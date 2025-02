Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте призова Германия да увеличи разходите си за отбрана и производството на оръжие в интервю за днешния брой на германския в. "Билд".

"Германците постъпиха много правилно, след като започна войната в Украйна", каза Рюте. Той обърна внимание на критично важната военна подкрепа, която Берлин оказва на Киев, както и неотдавнашното създаване на база на Бундесвера в Литва за защита на Прибалтика от руска агресия.

"Но имайки предвид размера на германската икономика, ние естествено искаме да се направи много повече", отбеляза генералният секретар на НАТО.

"Германия трябва да увеличи разходите си за отбрана, това ще бъде необходимо", продължи Рюте.

