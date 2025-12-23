Свят

Създателят на Call of Duty загина в тежка автомобилна катастрофа

Едно от най-големите постижения на Зампела е създаването на франчайза Call of Duty, който е продал над половин милиард игри по целия свят

23 декември 2025, 12:05
Създателят на Call of Duty загина в тежка автомобилна катастрофа
Източник: istockphoto

П ионерът в областта на видеоигрите и един от създателите на успешната поредица Call of Duty Винс Зампела почина на 55-годишна възраст, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Компанията за видеоигри Electronic Arts съобщи, че Зампела е починал в неделя, без да разкрива причината за смъртта му.

Според АФП той е загинал в автомобилна катастрофа, докато е карал своето ферари в предградията на Лос Анджелис. "По неизвестни причини колата е излязла от пътя, блъснала се е в бетонна преграда и е била напълно погълната от пламъците", се казва в съобщение на местната полиция.

През 2010 г. Винс Зампела основава Respawn Entertainment - дъщерно дружество на Electronic Arts. Той е и бивш главен изпълнителен директор на разработчика на видеоигри Infinity Ward -  студиото зад успешната поредица Call of Duty.

В изявление говорител на Electronic Arts отбеляза "силното влияние", което Зампела е оказал върху индустрията на видеоигрите. 

"Като приятел, колега, лидер и визионер, неговата работа помогна за формирането на съвременното интерактивно забавление и вдъхнови милиони играчи и разработчици по целия свят. Неговото наследство ще продължи да оформя начина, по който се създават игрите и по който играчите се свързват помежду си за поколения напред", се казва в изявлението.

Едно от най-големите постижения на Зампела е създаването на франчайза Call of Duty, който е продал над половин милиард игри по целия свят. 

Играта дебютира през 2003 г. като симулация на Втората световна война и от нея са продадени над 500 милиона копия в световен мащаб. Последвалите версии се впускат в съвременни военни действия, а "Парамаунт пикчърс" (Paramount Pictures) работи по филм, базиран на играта.

Call of Duty има над 100 милиона активни играчи месечно.

През последните години Винс Зампела е начело на създаването на екшън приключенските видеоигри Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor.

Джеф Кийли, журналист в областта на видеоигрите и съосновател на The Game Awards, каза, че е шокиран от внезапната му кончина.  

"Винс беше изключителен човек - геймър по душа, но и визионер с рядката способност да разпознава таланта и да дава на хората свободата и увереността да създадат нещо наистина велико", написа Кийли в социалните медии. "И макар че създаде някои от оказващите най-голямо влияние игри на нашето време, винаги съм смятал, че най-великата му игра тепърва предстои. Сърцето ми се къса, че никога няма да можем да я играем", пише още журналистът. 

Източник: БТА/Елена Христова    
Винс Зампела Call of Duty Пионер във видеоигрите Автомобилна катастрофа Electronic Arts Respawn Entertainment Infinity Ward Star Wars Jedi Разработчик на игри Гейминг индустрия
