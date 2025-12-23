Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

В зоопарка в Стара Загора новороденото бенгалско тигърче за първи път беше отделено от родителите си, за да му бъдат направени медицински преглед и ваксинация, съобщи NOVA.

Няколко часа служителите на зоопарка се опитваха да отделят бебето от майка му. То е на 42 дни и е първото в България, което се ражда в зоопарк от критично застрашената порода бенгалски тигър.

Родителите Белчо и Карина са двойка от 8 години. Вече е ясен полът на тигърчето, а при изваждането си от клетката малкото показа и своя характер.

“За първи път в България се ражда малко от вида бенгалски тигър. Тази сутрин установихме неговия пол - той е женски и тежи около 8 килограма. То наддава, което е голяма радост за нас и за целия ми екип”, обясни д-р Найден Илинов.

“Направихме му първата ваксина. След 20 дена, тоест след Нова година, предстои втората”, допълни той.