Любопитно

Тези 4 зодии са ненадминати в избора на подаръци за Коледа и Нова година

Астролози посочват четири зодии – Телец, Везни, Стрелец и Риби, чиито представители се отличават с усет, внимание и оригиналност при избора на празнични подаръци, които носят радост, емоции и личен смисъл

23 декември 2025, 13:08
Тези 4 зодии са ненадминати в избора на подаръци за Коледа и Нова година
Източник: iStock photos/Getty images

П реди Коледа и Нова година астролозите посочиха четири зодии, чиито представители се отличават с изключителен усет при избора на подаръци и умението да изненадват приятно своите близки по време на празниците.

Вижте кои са те в нашата ГАЛЕРИЯ:

Зодиите, които винаги избират перфектния подарък
7 снимки
подаръци
подаръци
коледни подаръци деца
Подаръци Коледа
Източник: www.rbc.ua    
Зодии Подаръци Астрология Коледа Нова година Празници Избор на подаръци Изненади Перфектен подарък Галерия
Последвайте ни
Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС

Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС

Топ 10 на коледните базари по света: магия, традиции и аромат на празник

Топ 10 на коледните базари по света: магия, традиции и аромат на празник

МРРБ: ВиК операторите с държавно участие няма да вдигат цената на водата от 1 януари

МРРБ: ВиК операторите с държавно участие няма да вдигат цената на водата от 1 януари

Тези 4 зодии са ненадминати в избора на подаръци за Коледа и Нова година

Тези 4 зодии са ненадминати в избора на подаръци за Коледа и Нова година

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 1 ден
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 ден
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 1 ден
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж и жена били гаджета дълги години и живеели на семейни начала. Един ден жената не издържала и сериозно попитала своя приятел: - Добре де,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

5 изненадващи факта за Моцарт, които малцина знаят

5 изненадващи факта за Моцарт, които малцина знаят

Любопитно Преди 18 минути

Ето някои несправедливо пренебрегвани подробности за живота, музиката и наследството на маестрото от XVIII век

Снимката е илюстративна

Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора

България Преди 41 минути

То беше отделено от родителите си, за да му бъдат направени медицински преглед и ваксинация

Гуцанов: Средства за програмата "Топъл обяд" са осигурени до края на септември 2026 г.

Гуцанов: Средства за програмата "Топъл обяд" са осигурени до края на септември 2026 г.

България Преди 1 час

226 общини предлагат тази услуга, заяви социалният министър в оставка

Православен календар за 2026 година - специален ПОДАРЪК с броя на в. „Телеграф“ на 24 декември

Православен календар за 2026 година - специален ПОДАРЪК с броя на в. „Телеграф“ на 24 декември

Любопитно Преди 1 час

Жена от Флорида застреля двамата си бивши съпрузи в един и същи ден

Жена от Флорида застреля двамата си бивши съпрузи в един и същи ден

Свят Преди 1 час

Властите не разкриха конкретен мотив, но отбелязаха, че жената дължи над 4000 долара за издръжка на деца на първия си бивш съпруг

Създателят на Call of Duty загина в тежка автомобилна катастрофа

Създателят на Call of Duty загина в тежка автомобилна катастрофа

Свят Преди 1 час

Едно от най-големите постижения на Зампела е създаването на франчайза Call of Duty, който е продал над половин милиард игри по целия свят

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

Свят Преди 1 час

Манилоу, който е на 82 години, каза, че докторите са му открили рак, след като прекарал шест седмици с бронхит

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

България Преди 2 часа

В нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа край Добрич

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа край Добрич

България Преди 2 часа

При инцидента са пострадали още трима

,

Министерството на туризма засилва мерките срещу нелегалните екскурзоводи

България Преди 2 часа

От екскурзоводските организации изразиха тревога от начина, по който България се представя пред чуждестранните туристи

<p>Ванс тренира с &quot;Тюлените&quot;: Чувствам се като ударен от&nbsp;влак</p>

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс тренира с "Тюлените": Чувствам се като ударен от влак

Свят Преди 2 часа

Тренировката включваше бягане, катерене по въже и упражнения с носене на трупи

о

Тръмп осъди публикуването на неудобни снимки на Бил Клинтън с Джефри Епстийн

Свят Преди 2 часа

Докато администрацията на Тръмп публикува хиляди страници с досиета, много други остават запечатани, а висши служители заявиха, че те ще бъдат публикувани постепенно

Енрике Иглесиас и Анна Курникова посрещнаха четвъртото си дете

Енрике Иглесиас и Анна Курникова посрещнаха четвъртото си дете

Любопитно Преди 2 часа

Енрике Иглесиас и Анна Курникова станаха родители за четвърти път, след като на 17 декември посрещнаха бебето си, като щастливата новина беше обявена с обща публикация в Instagram

НСО дари рекордна сума на Българската Коледа

НСО дари рекордна сума на Българската Коледа

България Преди 2 часа

Това е най-голямата сума, събирана досега от служителите на НСО в полза на кампанията и е с 9 000 лева повече спрямо предходното издание на инициативата

,

„Уолстрийт Джърнал“: Пробойните в икономиката на Китай

Свят Преди 2 часа

Страната бързо наваксва изоставането си от САЩ в надпреварата за глобално технологично лидерство

Дрогиран и с превишена скорост: Шофьор, ранил тежко пешеходец, отива на съд

Дрогиран и с превишена скорост: Шофьор, ранил тежко пешеходец, отива на съд

България Преди 3 часа

Инцидентът е от 1 август

Всичко от днес

От мрежата

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Най-секси жената според науката: Как изглежда идеалът през 2025 г.

Edna.bg

Как да празнуваме Коледа без излишен стрес

Edna.bg

Тежък инцидент в семейството на Меси

Gong.bg

МОК и домакините на Олимпийските игри с пожелания към БОК

Gong.bg

Разкриха две автоморги у нас с коли, обявени за издирване в ЕС

Nova.bg

МРРБ спря поскъпването на водата в градовете с държавни ВиК оператори

Nova.bg