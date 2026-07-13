Нови удари взривиха цените на петрола: Застрашен ли е Ормузкият проток

Ц ените на петрола скочиха с над 4% в понеделник, тъй като енергийните доставки през Ормузкия проток останаха под заплаха, след като САЩ и Иран обявиха подновяване на военните удари.

Фючърсите върху суровия петрол сорт Брент се повишиха с 3,10 долара, или 4,08%, до 79,11 долара към 03:25 ч. по Гринуич (GMT), докато американският суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поскъпна с 2,95 долара, или 4,11%, до 74,36 долара за барел, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Американските сили завършиха поредната вълна от удари срещу Иран в неделя, поразявайки десетки цели на множество места с високоточни боеприпаси, съобщиха от Централното командване. Революционната гвардия на Иран заяви в понеделник, че е нападнала американски военни бази в Кувейт и Бахрейн.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че Ормузкият проток е отворен за търговски трафик, въпреки че по-рано Иран обяви, че е затворил пролива, след като плавателен съд е преминал по неодобрен маршрут и е бил ударен.

Около 20% от световния петрол и втечнен природен газ преминаваха транзитно през пролива преди войната, която започна в края на февруари.

Шест кораба са преминали през пролива в неделя, показват данни за проследяване на кораби от Kpler, което е най-ниският брой от пет седмици насам.

Ескалиращите атаки хвърлиха допълнително съмнение върху бъдещето на временното американско-иранско споразумение, подписано миналия месец, което имаше за цел да отвори отново пролива и да сложи край на войната след още 60 дни преговори.

След споразумението глобалното предлагане на петрол се повиши с 4,1 милиона барела на ден през юни, но остана с 9,4 милиона барела на ден под нивата отпреди войната, съобщи Международната агенция по енергетика в месечния си доклад в петък.

„Надеждите за сравнително бързо разрешаване на последните сблъсъци може да се окажат под въпрос, след като напрежението ескалира през уикенда“, отбелязват анализатори от ANZ в свой анализ.

Пазарният анализатор на IG Тони Сикамор заяви, че сравнително сдържаният скок в цените на петрола предполага, че пазарът приема гледната точка, че настоящото разпалване представлява ескалация в рамките на крехко примирие и далеч не е пълен колапс на прекратяването на огъня. „Доколко точна е тази гледна точка, предстои да разберем“, посочва той в своя бележка.