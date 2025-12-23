Жена от Флорида застреля двамата си бивши съпрузи в един и същи ден

Ж ена от Флорид е обвинена, че е застреляла фатално и двамата си бивши съпрузи в един и същи ден, предаде New York Post.

51-годишната Сюзън Ерика Авалън е извършила престъпленията във Флорида на 17 декември, съобщиха от шерифския офис на окръг Манати.

Заместник-шерифите първоначално са отговорили на сигнал за стрелба в жилищен дом около 15:00 часа, каза шерифът на окръг Манати Рик Уелс. Жертвата, 54-годишен мъж, който е бил прострелян два пъти, успял да каже на разследващите, че стрелецът е „вероятно бившата ми съпруга“, преди да почине.

15-годишната дъщеря на двойката е казала на властите, че е чула изстрели в дома им, след като баща ѝ е отворил входната врата.

Тя отишла до прозореца и заявила, че е видяла човек със сив суичър и маска да бяга със сребриста Honda Odyssey, каза Уелс.

Властите проследили бягащата кола до дома на Авалън в окръг Цитрус на 18 декември и я арестували.

Когато следователите казали, че искат да разговарят с нея за бившия ѝ съпруг, Авалън отговорила: „Кой от тях?“, каза Уелс.

Осъзнавайки, че Авалън е имала и втори бивш съпруг, живеещ в Тампа, шерифският отдел се свързал с полицията на града и побързал да извърши проверка на състоянието в дома му в окръг Хилсбъро.

Вътре открили, че той е бил прострелян и е починал много преди пристигането им.

Шерифът на окръг Манати Рик Уелс заяви, че планират да повдигнат още обвинения, включително обвинение за убийство първа степен, което би позволило налагането на смъртно наказание.

Разследването все още продължава, но властите смятат, че Авалън е напуснала дома си в окръг Цитрус, убила е втория си бивш съпруг в дома му в окръг Хилсбъро, след което е шофирала до окръг Манати и е застреляла фатално първия си бивш съпруг.

Властите не разкриха конкретен мотив, но отбелязаха, че Авалън дължи над 4000 долара за издръжка на деца на първия си бивш съпруг. Двойката се е развела преди 11 години. Не е ясно кога тя и вторият ѝ бивш съпруг са се разделили, каза Уелс.

„Вярваме, че това е било предумишлено. Тя е знаела какво прави. Било е планирано. Тя е дошла тук, за да убие бившия си съпруг“, каза Уелс.

Авалън преди това е била арестувана за малтретиране на деца във Вирджиния и е имала свързани обвинения, отхвърлени в Тампа и окръг Паско, каза Уелс.