Бягство от тълпите: 7 скрити и необятни плажа във Франция, където няма да се блъскате с туристи

У икендът на плажа винаги е добра идея – независимо дали търсите шумни крайбрежни градчета с коктейли в ръка, или уединение сред дива, недокосната природа. И докато Лазурният бряг с претъпканите си Ница и Кан е първото, за което се сещате, френското крайбрежие крие места, където няма да се борите за всеки сантиметър пясък.

Нищо не може да развали лятната почивка така, каквито пищящите деца, преоцененият сладолед и съседите по хавлия, навлизащи в личното ви пространство. Ако искате да избягате от комерсиалния кич и навалицата, изберете някой от тези огромни, спокойни и диви френски плажове.

1. Plage de la Coubre (Ла Трамблад) – Дивият бряг на Атлантика

Докато повечето туристи се насочват към Антиб и Сен Тропе, западното крайбрежие на Франция предлага уединение без излишна показност на лукс. Този плаж е част от известния „Côte Sauvage“ („Дивия бряг“), а негова емблема е внушителният червено-бял фар. Въпреки че през лятото мястото привлича посетители, ивицата е толкова мащабна, че лесно ще намерите тихо кътче само за себе си, уединено зад красивите пясъчни дюни.

2. Plage de Saleccia (Корсика) – Тропическият рай, скрит зад офроуд трасе

До този плаж в Корсика се стига трудно – ще ви трябва високопроходим автомобил (4x4), водно такси или сериозен пешеходен преход през гората. Усилията ви обаче ще бъдат възнаградени с копринен бял пясък, тюркоазена вода и гъста зелена растителност зад гърба ви. Мястото изглежда като недокоснат екзотичен остров и предлага абсолютна тишина и спокойствие.

3. Plage de La Baule – Един от най-дългите плажове в Европа

Разположен на около час път северно от Нант, този плаж е истинска легенда със своите 9 километра дължина. Чистата вода и финият пясък го правят силно фотогеничен, но най-голямото му предимство е размерът – дори в пика на сезона тук винаги има свободно място далеч от тълпите. Плажът свързва две пристанищни градчета и предлага всичко – от водни спортове до конна езда по време на отлив.

4. Plage de l'Espiguette (Лангдок) – Природа в чист вид

Намира се в Южна Франция и е най-големият и „натурален“ плаж в региона. Пространството е огромно и ако сте готови да повървите малко по-далеч от зоните за паркиране, ще плажувате в пълен комфорт. Важно предупреждение: плажът има обособена голяма нудистка зона, което е добре да се има предвид, ако не сте фенове на този тип почивка.

5. Lège-Cap-Ferret (Нова Аквитания) – Океански бриз, колоездене и стриди

Разположен на върха на красив полуостров на Атлантическия бряг, Кап Фере дава усещане за откъснатост от света. Районът е известен с рибарските си селца, боровите гори и безкрайните пясъчни ивици. Атлантическата страна е рай за сърфистите, докато по-спокойният залив е идеален за плуване. Дните тук преминават в каране на колело, хапване на пресни стриди и лежерни вечери покрай морския булевард.

6. Berck Plage (Берк сюр Мер) – 12 километра пясък за цялото семейство

В разгара на лятото тук може да е оживено, но заради гигантската си територия плажът никога не изглежда пренаселен. Със своите 12 км пясъчна шир, мястото е перфектно за кайтсърф и дълги разходки. Плажът е изключително подходящ за семейства с деца и притежава официалния френски сертификат за семеен туризъм „Famille Plus“.

7. Dune du Pilat (Ла Тест дьо Бюш) – На върха на най-високата дюна

Издигаща се на повече от 100 метра над брега, това е най-високата пясъчна дюна в Европа. Изкачването ѝ на боси крака си е истинско предизвикателство, но гледката от върха към океана си заслужава всяка капка пот. Дюната се простира на близо 3 километра дължина, което прави избягването на туристите изключително лесно. Мястото е популярно за парапланеризъм и забавно спускане по пясъчните склонове.