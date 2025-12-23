Любопитно

Този витамин може да помогне за защитата на белите дробове от замърсяване на въздуха

Витамин С е известен антиоксидант, поради което изследователите са искали да тестват защитните му ефекти срещу замърсителите на въздуха

23 декември 2025, 12:40
Този витамин може да помогне за защитата на белите дробове от замърсяване на въздуха
Източник: iStock

Г олеми дози витамин C могат да осигурят на белите ни дробове известна степен на защита от вредното въздействие на фините частици във въздуха. Наричани PM2.5, заради размера на частиците им от микрометър, тези замърсители са свързани с проблеми като астма и рак на белия дроб.

Изследователи, ръководени от екип от Технологичния университет в Сидни (UTS), проведоха серия от експерименти върху мъжки мишки и лабораторно отгледани човешки тъкани, за да тестват ефектите на витамин C върху тъкани, изложени на фини прахови частици, и установиха, че витаминът предпазва от някои от основните увреждания на клетките, които замърсяването на въздуха обикновено нанася на белите дробове.

По-специално, витамин С намалява загубата на митохондриални „енергийни станции“ на клетките, намалява вредното възпаление и предотвратява увреждането на клетките от ефектите на оксидативния стрес – атаки, причинени от нестабилни, реактивни молекули, които след това водят до множество неизправности.

Витамин С е известен антиоксидант, поради което изследователите са искали да тестват защитните му ефекти срещу замърсителите на въздуха.

„Добавките с антиоксидантен витамин С са ефективни за смекчаване на неблагоприятните ефекти от ниската експозиция на PM2.5, което може да се препоръча на хора с висок риск“, пишат докторантът от UTS Сю Бай и колегите му в публикуваната си статия.

Резултатите от проучването са окуражаващи, но са необходими допълнителни изследвания, за да се определи дали постижимите дози от витамина защитават живите хора, а не лабораторно отгледаните тъкани и миши модели. Нивата на замърсяване и дозата на витамин C са внимателно калибрирани в лабораторията и може да не отразяват непременно реалното излагане на повечето хора.

„Това проучване показва, че приемът на най-високата разрешена доза витамин C за вас би могъл да ви помогне“, казва молекулярният биолог Брайън Оливър от UTS. „Но ще трябва да говорите с вашия личен лекар, за да се уверите, че приемате правилния вид добавка в правилните нива и не прекалявате случайно с нещо друго, включено в добавка без рецепта.“

Замърсителите с PM2.5 обикновено се произвеждат от задръствания, горски пожари и прашни бури. През последните години започнахме да разбираме колко вредни могат да бъдат тези малки частици за нашето здраве.

Освен откритията за витамин C, това проучване показва, че дори ниски нива на този вид замърсяване на въздуха могат да причинят драматично разграждане на клетъчно ниво. Замърсяването с PM2.5, на което са били изложени мишките, е било в съответствие с нивата, измерени в голяма част от развития свят.

В идеалния случай е необходимо да се подновят усилията за подобряване на качеството на въздуха, който всички дишаме всеки ден. Междувременно, допълнителен витамин С може да е един от начините, по които потенциално бихме могли да се предпазим от въздействието на фините прахови частици.

„За първи път даваме надежда за евтино превантивно лечение на глобален проблем, засягащ стотици милиони хора. Сега знаем, че няма безопасно ниво на замърсяване на въздуха, което причинява възпаление в белите дробове и води до безброй респираторни заболявания и хронични заболявания, особено в случай на горски пожари“, казва Оливър.

Източник: sciencealert    
