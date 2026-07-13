Любопитно

Бягство от тълпите: 7 скрити и необятни плажа във Франция, където няма да се блъскате с туристи

Открийте най-красивите, диви и дълги пясъчни ивици във Франция. От скрития тропически рай на Корсика до най-високата дюна в Европа – вижте къде да прекарате лятото далеч от тълпите, скъпите шезлонги и писъците на плажа

13 юли 2026, 06:42
Бягство от тълпите: 7 скрити и необятни плажа във Франция, където няма да се блъскате с туристи
Източник: iStock

У икендът на плажа винаги е добра идея – независимо дали търсите шумни крайбрежни градчета с коктейли в ръка, или уединение сред дива, недокосната природа. И докато Лазурният бряг с претъпканите си Ница и Кан е първото, за което се сещате, френското крайбрежие крие места, където няма да се борите за всеки сантиметър пясък.

Нищо не може да развали лятната почивка така, каквито пищящите деца, преоцененият сладолед и съседите по хавлия, навлизащи в личното ви пространство. Ако искате да избягате от комерсиалния кич и навалицата, изберете някой от тези огромни, спокойни и диви френски плажове.

1. Plage de la Coubre (Ла Трамблад) – Дивият бряг на Атлантика

Докато повечето туристи се насочват към Антиб и Сен Тропе, западното крайбрежие на Франция предлага уединение без излишна показност на лукс. Този плаж е част от известния „Côte Sauvage“ („Дивия бряг“), а негова емблема е внушителният червено-бял фар. Въпреки че през лятото мястото привлича посетители, ивицата е толкова мащабна, че лесно ще намерите тихо кътче само за себе си, уединено зад красивите пясъчни дюни.

2. Plage de Saleccia (Корсика) – Тропическият рай, скрит зад офроуд трасе

До този плаж в Корсика се стига трудно – ще ви трябва високопроходим автомобил (4x4), водно такси или сериозен пешеходен преход през гората. Усилията ви обаче ще бъдат възнаградени с копринен бял пясък, тюркоазена вода и гъста зелена растителност зад гърба ви. Мястото изглежда като недокоснат екзотичен остров и предлага абсолютна тишина и спокойствие.

3. Plage de La Baule – Един от най-дългите плажове в Европа

Разположен на около час път северно от Нант, този плаж е истинска легенда със своите 9 километра дължина. Чистата вода и финият пясък го правят силно фотогеничен, но най-голямото му предимство е размерът – дори в пика на сезона тук винаги има свободно място далеч от тълпите. Плажът свързва две пристанищни градчета и предлага всичко – от водни спортове до конна езда по време на отлив.

4. Plage de l'Espiguette (Лангдок) – Природа в чист вид

Намира се в Южна Франция и е най-големият и „натурален“ плаж в региона. Пространството е огромно и ако сте готови да повървите малко по-далеч от зоните за паркиране, ще плажувате в пълен комфорт. Важно предупреждение: плажът има обособена голяма нудистка зона, което е добре да се има предвид, ако не сте фенове на този тип почивка.

5. Lège-Cap-Ferret (Нова Аквитания) – Океански бриз, колоездене и стриди

Разположен на върха на красив полуостров на Атлантическия бряг, Кап Фере дава усещане за откъснатост от света. Районът е известен с рибарските си селца, боровите гори и безкрайните пясъчни ивици. Атлантическата страна е рай за сърфистите, докато по-спокойният залив е идеален за плуване. Дните тук преминават в каране на колело, хапване на пресни стриди и лежерни вечери покрай морския булевард.

6. Berck Plage (Берк сюр Мер) – 12 километра пясък за цялото семейство

В разгара на лятото тук може да е оживено, но заради гигантската си територия плажът никога не изглежда пренаселен. Със своите 12 км пясъчна шир, мястото е перфектно за кайтсърф и дълги разходки. Плажът е изключително подходящ за семейства с деца и притежава официалния френски сертификат за семеен туризъм „Famille Plus“.

7. Dune du Pilat (Ла Тест дьо Бюш) – На върха на най-високата дюна

Издигаща се на повече от 100 метра над брега, това е най-високата пясъчна дюна в Европа. Изкачването ѝ на боси крака си е истинско предизвикателство, но гледката от върха към океана си заслужава всяка капка пот. Дюната се простира на близо 3 километра дължина, което прави избягването на туристите изключително лесно. Мястото е популярно за парапланеризъм и забавно спускане по пясъчните склонове.

Източник: Daily Mail    
френски плажове диви плажове лятна почивка уединение Франция Атлантически бряг пясъчни дюни Корсика Dune du Pilat пътуване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Тежка катастрофа в Прохода на Републиката взе жертва

Тежка катастрофа в Прохода на Републиката взе жертва

„Преди купуваха без да се замислят, сега пресмятат всичко“: Как еврото промени пазаруването на българите в Одрин

„Преди купуваха без да се замислят, сега пресмятат всичко“: Как еврото промени пазаруването на българите в Одрин

Обвинение и гаранция от 5000 евро за хванатата да шофира с алкохол дъщеря на бивш столичен общински съветник

Обвинение и гаранция от 5000 евро за хванатата да шофира с алкохол дъщеря на бивш столичен общински съветник

Apple съди OpenAI за търговски тайни в мега дело

Apple съди OpenAI за търговски тайни в мега дело

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 1 ден
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 1 ден
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 1 ден
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток</p>

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток, цената на петрола скочи

Свят Преди 44 минути

Вашингтон заяви, че операцията цели да ограничи способността на Техеран да атакува търговски кораби, а Иран обвини САЩ, че подкопават дипломатическите усилия

Искат постоянен арест за шофьора на камиона от тежката катастрофа на АМ „Тракия“ край Карнобат

Искат постоянен арест за шофьора на камиона от тежката катастрофа на АМ „Тракия“ край Карнобат

България Преди 1 час

При инцидента загина 40-годишен мъж, а други двама души пострадаха

Опасно време в началото на седмицата: Къде ще има проливни дъждове и градушки

Опасно време в началото на седмицата: Къде ще има проливни дъждове и градушки

България Преди 1 час

Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, а в София – около 26 градуса

,

Полша очаква Украйна да се „изправи срещу миналото си“ относно зверствата във Волиня

Свят Преди 9 часа

Трагичните събития се случват през 40-те години на миналия век във Волиня и Източна Галиция, тогава част от окупирана Полша

Триумф на „Уимбълдън“: Световният №1 Яник Синер отново е шампион

Триумф на „Уимбълдън“: Световният №1 Яник Синер отново е шампион

Любопитно Преди 10 часа

Яник Синер защити титлата си на „Уимбълдън“ след четирисетова победа над Александър Зверев. За световния номер 1 това е пети трофей от Големия шлем и втора поредна купа в Лондон, завоювана след близо четири часа гладиаторска битка

Израел отива на избори на 27 октомври: Кои са основните съперници на Нетаняху

Израел отива на избори на 27 октомври: Кои са основните съперници на Нетаняху

Свят Преди 10 часа

Израел ще проведе парламентарни избори на 27 октомври. Дългогодишният премиер Бенямин Нетаняху ще се стреми да запази поста си в оспорвана битка срещу силни опоненти, сред които Гади Айзенкот, Нафтали Бенет и Яир Лапид

Извънредна ситуация край Париж: Евакуираха 300 души заради кола с оръжие близо до синагога

Извънредна ситуация край Париж: Евакуираха 300 души заради кола с оръжие близо до синагога

Свят Преди 11 часа

Около 300 души бяха спешно евакуирани в парижкото предградие Сарсел заради подозрителен автомобил близо до синагога. Вътрешният министър Лоран Нуниез съобщи, че в превозното средство е открито военно оръжие и се води разследване

.

След 50 години: Ремонтират Аспаруховия мост във Варна

България Преди 12 часа

До момента на съоръжението са правени само частични реконструкции.

.

Златен триумф: Стилияна Николова спечели две отличия на Световната купа по художествена гимнастика в Милано

България Преди 12 часа

Българската гимнастичка завоюва двете отличия на лента и бухалки

.

Фронт срещу Пекин: САЩ и още 12 страни отхвърлиха претенциите на Китай в Южнокитайско море

Свят Преди 12 часа

САЩ, Филипините и още 11 страни излязоха с обща декларация срещу териториалните претенции на Пекин в Южнокитайско море. Поводът е 10 години от решението на съда в Хага, което Китай продължава категорично да отхвърля.

,

Катерина Евро с лична изповед: Пет счупени прешлена, тежка депресия и една щастлива новина

България Преди 13 часа

Актрисата Катерина Евро разкри, че е претърпяла три операции след счупване на пет прешлена заради тежка остеопороза. Въпреки битката с болката и депресията, тя сподели и щастлива новина – очаква второ внуче през ноември.

,

След атаката в Ормузкия проток: Кипър разследва нападението срещу контейнеровоза „Галакси“

Свят Преди 13 часа

Министерството на корабоплаването на Кипър започна разследване на иранската атака срещу контейнеровоза „Галакси“ в Ормузкия проток. Екипажът е евакуиран в съседна държава, но един от индийските моряци остава в неизвестност.

,

Митовете падат: Защо скъпите кремове и сънят не помагат срещу торбичките под очите

Любопитно Преди 14 часа

Пластичен хирург разкрива истината за козметичните дефекти около очите. Разберете разликата между оток, тъмни кръгове и мастна херния и защо пачовете с кофеин понякога се оказват напълно безсилни

.

Кървава неделя в Газа: Петима загинаха при нови израелски въздушни удари

Свят Преди 14 часа

Най-малко пет души, сред които 9-годишно момиче, загинаха при нови израелски атаки в ивицата Газа. Ударите бяха нанесени в момент, когато лидерите на „Хамас“ са в Кайро за преговори по втората фаза от мирния план на Доналд Тръмп

,

Прокуратурата иска постоянен арест за шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на „Тракия“

България Преди 14 часа

Илиев е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и средни телесни повреди на двама от пътуващите в ударените автомобили

,

Силен порой удари София, екипи проверяват критични точки в града

България Преди 15 часа

Подадени са 12 сигнала за паднали дървета по време на бурята в София

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Юли продължава с динамично време

sinoptik.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 юли, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 юли, понеделник

Edna.bg

Официално: България има нова първа ракета в тениса

Gong.bg

Шеф затвори съблекалнята на Левски

Gong.bg

Най-смъртоносните пожари в Европа през последното десетилетие

Nova.bg

Юли продължава с динамично време

Nova.bg