Свят

Безпрецедентна атака срещу Аржентина: Фенове искат изваждането ѝ от Мондиал 2026

Онлайн петиция събра милиони подписи с обвинения за съдийски привилегии, но ФИФА няма процедура за подобно решение

13 юли 2026, 09:53
Безпрецедентна атака срещу Аржентина: Фенове искат изваждането ѝ от Мондиал 2026
Източник: EPA/БГНЕС

Н еочаквана онлайн кампания срещу националния отбор на Аржентина набира популярност в интернет. В специално създаден сайт се събират подписи с искане световните шампиони да бъдат отстранени от Мондиал 2026, като според организаторите на инициативата вече над 3 милиона души са подкрепили петицията.

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Аржентина
Аржентина
Аржентина
Аржентина

Авторите на кампанията твърдят, че аржентинският тим се ползва с привилегировано отношение от страна на съдиите и футболните власти. В публикуваното обръщение те изразяват съмнения относно безпристрастността на съдийството и настояват ФИФА да предприеме действия срещу „албиселесте“.

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Вълната от недоволство се засили след последните два елиминационни двубоя на Аржентина на шампионата - срещу Египет и Швейцария. Част от феновете и футболните анализатори поставиха под въпрос някои от съдийските решения в тези срещи, като според тях те са били в полза на южноамериканския тим.

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Въпреки нарастващата популярност на петицията, към момента няма индикации ФИФА да разглежда подобно искане или да съществува процедура за изваждане на участник от турнира въз основа на обществена подписка.

Междувременно Аржентина продължава подготовката си за следващото голямо изпитание на първенството - сблъсъка с Англия, който ще се състои на 15 юли от 22:00 часа българско време.

Източник: БГНЕС    
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