучение за основно подводно разрушаване/"Тюлени" (BUD/S), известно с „Адската си седмица“, която само около 20% от кандидатите издържат.

Завръщането на Ванс към военно обучение напомня за подобни усилия на военния министър Пийт Хегсет, който периодично публикува кадри в социалните медии, на които тренира с войските.

Хегсет подписа през август политика, ограничаваща повечето военнослужещи да носят бради, по-късно заявявайки: „без повече брадати“. Военният министър също призова всички членове на армията да бъдат „във форма, а не дебели“.

Вицепрезидентът, който похвали Хегсет за опита му да въведе „много високи стандарти“, беше единственият човек, заснет с брада по време на тренировъчните упражнения.

„Когато бях млад морски пехотинец на Съединените щати, нямах брада. Сега съм вицепрезидент. Така че мога да правя каквото си поискам“, каза Ванс пред репортери през октомври относно политиката на Хегсет.

Тренировката се провежда и на фона на усилията на администрацията на Тръмп „Да направим Америка отново здрава“ (MAHA).

Ванс служи в морската пехота от 2003 до 2007 г. и е разположен в Ирак през 2005 г. Вицепрезидентът често цитира времето си в морската пехота като формиращо за неговите външнополитически възгледи „Америка на първо място“.

Източник: New York Post    
Джей Ди Ванс Морски тюлени Военна тренировка Военноморска база Коронадо Въоръжени сили Физическа подготовка Морска пехота Пит Хегсет Специални части Да направим Америка отново здрава
Последвайте ни

По темата

МРРБ: ВиК операторите с държавно участие няма да вдигат цената на водата от 1 януари

МРРБ: ВиК операторите с държавно участие няма да вдигат цената на водата от 1 януари

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

"В рамките на 2 часа от пълно здраве те сваля на легло": Проф. Кантарджиев за грипа

Енрике Иглесиас и Анна Курникова посрещнаха четвъртото си дете

Енрике Иглесиас и Анна Курникова посрещнаха четвъртото си дете

БНБ предупреди: Има риск от ръст на задлъжнялостта на кредитополучателите

БНБ предупреди: Има риск от ръст на задлъжнялостта на кредитополучателите

pariteni.bg
Jaguar произведе последния си автомобил с ДВГ

Jaguar произведе последния си автомобил с ДВГ

carmarket.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 1 ден
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 ден
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 1 ден
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж и жена били гаджета дълги години и живеели на семейни начала. Един ден жената не издържала и сериозно попитала своя приятел: - Добре де,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

България Преди 27 минути

В нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

България Преди 27 минути

В нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг

НСО дари рекордна сума на Българската Коледа

НСО дари рекордна сума на Българската Коледа

България Преди 1 час

Това е най-голямата сума, събирана досега от служителите на НСО в полза на кампанията и е с 9 000 лева повече спрямо предходното издание на инициативата

,

„Уолстрийт Джърнал“: Пробойните в икономиката на Китай

Свят Преди 1 час

Страната бързо наваксва изоставането си от САЩ в надпреварата за глобално технологично лидерство

Дрогиран и с превишена скорост: Шофьор, ранил тежко пешеходец, отива на съд

Дрогиран и с превишена скорост: Шофьор, ранил тежко пешеходец, отива на съд

България Преди 1 час

Инцидентът е от 1 август

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Свят Преди 1 час

"Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират сигурността на въздушното пространство"

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

България Преди 1 час

Повод за коментара му са нейните искания за прекратяване на мандата на варненския кмет Благомир Коцев

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Малките неща Преди 1 час

Днес ви срещам с Васил Арнаудов - човек, който живее на толкова бързи обороти, че както сподели: “Дори не успявам да си среша брадата тези дни”:)

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

Свят Преди 1 час

Възможно ли е САЩ да се опитват да свалят президента на Венецуела Николас Мадуро?

Зеленски предупреди: Украйна ще бъде подложена на тежки руски атаки по Коледа

Зеленски предупреди: Украйна ще бъде подложена на тежки руски атаки по Коледа

Свят Преди 1 час

Той уточни, че обстановката е трудна, тъй като има недостиг на противовъздушни системи

Какво се случи с българина, загинал в имиграционен център в САЩ

Какво се случи с българина, загинал в имиграционен център в САЩ

България Преди 1 час

Ненко Ганчев е починал в имиграционен център в Мичиган, САЩ, като семейството му се съмнява в официалната версия за естествени причини

Димитър Радев: Не бих приел да бъда служебен премиер

Димитър Радев: Не бих приел да бъда служебен премиер

България Преди 2 часа

"Това би поставило под съмнение независимостта на БНБ", заявява управителят на институцията

Тръмп отново настоя за Гренландия, „заради националната си сигурност"

Тръмп отново настоя за Гренландия, „заради националната си сигурност"

Свят Преди 2 часа

След завръщането си на поста през януари Тръмп възроди идея от първия си мандат за установяване на контрол над острова

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Свят Преди 2 часа

Очаква се украинският президент да бъде информиран днес за резултатите от дипломатическите усилия в Маями

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

България Преди 2 часа

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

Свят Преди 2 часа

Трима са загинали, сред които и 4-годишно дете

Всичко от днес

От мрежата

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Как да празнуваме Коледа без излишен стрес

Edna.bg

Жената на Брус Уилис: Коледа вече не е същата, но в нея има място за радост

Edna.bg

Байерн прави отстъпка, за да финализира преговорите с Упамекано

Gong.bg

Ето как Любо Пенев приема подкрепата на футболна България

Gong.bg

МРРБ спря поскъпването на водата в градовете с държавни ВиК оператори

Nova.bg

Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано, тя не трябва да съществува

Nova.bg