Румъния: Изтеглянето на американски войски не застрашава сигурността ни

Р ешението на президента на САЩ Доналд Тръмп за изтегляне на част от американските войски, разположени в Румъния, представлява връщане към нивата преди началото на войната в Украйна и няма да засегне националната сигурност или стратегическото партньорство със САЩ, заяви румънският президент Никушор Дан в публикация във Facebook.

„С преоразмеряването на ротационния контингент, който действаше и в Румъния, присъствието на американските сили всъщност се връща до равнището отпреди войната в Украйна. Възпиращият капацитет на източния фланг на НАТО се компенсира от засилено присъствие на военна техника и европейски части, напълно координирани с нашия американски партньор“, подчерта Дан.

САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО

Той уточни, че стратегическата инфраструктура в Девеселу, Къмпия Турзий и Михаил Когълничану ще остане напълно оперативна, а американски войници ще продължат да бъдат разположени там.

Министърът на отбраната Йоанут Мощяну заяви, че единствената промяна ще бъде спирането на ротацията на една бригада в базата Михайл Когълничану, докато числеността на персонала в Девеселу и Къмпия Турзий остава непроменена. Той уточни, че е бил информиран за решението в понеделник, но не го е обявил публично, тъй като е чакал съвместно изявление на Букурещ и Вашингтон.

The US will reportedly scale down its troop presence in some of the countries on NATO’s eastern flank, Romania’s defense ministry said, as the administration of President Trump reviews its military footprint in Europe.



The decision doesn’t amount to “a full withdrawal” of US… pic.twitter.com/fRmyPQmdhK — Alexander Kokcharov (@alex_kokcharov) October 29, 2025

След промяната в базите ще останат около 900–1000 американски военни, малко над нивата отпреди 2022 г. В момента в страната има около 2000 американски войници, от които 1700 са разположени в базата Михайл Когълничану, 200 в Девеселу и над 100 в Къмпия Турзий.

По информация на Digi24, президентът Дан ще се срещне с премиера Илие Боложан и министъра на отбраната, а през ноември ще се проведе заседание на Висшия съвет за национална отбрана (CSAT).