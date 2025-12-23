Топ 10 на коледните базари по света: магия, традиции и аромат на празник

К оледните базари не са просто място за пазаруване. Те са сцена, на която се срещат вековни традиции, светлини, музика и вкусове, превръщайки зимата в преживяване. В края на ноември и през декември централните площади на големи и малки градове по света се изпълват с дървени къщички, греяно вино и празнично настроение.

От Средна Европа до Скандинавия и отвъд океана, коледните базари са културен феномен, който привлича милиони посетители всяка година.

Може да разгледате Нашата галерия на ТОП 10 на най-впечатляващите коледни базари по света.