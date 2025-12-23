Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че преговорите, водени със САЩ и европейските страни, целящи да сложат край на близо четиригодишната война с Русия, са много близо до реален резултат, съобщи NOVA.

Официални представители и на Украйна, и на Русия обявиха, че техните екипи се завръщат късно в понеделник, за да докладват за изхода от разговорите. Очаква се Зеленски да бъде информиран днес за резултатите от дипломатическите усилия в Маями.

„Очаквам пълен доклад за подготвените документи. Беше свършена много работа, предимно по документи за гаранции за сигурност, както и по 20-те точки от основния документ, основната рамка, обсъдена от украинската и американската делегации. Важно е американската страна да получи отговор от Русия и реална готовност от нейна страна да се фокусира върху нещо друго, освен агресия. Разбира се, след толкова години на първоначално хибридна война, а сега и пълномащабна, е трудно да се повярва, че Путин може да живее без убийства и инвазии. Понижаването на цената на руския петрол обаче, строгите глобални санкции и продължаващите други форми на натиск са това, което може да убеди дори такъв упорит човек”, заяви украинският лидер.