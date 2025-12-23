Създателят на Call of Duty загина в тежка автомобилна катастрофа

П ионерът в областта на видеоигрите и един от създателите на успешната поредица Call of Duty Винс Зампела почина на 55-годишна възраст, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Компанията за видеоигри Electronic Arts съобщи, че Зампела е починал в неделя, без да разкрива причината за смъртта му.

Според АФП той е загинал в автомобилна катастрофа, докато е карал своето ферари в предградията на Лос Анджелис. "По неизвестни причини колата е излязла от пътя, блъснала се е в бетонна преграда и е била напълно погълната от пламъците", се казва в съобщение на местната полиция.

We are heartbroken by the loss of Vince Zampella, a creative leader whose work shaped generations of players and helped define what modern shooters and action games could be.



Across a remarkable career, Vince played a foundational role in franchises including Call of Duty,… pic.twitter.com/M2NgyJRWu2 — Battlefield (@Battlefield) December 22, 2025

През 2010 г. Винс Зампела основава Respawn Entertainment - дъщерно дружество на Electronic Arts. Той е и бивш главен изпълнителен директор на разработчика на видеоигри Infinity Ward - студиото зад успешната поредица Call of Duty.

В изявление говорител на Electronic Arts отбеляза "силното влияние", което Зампела е оказал върху индустрията на видеоигрите.

"Като приятел, колега, лидер и визионер, неговата работа помогна за формирането на съвременното интерактивно забавление и вдъхнови милиони играчи и разработчици по целия свят. Неговото наследство ще продължи да оформя начина, по който се създават игрите и по който играчите се свързват помежду си за поколения напред", се казва в изявлението.

Едно от най-големите постижения на Зампела е създаването на франчайза Call of Duty, който е продал над половин милиард игри по целия свят.

Играта дебютира през 2003 г. като симулация на Втората световна война и от нея са продадени над 500 милиона копия в световен мащаб. Последвалите версии се впускат в съвременни военни действия, а "Парамаунт пикчърс" (Paramount Pictures) работи по филм, базиран на играта.

Call of Duty има над 100 милиона активни играчи месечно.

През последните години Винс Зампела е начело на създаването на екшън приключенските видеоигри Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor.

Джеф Кийли, журналист в областта на видеоигрите и съосновател на The Game Awards, каза, че е шокиран от внезапната му кончина.

"Винс беше изключителен човек - геймър по душа, но и визионер с рядката способност да разпознава таланта и да дава на хората свободата и увереността да създадат нещо наистина велико", написа Кийли в социалните медии. "И макар че създаде някои от оказващите най-голямо влияние игри на нашето време, винаги съм смятал, че най-великата му игра тепърва предстои. Сърцето ми се къса, че никога няма да можем да я играем", пише още журналистът.