Дрогиран и с превишена скорост: Шофьор, ранил тежко пешеходец, отива на съд

П рокурор при Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу 44-годишен мъж, нарушил правилата за движение по пътищата и причинил тежка телесна повреда на пешеходец.

На 01.08.2024 г. около 18 часа, обвиняемият шофирал лек автомобил по бул. „Тодор Александров“ в гр. София, когато нарушил правилата за движение по пътищата, изгубил контрол над управлението на колата си, а след това блъснал пешеходец. По непредпазливост обвиняемият причинил тежка телесна повреда на пострадалия, който загубил далака си.

Деянието е извършено след употреба на кокаин, както и след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 20 км/ч и представлява особено тежък случай.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи мъжа като автор на деянието. Разследването приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Предстои делото срещу обвиняемия да започне в Софийски районен съд.