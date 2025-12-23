Свят

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Очаква се украинският президент да бъде информиран днес за резултатите от дипломатическите усилия в Маями

23 декември 2025, 09:53
Тръмп отново настоя за Гренландия, „заради националната си сигурност

Тръмп отново настоя за Гренландия, „заради националната си сигурност"
Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари
Огромна дупка се отвори под плавателен канал в Англия, погълна лодки (ВИДЕО)

Огромна дупка се отвори под плавателен канал в Англия, погълна лодки (ВИДЕО)
Русия обяви, че разузнаването на САЩ греши

Русия обяви, че разузнаването на САЩ греши
Масов бой в парламента в Турция при спор за бюджета

Масов бой в парламента в Турция при спор за бюджета
Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари
След многохилядните протести в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите

След многохилядните протести в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите
Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че преговорите, водени със САЩ и европейските страни, целящи да сложат край на близо четиригодишната война с Русия, са много близо до реален резултат, съобщи NOVA.

Официални представители и на Украйна, и на Русия обявиха, че техните екипи се завръщат късно в понеделник, за да докладват за изхода от разговорите. Очаква се Зеленски да бъде информиран днес за резултатите от дипломатическите усилия в Маями.

„Очаквам пълен доклад за подготвените документи. Беше свършена много работа, предимно по документи за гаранции за сигурност, както и по 20-те точки от основния документ, основната рамка, обсъдена от украинската и американската делегации. Важно е американската страна да получи отговор от Русия и реална готовност от нейна страна да се фокусира върху нещо друго, освен агресия. Разбира се, след толкова години на първоначално хибридна война, а сега и пълномащабна, е трудно да се повярва, че Путин може да живее без убийства и инвазии. Понижаването на цената на руския петрол обаче, строгите глобални санкции и продължаващите други форми на натиск са това, което може да убеди дори такъв упорит човек”, заяви украинският лидер.

Източник: NOVA    
Володимир Зеленски Украйна Русия Преговори Война Гаранции за сигурност Санкции Дипломатически усилия САЩ Европейски страни
Последвайте ни

По темата

"В рамките на 2 часа от пълно здраве те сваля на легло": Проф. Кантарджиев за грипа

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швеция- цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швеция- цена на жилищата, заплати и още нещо

В кои общини скачат местните данъци и такси

В кои общини скачат местните данъци и такси

pariteni.bg
Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 1 ден
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 ден
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 1 ден
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж и жена били гаджета дълги години и живеели на семейни начала. Един ден жената не издържала и сериозно попитала своя приятел: - Добре де,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Свят Преди 9 минути

"Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират сигурността на въздушното пространство"

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

Свят Преди 18 минути

Възможно ли е САЩ да се опитват да свалят президента на Венецуела Николас Мадуро?

Димитър Радев: Не бих приел да бъда служебен премиер

Димитър Радев: Не бих приел да бъда служебен премиер

България Преди 41 минути

"Това би поставило под съмнение независимостта на БНБ", заявява управителят на институцията

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

България Преди 49 минути

Тръмп се похвали с натиск над Макрон

Тръмп се похвали с натиск над Макрон

Свят Преди 58 минути

Той е настоял френският държавен глава да приеме неговите изисквания относно цените на медикаментите

Нов протест на АЕЖ пред bTV заради Мария Цънцарова

Нов протест на АЕЖ пред bTV заради Мария Цънцарова

България Преди 1 час

Журналисти и граждани изразяват недоволството си с протестно кафе пред сградата на медията

Жена заложи капан и залови мъже, които опитват да отворят колата ѝ

Жена заложи капан и залови мъже, които опитват да отворят колата ѝ

България Преди 1 час

Това се случило две седмици, след като от автомобила ѝ е задигнат лаптоп

Сметната палата съкращава администрацията с 10% и засилва одиторския си капацитет

Сметната палата съкращава администрацията с 10% и засилва одиторския си капацитет

България Преди 1 час

Целта на промените е по-ефективно управление на публичните средства и обновяване на кадровата политика

.

Нов детски кът в Happy Лозенец

Любопитно Преди 2 часа

.

Тази Коледа Happy ще донесе хиляди изненади

Любопитно Преди 2 часа

Как се стигна до тежката катастрофа във Варна и какво наказание ще получи шофьорът

Как се стигна до тежката катастрофа във Варна и какво наказание ще получи шофьорът

България Преди 2 часа

При произшествието загинаха две жени на 52 и 80 години

САЩ ще конструират нов клас бойни кораби с името на Тръмп

САЩ ще конструират нов клас бойни кораби с името на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Президентът заяви, че иска лично да участва в проектирането на плавателните съдове, защото държи много на естетиката

Внимание, шофьори! Ограничават движението на камиони над 12 т по "Тракия", "Струма" и "Хемус"

Внимание, шофьори! Ограничават движението на камиони над 12 т по "Тракия", "Струма" и "Хемус"

България Преди 3 часа

Причината - интензивния трафик заради предстоящите празнични дни

<p>23 декември: Имен ден&nbsp;празнуват...</p>

Отдаваме почит на най-младия от учениците на светите братя Кирил и Методий

Любопитно Преди 3 часа

Наум Охридски Чудотворец бил българин от благороден произход

Швеция временно спря един от ядрените си реактори заради неизправност

Швеция временно спря един от ядрените си реактори заради неизправност

Свят Преди 3 часа

Активно тяло без ограничения: 7 упражнения за възрастни хора

Активно тяло без ограничения: 7 упражнения за възрастни хора

Любопитно Преди 3 часа

Поддържането на сила и мобилност е важно с напредване на възрастта

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Анна Курникова и Енрике Иглесиас станаха родители за четвърти път!

Edna.bg

Днес имен ден празнуват тези красиви имена

Edna.bg

ЦСКА с ъпдейт за стадион „Българска армия“ (видео)

Gong.bg

Компани: Положихме основа, върху която можем да постигаме целите си през 2026 година

Gong.bg

Скрита камера: Жена заложи капан и залови мъже при опит да отворят чужда кола

Nova.bg

Висока скорост и здравословен проблем са сред версиите за тежката катастрофа във Варна

Nova.bg