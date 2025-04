Щети за хиляди, но без обвинения: Прокурор пощади държавен служител за вандализъм срещу Tesla

П рогресивен окръжен прокурор от Минесота отказа да повдигне обвинение срещу държавен служител във връзка със скъпоструващо вандализиране на шест електрически автомобила Tesla — решение, което началникът на полицията в Минеаполис определи като "последното предателство към потърпевшите", пише SkyNews.

Заподозреният вандал, 33-годишният служител на Минесота Дилън Брайън Адамс, е бил видян да надира с ключ колите и да драска боята им, докато разхожда кучето си из града. Въпреки събраните доказателства, според полицията, окръжният прокурор на окръг Хенепин Мери Мориарти ще настоява за отклоняване, а не за криминално преследване.

"Това е подход, възприет в много случаи на имуществени престъпления и помага да се гарантира, че лицето запазва работата си и може да плати реституция, както и намалява вероятността от повторни нарушения," се казва в изявление на прокуратурата, цитирано от CBS News. Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара заяви по случая, че нанесените щети при всеки инцидент надвишават прага за квалификация като престъпление.

BREAKING: Gov. Tim Walz's employee, Dylan Adams, 33, arrested for damaging Teslas worth $20K in Minneapolis. Charges pending. Tampon Tim is probably proud of his pupil pic.twitter.com/yHuHgiFyuw

В остро изявление шефът на полицията изрази разочарованието на служителите си и на потърпевшите:

"Полицейското управление на Минеаполис свърши работата си. То идентифицира и разследва тенденция към престъпност, задържа заподозрян и предаде материали по случая на прокуратурата на окръг Хенепин за разглеждане на обвинения," каза О'Хара пред KARE.

"Този случай засегна най-малко шест различни потърпевши и възлиза на над $20 000 щети. Всяко разочарование, свързано с решението за обвинение на прокурора на окръг Хенепин, трябва да бъде насочено единствено към нейния офис."

"Нашите следователи винаги са разочаровани, когато случаите, в които са вложили силите си, бъдат отхвърлени. Според моя опит потърпевшите в тези случаи често се чувстват по същия начин", допълни О'Хара.

Адамс беше задържан месец, след като губернаторът на Минесота Тим Уолц коментира сривa на цената на акциите на Tesla с думите, че това му е дало екстра енергия през деня по време на митинг в Уисконсин. Говорител на губернатора заяви, че Адамс работи за Министерството на човешките услуги на Минесота, не е политически назначение и е един от над 40 000 държавни служители в щата.

This is BS! Federal charges and a civil suit should follow. @AGPamBondi



A state government employee under Dem Gov. Tim Walz is walking free after causing over $21,000 in damage by vandalizing a row of Tesla vehicles in downtown Minneapolis thanks to a soft-on-crime diversion… pic.twitter.com/6ugiRXAbMv