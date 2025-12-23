България

Държавен вестник обнародва удължителния закон за бюджета

Той влиза в сила от 1 януари 2026 г.

23 декември 2025, 12:10
Държавен вестник обнародва удължителния закон за бюджета
Източник: iStock photos/Getty images

Д ържавен вестник обнародва приетия от Народното събрание Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. Удължителният закон за бюджета е обнародван в днешния официален брой 113 на Държавен вестник.

Приеха удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати

Законът беше приет на първо и второ четене на 17 декември. Депутатите приеха и еднократна индексация на възнагражденията в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата. „За“ този текст гласуваха 183 народни представители, трима бяха „против“, нямаше въздържали се. 

Заплатите замръзват през 2026 г. заради удължителният бюджет

Приетият удължителен закон урежда събирането на приходи и извършването на разходи през следващата година до приемането на държавния бюджет и бюджетите на НЗОК и на ДОО за 2026 г., но за срок, не по-дълъг от три месеца, при спазване изискванията на разпоредбите на Закона за публичните финанси, Кодекса за социално осигуряване и  Закона за здравното осигуряване. При изпълнението на този закон се прилагат правилата за превалутиране от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Удължителният бюджет влиза в сила от 1 януари 2026 г. с изключение на параграфи 6, 7 и 8, свързани с таксата за битови отпадъци, които влизат в сила от 19 декември 2025 г.

Ресорната комисия в НС одобри удължителния закон за бюджета

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, с които се регламентират условията за прилагане на специални режими за облагане с данък за малки предприятия както за лицата, установени на територията на страната, така и за тези, които са установени на територията на друга държава членка. Измененията предвиждат малките фирми у нас да бъдат освободени от задължението да начисляват данък добавена стойност до прага за регистрация по ДДС (100 000 лв.), когато извършат вътрешнообщностни доставки.

Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

Режимът за малки предприятия в страната ще може да се прилага от всяко данъчно задължено лице, установено на територията на България, което извършва доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната и годишният оборот в страната на лицето не надвишава националния праг от 51 130 евро през календарната година. Това ще е валидно и при доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

Източник: БГНЕС    
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден

Последни новини

Снимката е илюстративна

Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора

България Преди 40 минути

То беше отделено от родителите си, за да му бъдат направени медицински преглед и ваксинация

.

Този витамин може да помогне за защитата на белите дробове от замърсяване на въздуха

Любопитно Преди 1 час

Витамин С е известен антиоксидант, поради което изследователите са искали да тестват защитните му ефекти срещу замърсителите на въздуха

Православен календар за 2026 година - специален ПОДАРЪК с броя на в. „Телеграф" на 24 декември

Православен календар за 2026 година - специален ПОДАРЪК с броя на в. „Телеграф“ на 24 декември

Любопитно Преди 1 час

Жена от Флорида застреля двамата си бивши съпрузи в един и същи ден

Жена от Флорида застреля двамата си бивши съпрузи в един и същи ден

Свят Преди 1 час

Властите не разкриха конкретен мотив, но отбелязаха, че жената дължи над 4000 долара за издръжка на деца на първия си бивш съпруг

Създателят на Call of Duty загина в тежка автомобилна катастрофа

Създателят на Call of Duty загина в тежка автомобилна катастрофа

Свят Преди 1 час

Едно от най-големите постижения на Зампела е създаването на франчайза Call of Duty, който е продал над половин милиард игри по целия свят

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

Свят Преди 1 час

Манилоу, който е на 82 години, каза, че докторите са му открили рак, след като прекарал шест седмици с бронхит

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

България Преди 1 час

В нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа край Добрич

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа край Добрич

България Преди 2 часа

При инцидента са пострадали още трима

,

Министерството на туризма засилва мерките срещу нелегалните екскурзоводи

България Преди 2 часа

От екскурзоводските организации изразиха тревога от начина, по който България се представя пред чуждестранните туристи

<p>Ванс тренира с &quot;Тюлените&quot;: Чувствам се като ударен от&nbsp;влак</p>

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс тренира с "Тюлените": Чувствам се като ударен от влак

Свят Преди 2 часа

Тренировката включваше бягане, катерене по въже и упражнения с носене на трупи

о

Тръмп осъди публикуването на неудобни снимки на Бил Клинтън с Джефри Епстийн

Свят Преди 2 часа

Докато администрацията на Тръмп публикува хиляди страници с досиета, много други остават запечатани, а висши служители заявиха, че те ще бъдат публикувани постепенно

Енрике Иглесиас и Анна Курникова посрещнаха четвъртото си дете

Енрике Иглесиас и Анна Курникова посрещнаха четвъртото си дете

Любопитно Преди 2 часа

Енрике Иглесиас и Анна Курникова станаха родители за четвърти път, след като на 17 декември посрещнаха бебето си, като щастливата новина беше обявена с обща публикация в Instagram

НСО дари рекордна сума на Българската Коледа

НСО дари рекордна сума на Българската Коледа

България Преди 2 часа

Това е най-голямата сума, събирана досега от служителите на НСО в полза на кампанията и е с 9 000 лева повече спрямо предходното издание на инициативата

,

„Уолстрийт Джърнал": Пробойните в икономиката на Китай

Свят Преди 2 часа

Страната бързо наваксва изоставането си от САЩ в надпреварата за глобално технологично лидерство

Дрогиран и с превишена скорост: Шофьор, ранил тежко пешеходец, отива на съд

Дрогиран и с превишена скорост: Шофьор, ранил тежко пешеходец, отива на съд

България Преди 3 часа

Инцидентът е от 1 август

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

България Преди 3 часа

Повод за коментара му са нейните искания за прекратяване на мандата на варненския кмет Благомир Коцев

Всичко от днес

