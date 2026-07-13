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Германия и болничните: Как щедрите социални придобивки се превърнаха в заплаха за бизнеса

Германия отчете рекордните 19,5 дни отсъствие по болест на година, което накара канцлера Мерц да поиска по-строги правила

13 юли 2026, 06:44
Германия и болничните: Как щедрите социални придобивки се превърнаха в заплаха за бизнеса
Източник: iStock

Б олничните в Германия са достигнали нов рекорд - средно около 20 дни годишно. Какви са причините? И как е в другите страни в Европа - по колко дни отсъстват там хората от работа по болест, пише Deutsche Welle.

Федералният канцлер Фридрих Мерц обяви, че иска да намали броя на болничните, които си взимат работещите в Германия. През януари берлинският институт IGES, специализиран в изследвания в сферата на здравната система, публикува данни, според които германците отсъстват от работа по болест средно по 19,5 дни годишно. Това е сериозно увеличение от средната стойност през 2018, когато е ставало дума за средно 13 дни болнични.

Причината за половината от болничните през последните години са респираторни заболявания, психични проблеми и мускулно-скелетни заболявания. 

Според Мерц големият брой отсъствия вредят на германската икономика: "Вече не можем да си позволим този ущърб за конкурентоспособността ни, причинен от продължителните отсъствия от работа".

Затова той обяви, че от началото на следващата година няма да може да се иска болничен по телефона, а човекът ще трябва да получи болничен още от първия ден на отсъствието си по болест. Според канцлера промените в правилата ще усложнят вземането на почивни дни от работа по болест и ще възстановят "честността и функционалността" на трудовия пазар. Решението породи остри критики - от опозицията, лекари, синдикати. Малко след като бе обявено, правителството съобщи, че няма нужда болен човек да се представи за болничен още в първия ден в лекарския кабинет, а лекарите и могат да издават такъв документ със задна дата - до три дни след началото на болестта. 

Как функционира системата за отпуск по болест в Германия

Германия има една от най-щедрите системи за отпуск по болест в света. Работниците имат право на 100% от заплатата си за период до шест седмици отпуск по болест, който се изплаща от работодателя. Обикновено се изисква медицинско удостоверение след три дни отсъствие.

След шест седмици болничен отпуск задължителната здравна застраховка поема разходите, като изплаща около 70% от брутната заплата, с ограничение до 78 седмици в рамките на три години за едно и също заболяване. Освен че предпазва работниците от загуба на доходи поради влошено здраве, системата насърчава и пълното възстановяване, за да се предотврати евентуална зараза на работното място.

Системата в Германия се различава от тази в много други страни. В Съединените щати няма федерално изискване за платен отпуск по болест. Много работници не получават такъв отпуск или получават само няколко дни - в зависимост от работодателя си. В Индия платеният отпуск по болест често е само няколко дни годишно съгласно трудовото законодателство. Много от кратките отсъствия са неплатени, а правилата варират значително в зависимост от компанията, сектора и щата.

В Германия системата за отпуск по болест често е критикувана от политици и бизнес лидери, тъй като според тях тя води до по-често отсъствие от работа, което на свой ред вреди на производителността и конкурентоспособността. Икономиката на Германия изпитва затруднения поради нарастващата конкуренция от страна на Китай, геополитическите фактори и високите разходи за енергия, наред с много други проблеми. Правителството търси начини да стимулира растежа.

Критиците на реформите на Мерц обаче твърдят, че тези строги мерки рискуват да стигматизират истинските заболявания и да прехвърлят вината за икономическите проблеми на страната върху все по-застаряващото работоспособно население.

Германия ли е "болният човек” на Европа?

Една от основните причини за увеличаването на отпуските по болест е по-добрият отчет, посочва IGES в доклада си, публикуван през януари. Това се дължи на новата електронна система за болнични, която започна да функционира напълно през 2023. Сега лекарите изпращат удостоверенията директно до застрахователната компания, а работодателите могат да ги получават в електронен формат, което прави проследяването по-точно. IGES изтъква, че много кратки отсъствия, които преди не са се регистрирали на хартия, сега се отразяват в данните.

Друг фактор е промяната в поведението по време и след пандемията от Covid-19. Хората вече са по-склонни да остават у дома, когато са настинали или имат грип, което е положително за общественото здраве, но увеличава броя на регистрираните болнични дни. Проблемите с психичното здраве също са се увеличили като причина за отсъствия. Според проучването на IGES при медицинските работници се регистрират най-високите нива на отсъствия по болест. А при служителите в областта на обработката на данни и информационните технологии - едни от най-ниските нива.

Как е в другите държави

Най-лесният начин за сравнение в този случай е чрез използване на данни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Тя изчислява отпуските по болест въз основа на 7-дневни седмици, а не на работни дни, затова се различават от тези на IGES.

Според данните на ОИСР миналата година в Германия средната продължителност при болничните е достигнала 3,5 седмици, т.е. 24,5 дни. При тези числа страната определено не заема най-лошото място. През 2025 Норвегия, Испания и Словения достигат до над пет седмици. 

Финландия (4,8 седмици), Франция (4,1), Португалия (4,0) и Белгия (3,9) също имат по-високи нива на отсъствия от работа в сравнение с Германия.

В много държави от Източна и Южна Европа процентът на отпуските по болест е значително по-нисък – в България, Румъния, Гърция и Унгария средната продължителност е дори под една седмица. В Турция - точно една, а в Полша - средно 1,8 седмици.

Данните на ОИСР, които обхващат 32 от 38-те ѝ държави-членки, показват, че американците са ползвали 1,1 седмици болнични през 2024 г. – последната година, за която има налични данни за САЩ.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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