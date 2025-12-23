България

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

В нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг

23 декември 2025, 11:44
АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

Ш офьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия, апелират от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Прогнозите на метеоролозите са за понижение на температурите като в нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг.

АПИ с предупреждение към шофьорите

Синоптичните анализи се следят постоянно от пътните управления и пътноподдържащите дружества и се предприемат действия за обработка на пътните настилки срещу хлъзгавост и заледяване при понижение на температурите и очакваните валежи. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата, посочват от АПИ.

АПИ с апел към шофьорите през уикенда

Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Ограничават движението по пътища и магистрали заради снега

На 30 декември движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 14:00 ч. и 20:00 ч., като ограничението ще важи за превозните средства, излизащи от София. В последния почивен ден от новата година – 4 януари 2026 г., забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 12:00 ч. и 20:00 ч. и ще е за превозните средства, пътуващи към София.

Ограничението не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

На магистралите „Хемус“ и „Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

На магистрала „Тракия“ в участъка от п. в. „Ихтиман“ (при 34-и км) до п. в. „Вакарел“ (при 23-и км) в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR).

АПИ: Шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия ❄️

В област Благоевград на 23 и 24 декември между 10:00 ч. и 20:00 ч. ще се въведе реверсивно движение в участъка от път I-1/E-79 София - Кулата, при връзката на първокласния път с магистрала „Струма“ и пътен възел „Симитли“.

При натоварен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, за улеснение на пътуването и гарантиране на безопасността. Шофьорите могат да използват като алтернативни обходни маршрути и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за предстоящите празнични дни за Коледа, съобщиха от  Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Най-много превозни средства се очаква да бъдат по магистрала „Тракия“  - около 35 000, около 20 000 - по „Хемус“, 20 000 - по „Струма“, и 10 000 - по магистрала „Европа“. 

Източник: Петра Куртева, БТА    
Последвайте ни
МРРБ: ВиК операторите с държавно участие няма да вдигат цената на водата от 1 януари

МРРБ: ВиК операторите с държавно участие няма да вдигат цената на водата от 1 януари

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

"В рамките на 2 часа от пълно здраве те сваля на легло": Проф. Кантарджиев за грипа

Енрике Иглесиас и Анна Курникова посрещнаха четвъртото си дете

Енрике Иглесиас и Анна Курникова посрещнаха четвъртото си дете

БНБ предупреди: Има риск от ръст на задлъжнялостта на кредитополучателите

БНБ предупреди: Има риск от ръст на задлъжнялостта на кредитополучателите

pariteni.bg
Jaguar произведе последния си автомобил с ДВГ

Jaguar произведе последния си автомобил с ДВГ

carmarket.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 1 ден
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 ден
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 1 ден
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж и жена били гаджета дълги години и живеели на семейни начала. Един ден жената не издържала и сериозно попитала своя приятел: - Добре де,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа край Добрич

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа край Добрич

България Преди 29 минути

При инцидента са пострадали още трима

,

Министерството на туризма засилва мерките срещу нелегалните екскурзоводи

България Преди 32 минути

От екскурзоводските организации изразиха тревога от начина, по който България се представя пред чуждестранните туристи

НСО дари рекордна сума на Българската Коледа

НСО дари рекордна сума на Българската Коледа

България Преди 1 час

Това е най-голямата сума, събирана досега от служителите на НСО в полза на кампанията и е с 9 000 лева повече спрямо предходното издание на инициативата

Дрогиран и с превишена скорост: Шофьор, ранил тежко пешеходец, отива на съд

Дрогиран и с превишена скорост: Шофьор, ранил тежко пешеходец, отива на съд

България Преди 1 час

Инцидентът е от 1 август

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Свят Преди 1 час

"Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират сигурността на въздушното пространство"

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

България Преди 1 час

Повод за коментара му са нейните искания за прекратяване на мандата на варненския кмет Благомир Коцев

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Малките неща Преди 1 час

Днес ви срещам с Васил Арнаудов - човек, който живее на толкова бързи обороти, че както сподели: “Дори не успявам да си среша брадата тези дни”:)

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

Свят Преди 1 час

Възможно ли е САЩ да се опитват да свалят президента на Венецуела Николас Мадуро?

Зеленски предупреди: Украйна ще бъде подложена на тежки руски атаки по Коледа

Зеленски предупреди: Украйна ще бъде подложена на тежки руски атаки по Коледа

Свят Преди 1 час

Той уточни, че обстановката е трудна, тъй като има недостиг на противовъздушни системи

Какво се случи с българина, загинал в имиграционен център в САЩ

Какво се случи с българина, загинал в имиграционен център в САЩ

България Преди 1 час

Ненко Ганчев е починал в имиграционен център в Мичиган, САЩ, като семейството му се съмнява в официалната версия за естествени причини

Димитър Радев: Не бих приел да бъда служебен премиер

Димитър Радев: Не бих приел да бъда служебен премиер

България Преди 2 часа

"Това би поставило под съмнение независимостта на БНБ", заявява управителят на институцията

Тръмп отново настоя за Гренландия, „заради националната си сигурност"

Тръмп отново настоя за Гренландия, „заради националната си сигурност"

Свят Преди 2 часа

След завръщането си на поста през януари Тръмп възроди идея от първия си мандат за установяване на контрол над острова

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Свят Преди 2 часа

Очаква се украинският президент да бъде информиран днес за резултатите от дипломатическите усилия в Маями

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

България Преди 2 часа

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

Свят Преди 2 часа

Трима са загинали, сред които и 4-годишно дете

Тръмп се похвали с натиск над Макрон

Тръмп се похвали с натиск над Макрон

Свят Преди 2 часа

Той е настоял френският държавен глава да приеме неговите изисквания относно цените на медикаментите

Всичко от днес

От мрежата

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Как да празнуваме Коледа без излишен стрес

Edna.bg

Жената на Брус Уилис: Коледа вече не е същата, но в нея има място за радост

Edna.bg

Байерн прави отстъпка, за да финализира преговорите с Упамекано

Gong.bg

Ето как Любо Пенев приема подкрепата на футболна България

Gong.bg

МРРБ спря поскъпването на водата в градовете с държавни ВиК оператори

Nova.bg

Борисов: Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано, тя не трябва да съществува

Nova.bg