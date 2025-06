„Роботакси“ на Tesla без шофьор спира рязко без предупреждение - и то от грешната страна на пътя

Р егулаторните органи разследват предполагаеми проблеми със самоуправляващите се "роботаксита" на Илон Мъск, след като видеа показаха как някои от тях спират внезапно и навлизат в насрещното движение. Това предаде Sky News .

Тестовете започнаха в неделя в Остин, Тексас, като за първи път автомобили на Tesla без шофьор превозват платени пътници.

Според Илон Мъск тази концепция е ключова за бъдещето на компанията и той предвижда хиляди такива автомобили да оперират в цялата страна.

На този етап колите се наблюдават от човек, наречен "монитор по безопасността", но не е ясно дали се е налагала намеса от негова страна досега.

Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA) заяви във вторник, че проучва очевидните грешки.

"NHTSA е запозната със споменатите инциденти и е в контакт с производителя с цел събиране на допълнителна информация", посочиха от агенцията.

В едно от видеата се вижда как Tesla, движеща се в лента само за ляв завой, продължава направо през кръстовище, като воланът се клати неестествено, а после автомобилът за кратко навлиза в насрещната лента.

The Future is full of Tesla robotaxis



🚕🔋⚡️🤖🤩👏🏻



Great video by @Tesla_Asia 👌🏻pic.twitter.com/ojdA1Prbcp — TeslaStars✨ (@TeslaStars) June 24, 2025

Друго видео показва как "роботаксито" спира рязко няколко пъти в средата на пътя, изглежда в отговор на мигащите светлини на спрели полицейски автомобили.

Tesla засега не е реагирала официално на публикуваните видеа.

Musk’s ‘robotaxis’ draw regulatory scrutiny after video shows one driving in an opposing lane https://t.co/I49js7D4RU pic.twitter.com/Svt0kH8q61 — Broomfield Enterprise (@bfld_enterprise) June 24, 2025

Според информации, в теста в Остин участват десет "роботаксита". В други видеа, разпространени в социалните мрежи, те изглежда се справят както е предвидено и получават положителни отзиви от потребителите.

Акциите на Tesla скочиха с 8% в понеделник, след като програмата започна успешно, но във вторник се върнаха назад с близо 3%.

Федералните регулатори вече започнаха друго разследване миналата година, след няколко инцидента, включително един с фатален край, заради поведението на някои частни автомобили на Tesla при условия с ниска видимост.

Въпреки проблемите с безопасността, Мъск планира бързо разгръщане на "роботакситата". Освен това обаче той се изправя и пред конкуренция от настоящия пазарен лидер - Waymo.

Компанията е дъщерна на Google (Alphabet) и вече предлага самоуправляващи се таксита, най-често без присъствието на човек за безопасност, в Остин, Лос Анджелис, Атланта, Сан Франциско и Финикс.