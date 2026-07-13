Тежка катастрофа в Прохода на Републиката взе жертва

Т ежка катастрофа в Прохода на Републиката взе жертва. Пътнотранспортното произшествие е станало малко преди село Пчелиново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за инцидента е получен около 21:50 часа в неделя.

По първоначална информация катастрофата е предизвикана от неправилно изпреварване, предприето от водач на лек автомобил. Колата е навлязла в лентата за насрещно движение, където се е ударила челно в тежкотоварен камион.

Източник: Георги Манев, NOVA

От МВР посочват, че шофьорът на камиона е направил опит да избегне сблъсъка, като е отбил, но ударът е бил неизбежен. Вследствие на катастрофата водачът на лекия автомобил е загинал на място.

Заради инцидента движението в района на местопроизшествието беше временно спряно. По-късно от полицията съобщиха, че трафикът ще бъде възстановен поетапно в една лента и ще се регулира от полицейски екип до приключване на огледа и разчистването на пътя.

По случая е образувано досъдебно производство. Причините за тежката катастрофа се изясняват.

По-рано днес от Министерството на вътрешните работи съобщиха, че през изминалото денонощие в страната са станали 26 тежки пътнотранспортни произшествия, при които двама души са загинали, а 33-ма са били ранени.